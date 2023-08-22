Президент «Сосьедада» о Захаряне: «У нас было 33 отчета, видели много его игр. Клуб следил за ним с 2019-го, насколько я знаю»

«Реал Сосьедад» следил за Арсеном Захаряном с 2019 года.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из « » за 12,5 млн евро.

«Насколько я знаю, « » следит за с 2019 года, у клуба было 33 отчета, мы видели много его матчей. Уже летом 2022-го мы интересовались насчет возможности его трансфера.

Стало ясно, что он больше всего интересует нас в полузащите, когда мы узнали, что [Давид] Сильва не сможет продолжить карьеру», – сказал президент «Сосьедада» Хокин Аперрибай.

Инсайд-детали трансфера Захаряна: сделку принес агент Модрича, участвовал Нобель, сумма – 12,5 млн евро

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку