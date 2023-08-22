Президент «Сосьедада» о Захаряне: «У нас было 33 отчета, видели много его игр. Клуб следил за ним с 2019-го, насколько я знаю»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Хокин Аперрибай Арсен Захарян Футбол

«Реал Сосьедад» следил за Арсеном Захаряном с 2019 года.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро.

«Насколько я знаю, «Реал Сосьедад» следит за Арсеном с 2019 года, у клуба было 33 отчета, мы видели много его матчей. Уже летом 2022-го мы интересовались насчет возможности его трансфера.

Стало ясно, что он больше всего интересует нас в полузащите, когда мы узнали, что [Давид] Сильва не сможет продолжить карьеру», – сказал президент «Сосьедада» Хокин Аперрибай.

Инсайд-детали трансфера Захаряна: сделку принес агент Модрича, участвовал Нобель, сумма – 12,5 млн евро

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18 комментариев

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Евгений Квасников
приятно читать такое за нашего!!!!! арсенчик удачи!!!!!
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Сергей Беспалов
самый лучший из россиян - наш Арсен Захарян!
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Доктор Верховцев
Сосьедад с детства за Захаряна!
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trav
Ответ geezee
Ну, Хвича то перешел после того, как в сборной и Динамо Батуми себя показал
Хвича ничего не показал в Батуми
Его туда "перевели" на 3 месяца, чтобы мафия деньги получила напрямую вот и всё
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фунфырь в гетрах
Интересен тот факт, что не блиставшие (но перспективные) в рпл Хвича и Захарян перешли в клубы, которые будут играть в лч
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KORADO
Это больше для тех кто писали - Да кому он нужен и т..п..!
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Великий Алонсо
Не просто в Сосьедад перешёл, а ещё и на замену Давида Силвы, есть чем гордиться
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Dmitry Orlov
Вот как. Его вели скауты ещё со времён юниоров. То, о чём некоторые журналисты (типа Алексеева) писали ещё давно. Но ведь эксперты со спортса всё это время рассказывали, что "да никому он не нужен, какая Европа сказки это всё, агенты зарплату из клуба выбивают".

Так может, и про Челси, и Лацио, и Страсбург - не утки были?
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Егор Коренев
Ответ Евгений Квасников
приятно читать такое за нашего!!!!! арсенчик удачи!!!!!
арсенушка родненький не подведи
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Dmitry Orlov
Ответ фунфырь в гетрах
Интересен тот факт, что не блиставшие (но перспективные) в рпл Хвича и Захарян перешли в клубы, которые будут играть в лч
Это говорит о том, что скауты оценивают потенциал, а не статистику, не трофеи, не то, как игрок выступает сейчас.

Про "не блиставшие" - громко сказано, и один и второй уровнем выделялись, им стабильности не хватало (что для молодых игроков - норма).
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