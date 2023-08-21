«Ливерпуль» обжаловал дисквалификацию Мак Аллистера. Хавбек пропустит 3 матча, если апелляцию не удовлетворят

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия дисквалификации судьи Борнмут Райан Кристи Том Бремелл Алексис Мак Аллистер Футбол

«Ливерпуль» решил обжаловать дисквалификацию Алексиса Мак Аллистера.

На 58-й минуте игры с «Борнмутом» в АПЛ полузащитник неподалеку от штрафной площади соперника шипами попал хавбеку Райану Кристи в область большеберцовой кости. Главный судья Том Бремелл сразу показал аргентинцу красную карточку.

The Athletic сообщает, что мерсисайдцы подали апелляцию и в случае ее успеха смогут включить Мак Аллистера в состав уже на ближайший матч – против «Ньюкасла» (27 августа). Если она удовлетворена не будет, он пропустит не только выезд к «сорокам», но и встречи с «Астон Виллой» (3 сентября) и «Вулверхэмптоном» (16 сентября).

Мак Аллистер провел за «Ливерпуль» две игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь

Клопп считает, что удаление Мак Аллистера – ошибка: «40 минут игры вдесятером – уже достаточное наказание для «Ливерпуля»

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24 комментария

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Eziiko
Удалять его вообще было абсурдом как по мне
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Арман Мартиросян
В гораздо более грубых эпизодах не давали красные соперникам Ливерпуля, а тут сразу влепили. Ничего не раздражает в АПЛ больше, чем цирк под названием "судейский корпус".
+27
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+26
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St.7
Маккалистер приятно удивил)Надеюсь,он сыграет в следующем туре,ведь без него Ливерпулю будет трудно,да и удаление было сомнительным.
+19
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llolishe
Ответ Пирс Морган
Свободу рыжему
А что с Абаскалем?
+5
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llolishe
Судьи убивают Ливерпуль
Как вишенка на торте Ливерпуль-ТТХ когда Мосс говорит что незнает или это пенальти и ставит пеналь ухахаха
+5
-4
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Пирс Морган
Свободу рыжему
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BillShen
Ответ llolishe
Когда так судьи ошибались против Манчестер Сити что-то не помню Один сезон Ливерпуль не добирает 12 баллов только из-за решений судей Другой сезон начинается с того что Ливерпуль засчитывает два гола Фулхэма и оба должны были отменить по правилам
Холланд в матче с палас в прошлом сезоне устроил кунг-фу в голову - результат - ничего.
Пост о накладке МакКалистера с прямой красной и дисквой на 3 матча.
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Captain23rusIzobilny
Ответ llolishe
А что с Абаскалем?
да вот у Спартак вляпался
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llolishe
Когда так судьи ошибались против Манчестер Сити что-то не помню
Один сезон Ливерпуль не добирает 12 баллов только из-за решений судей
Другой сезон начинается с того что Ливерпуль засчитывает два гола Фулхэма и оба должны были отменить по правилам
+4
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Джанлука Нальюка
Абсолютно левая карточка, надеюсь, справедливость восторжествует
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Andrei Shprenhel
Сомневаюсь, что КК отменят ( Все-таки лига всегда на стороне арбитров выступает, если это не совсем уже какая-то невероятная ошибка
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Денис Давыдов
и правильно там никакой красной нет, но судьи в АПЛ всегда были клоунами.
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jacks76
Ответ Eziiko
Удалять его вообще было абсурдом как по мне
Апелляция ни к чему не приведёт (((
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ llolishe
Помощь судей для Ситевика Уже как 7 сезонов так надо привыкнуть
Настолько Сити помогают, что в прошлом матче с Ньюкаслом, не удаляют игрока Ньюкасла Гордона, который уже имел одну жёлтую карточку, ломал несколько раз игроков Сити, срывал явные опасные атаки , и не получил вторую. Все уже об этом высказались. Или шейхи Ньюкасла теперь тоже судьям платят?
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Тухель
Ответ blаncо
Шикарные правила, любая красная - три матча пропускаешь. А чего не десятку?
Две желтых 1 матч пропускаешь, прямая КК 2 матча пропускаешь, протестуешь, но не удовлетворяет накидывают + 1 матч.
Правила вполне логичные.
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