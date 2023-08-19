Мак Аллистер получил красную во втором матче за «Ливерпуль» – за удар шипами в ногу хавбеку «Борнмута» Кристи

Алексис Мак Аллистер удален во втором тайме игры с «Борнмутом».

На 58-й минуте полузащитник « » неподалеку от штрафной площади соперника шипами попал хавбеку Райану Кристи в область большеберцовой кости.

Главный судья Том Бремелл сразу показал аргентинцу красную карточку.

После этого главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заменил на . Для японца это дебютный матч за новый клуб.

Это первая красная карточка Мак Аллистера в чемпионате Англии – во второй игре за «Ливерпуль». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

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