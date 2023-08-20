Клопп считает, что удаление Мак Аллистера – ошибка: «40 минут игры вдесятером – уже достаточное наказание для «Ливерпуля»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп судьи Алексис Мак Аллистер Футбол

Юрген Клопп не согласен с удалением Алексиса Мак Аллистера.

На 58-й минуте игру с «Борнмутом» полузащитник «Ливерпуля» неподалеку от штрафной площади соперника шипами попал хавбеку Райану Кристи в область большеберцовой кости. Главный судья Том Бремелл сразу показал аргентинцу красную карточку.

Теперь Мак Аллистеру грозит 3 матча дисквалификации.

«Это жестко, не стоило давать красную карточку. Это ошибка, и 40 минут игры вдесятером – уже достаточное наказание. Мы должны поговорить с руководителями.

Был контакт, но контакт в игре происходит постоянно. Если судья показал бы желтую карточку, никто не сказал бы: «Кстати, тебе нужно еще раз посмотреть эпизод».

Мак сказал, что он его коснулся, но несильно. Если представить список пунктов, которые нужны для красной карточки, то единственная галочка стоит напротив касания», – сказал тренер «Ливерпуля».

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
Обычная накладка, жк и всё. Простой момент; странно, что Вар не убедил главного посмотреть повтор. Судьи - стабильно слабейшее звено продукта АПЛ.
+64
-16
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bobber
Судья в этом моменте конечно палку знатно так перегнул. Вообще с каждым разом все непонятней и непонятней как работает команда судьей… Трактовки от матча к матчу совершенно разные.
+26
-3
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Абай Ахметкалиев
Нужно подавать апелляцию, только вот если она не будет принята, то сверху докинут ещё матч. Хз как поступить в таком случае, но КК реально не оправдана была
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Den-is
Пора вводить возможность тренера просить у судьи внимательно рассмотреть спорный момент с помощью ВАР, если до этого уже были принесены официальные извинения судейского комитета. Т.е для каждого клуба завести счет, на котором будут копится баллы за каждую признанную ошибку судьи в текущем сезоне. И каждый балл - это возможность тренера призвать судью рассмотреть эпизод тщательнее, прибегнув к помощи ВАРа. Не достаточно просто просить прощения, как провинившийся ребенок, нужны какие-нибудь преференции за это
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Обычная оранжевая карточка. Можно дать желтую, можно красную. И то и то не будет явной ошибкой.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
versus_
Что означает цитата "40 минут игры вдесятером – уже достаточное наказание"?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Абсолютно игровой момент, тем более, что прямой ногой не играл, выше голеностопа тоже
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TennisForever
Железная жёлтая Да! Но ни о какой красной и речи быть не может! Красным подать аппеляцию!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
Ответ versus_
Что означает цитата "40 минут игры вдесятером – уже достаточное наказание"?
значит, что дискву отменить должны.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
смело бегущий ёжик
Ответ versus_
Что означает цитата "40 минут игры вдесятером – уже достаточное наказание"?
Это значит, что Маку может и не стоит отбывать дискфу в три матча
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrey Yaroslavtsev
Трогал, но не сильно. Мацал?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadiay
Ответ blаncо
Обычная накладка, жк и всё. Простой момент; странно, что Вар не убедил главного посмотреть повтор. Судьи - стабильно слабейшее звено продукта АПЛ.
Если посмотреть на всю бригаду арбитров, которая обслуживала матч, то сразу станет ясно, что это просто сборище клоунов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Catrun
Ответ blаncо
Обычная накладка, жк и всё. Простой момент; странно, что Вар не убедил главного посмотреть повтор. Судьи - стабильно слабейшее звено продукта АПЛ.
на var были специально обученные люди, которые убедили главного судью в обратном. там вся бригада судей после спецподготовки, не первый матч с участием красных судят
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Pepel
Каземиро согласен- просто слабые судьи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sbtqg59825
Ответ Владимир Владимир
Комментарий скрыт
Т.е если бы Мак успел первый, надо было удалять игрока Борнмута?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavinka
Судьи должны извиняться (до) после каждого матча .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivchev
Английские судьи кажется худшие в мире...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
C.M.P. 95
Ответ blаncо
Обычная накладка, жк и всё. Простой момент; странно, что Вар не убедил главного посмотреть повтор. Судьи - стабильно слабейшее звено продукта АПЛ.
Пока на старте сезона судьи это тихий ужас! Если такой поток ошибок продолжиться и дальше, то это будет мягко говоря крайне плохо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Моуриниста
Это говорит нытик, которому судья нарисовал пену за нырок игрока ливерпуля...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
Юрию Геннадьевичу сорвали последний урок физкультуры.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Баджо Роберто 95
Ответ versus_
Что означает цитата "40 минут игры вдесятером – уже достаточное наказание"?
Он это к тому, что могут дать дисквы 3 матча.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий