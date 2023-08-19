Клопп о 3:1 с «Борнмутом»: «Старт ужасный, но после гола «Ливерпуль» был по-настоящему хорош. Удалять Мак Аллистера не следовало, красную не давали и за более жесткие столкновения»

Юрген Клопп остался недоволен тем, как «Ливерпуль» начал игру с «Борнмутом» (3:1).

«Ужасный старт, ужасный. Первый гол, который мы пропустили, был из офсайда и должен был послужить тревожным звоночком. Ладно, такое можно принять. А спустя минуту мы пропустили уже нормальный гол, и это не радовало. Нам потребовалось несколько минут на то, чтобы прийти в себя, и после этого мы были по-настоящему хороши, забили два гола.

Во втором тайме все кардинально изменилось, потому что внезапно у нас осталось 10 человек. Однако мы забили в третий раз, что было очень важно в тот момент и придало нам сил.

Это второй тур, тяжело. Сегодня было удивительно жарко, нагрузка на парней была интенсивной, но мы прорвались, набрали три очка – а мне этого достаточно.

После матча с «Челси» я говорил, что мы, пропустив, начали суетиться. Сегодня я такого не увидел, мы постепенно нащупали свою игру и играли так, как хотели.

Я посмотрел повтор удаления, и нам точно есть что обсудить. Я на сто процентов понимаю, как это выглядело для судьи, но при повторе видно, что там внутренняя сторона стопы, что стык не сильный. Это не грубость, просто игрок не попал по мячу и затем слегка задел голень соперника.

Мы видели и более жесткие столкновения, за которые не удаляли, вот и здесь не следовало. Я не знаю, что именно нужно сделать, но надо об этом еще раз поговорить», – заявил главный тренер « » в интервью Sky Sports.

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