Клопп о 3:1 с «Борнмутом»: «Старт ужасный, но после гола «Ливерпуль» был по-настоящему хорош. Удалять Мак Аллистера не следовало, красную не давали и за более жесткие столкновения»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Борнмут Алексис Мак Аллистер Футбол

Юрген Клопп остался недоволен тем, как «Ливерпуль» начал игру с «Борнмутом» (3:1).

«Ужасный старт, ужасный. Первый гол, который мы пропустили, был из офсайда и должен был послужить тревожным звоночком. Ладно, такое можно принять. А спустя минуту мы пропустили уже нормальный гол, и это не радовало. Нам потребовалось несколько минут на то, чтобы прийти в себя, и после этого мы были по-настоящему хороши, забили два гола.

Во втором тайме все кардинально изменилось, потому что внезапно у нас осталось 10 человек. Однако мы забили в третий раз, что было очень важно в тот момент и придало нам сил.

Это второй тур, тяжело. Сегодня было удивительно жарко, нагрузка на парней была интенсивной, но мы прорвались, набрали три очка – а мне этого достаточно.

После матча с «Челси» я говорил, что мы, пропустив, начали суетиться. Сегодня я такого не увидел, мы постепенно нащупали свою игру и играли так, как хотели.

Я посмотрел повтор удаления, и нам точно есть что обсудить. Я на сто процентов понимаю, как это выглядело для судьи, но при повторе видно, что там внутренняя сторона стопы, что стык не сильный. Это не грубость, просто игрок не попал по мячу и затем слегка задел голень соперника.

Мы видели и более жесткие столкновения, за которые не удаляли, вот и здесь не следовало. Я не знаю, что именно нужно сделать, но надо об этом еще раз поговорить», – заявил главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

Мак Аллистер получил красную во втором матче за «Ливерпуль» – за удар шипами в ногу хавбеку «Борнмута» Кристи

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12 комментариев

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Emir Bekbolotov
Ответ kenny_182
Да, удаление левое. Но апелляция ничего, думаю, не изменит, и матч или два, сколько там по правилам, Макалистеру придётся пропустить. С победой, красные! 🔴
Мак пропустит 3 матча, а у Ливера игры с Ньюкаслом и Астон Виллой где Он будет очень нужен
Нужно 💯 подавать апелляцию, возможно кк снимут или могут хотя бы дисквалификацию уменьшить с 3 до 1 матча
+18
-4
+14
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Пожилой Гомункул
первые 5 минут(минимум) это апофеоз ужаса в лице обороны Ливерпуля
+8
0
+8
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Buba
Ответ Liquidozz
Норбертович вроде.
Юр Ген, все правильно :)
+3
-1
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леннорыч-абрамович
Удачи, Юрий Геннадьевич!
+2
-1
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Krutik_prutik
Надо набирать ход
+2
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Данил Попов
Всех Красных,с победой!
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Danik214
Матч в целом мне понравился. Наши новички себя показывают хорошо, особенно Собослай как он сегодня играл мне понравилось, Ендо немного ещё суетиться, Мак играл тоже неплохо, удалили его не за что и мне это не по нраву.
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Ман Сити
Не ной физрук. Удаление 200%
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Liquidozz
Ответ леннорыч-абрамович
Удачи, Юрий Геннадьевич!
Норбертович вроде.
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