Президент «Сосьедада» о Захаряне: «У нас было 33 отчета, видели много его игр. Клуб следил за ним с 2019-го, насколько я знаю»
«Реал Сосьедад» следил за Арсеном Захаряном с 2019 года.
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро.
«Насколько я знаю, «Реал Сосьедад» следит за Арсеном с 2019 года, у клуба было 33 отчета, мы видели много его матчей. Уже летом 2022-го мы интересовались насчет возможности его трансфера.
Стало ясно, что он больше всего интересует нас в полузащите, когда мы узнали, что [Давид] Сильва не сможет продолжить карьеру», – сказал президент «Сосьедада» Хокин Аперрибай.
Инсайд-детали трансфера Захаряна: сделку принес агент Модрича, участвовал Нобель, сумма – 12,5 млн евро
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Его туда "перевели" на 3 месяца, чтобы мафия деньги получила напрямую вот и всё
Так может, и про Челси, и Лацио, и Страсбург - не утки были?
Про "не блиставшие" - громко сказано, и один и второй уровнем выделялись, им стабильности не хватало (что для молодых игроков - норма).