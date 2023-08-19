Мак Аллистер получил красную во втором матче за «Ливерпуль» – за удар шипами в ногу хавбеку «Борнмута» Кристи
Алексис Мак Аллистер удален во втором тайме игры с «Борнмутом».
На 58-й минуте полузащитник «Ливерпуля» неподалеку от штрафной площади соперника шипами попал хавбеку Райану Кристи в область большеберцовой кости.
Главный судья Том Бремелл сразу показал аргентинцу красную карточку.
После этого главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заменил Коди Гакпо на Ватару Эндо. Для японца это дебютный матч за новый клуб.
Это первая красная карточка Мак Аллистера в чемпионате Англии – во второй игре за «Ливерпуль». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: кадр из трансляции beIN Sports
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