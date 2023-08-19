Мак Аллистер получил красную во втором матче за «Ливерпуль» – за удар шипами в ногу хавбеку «Борнмута» Кристи

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия дисквалификации судьи Борнмут Том Бремелл Ватару Эндо Коди Гакпо Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер удален во втором тайме игры с «Борнмутом».

На 58-й минуте полузащитник «Ливерпуля» неподалеку от штрафной площади соперника шипами попал хавбеку Райану Кристи в область большеберцовой кости.

Главный судья Том Бремелл сразу показал аргентинцу красную карточку.

После этого главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заменил Коди Гакпо на Ватару Эндо. Для японца это дебютный матч за новый клуб.

Это первая красная карточка Мак Аллистера в чемпионате Англии – во второй игре за «Ливерпуль». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

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20 комментариев

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savik-A.M.
обсолютное бредовая карточка ,
+27
-4
+23
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Трент 66
Самая обычная накладка, за такие даже желтые не всегда дают, судья...
+32
-11
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f42h45d84q
Предельно странная кк, на чужой половине оба шли на мяч, там и желтая с натяжкой-то, грубости не было, травмы не было, попал по ноге чуть выше стопы…британские рэфы тоже чудят!
+17
-2
+15
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Красный чай
Обычный игровой стык, получается можно удалять после любого контакта с ногой соперника, бред в общем
+19
-11
+8
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Stewee
Чистая желтая карточка, не знаю, где там судья красную нашел. Надеюсь, что клуб оспорит решение, что Мака не дисквалифицировали на 3 матча.
+7
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ QWertY
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Каземиро вообще не удаляемый, это ещё по его выступлениям в ЛаЛиге было ясно. 70 минут голиностопы выворачивает, только к этому времени ЖК получает.
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Name28
Думаю, очень спорное решение. Игровой эпизод, желтый было бы достаточно.
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Деликатный
Ответ QWertY
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7-0
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sbtqg59825
Ребят, а в АПЛ карточки отменяют как у нас в РПЛ? Не встречал вроде такого
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Сергей Смирнов
Была жёлтая точно, но уже никак не красная, вар куда смотрел непонятно, с разных камер видно что не такой грубый фол на красную был, а зная как позволяют судьи бороться в АПЛ то эта карточка вообще из ряда вон входящая. Надеюсь судьям предьявят после разбора.
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arisstopane
не было бы счастья...сабослаи показал класс
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Arima Baki
Ответ Трент 66
Самая обычная накладка, за такие даже желтые не всегда дают, судья...
если бы ролями поменялись, писал бы обратное. всегда кажется что ты прав а другие нет, это нормально, психология такая
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#SharkTeam
Ответ Трент 66
Самая обычная накладка, за такие даже желтые не всегда дают, судья...
Накладки разные бывают. Видел как шоукросс сломал Рэмзи? Тут примерно такая же игровая ситуация, но обошлось
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#SharkTeam
Ответ Arima Baki
если бы ролями поменялись, писал бы обратное. всегда кажется что ты прав а другие нет, это нормально, психология такая
Там свежий глор похоже, в таких ситуациях иной раз ноги ломают
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защита трента
Ответ Непристойное предложение
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даже трех игр не прошло...Да и не стоил он нам 133 млн как некоторым,невелика потеря
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