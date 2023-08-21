«Ливерпуль» обжаловал дисквалификацию Мак Аллистера. Хавбек пропустит 3 матча, если апелляцию не удовлетворят

«Ливерпуль» решил обжаловать дисквалификацию Алексиса Мак Аллистера.

На 58-й минуте игры с « » в полузащитник неподалеку от штрафной площади соперника шипами попал хавбеку в область большеберцовой кости. Главный судья Том Бремелл сразу показал аргентинцу красную карточку.

The Athletic сообщает, что мерсисайдцы подали апелляцию и в случае ее успеха смогут включить Мак Аллистера в состав уже на ближайший матч – против «Ньюкасла» (27 августа). Если она удовлетворена не будет, он пропустит не только выезд к «сорокам», но и встречи с «Астон Виллой» (3 сентября) и «Вулверхэмптоном» (16 сентября).

Мак Аллистер провел за « » две игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Клопп считает, что удаление Мак Аллистера – ошибка: «40 минут игры вдесятером – уже достаточное наказание для «Ливерпуля»

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