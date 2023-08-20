Клопп считает, что удаление Мак Аллистера – ошибка: «40 минут игры вдесятером – уже достаточное наказание для «Ливерпуля»

Юрген Клопп не согласен с удалением Алексиса Мак Аллистера.

На 58-й минуте игру с «Борнмутом» полузащитник «Ливерпуля» неподалеку от штрафной площади соперника шипами попал хавбеку Райану Кристи в область большеберцовой кости. Главный судья Том Бремелл сразу показал аргентинцу красную карточку.

Теперь Мак Аллистеру грозит 3 матча дисквалификации.

«Это жестко, не стоило давать красную карточку. Это ошибка, и 40 минут игры вдесятером – уже достаточное наказание. Мы должны поговорить с руководителями.

Был контакт, но контакт в игре происходит постоянно. Если судья показал бы желтую карточку, никто не сказал бы: «Кстати, тебе нужно еще раз посмотреть эпизод».

Мак сказал, что он его коснулся, но несильно. Если представить список пунктов, которые нужны для красной карточки, то единственная галочка стоит напротив касания», – сказал тренер «Ливерпуля».

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