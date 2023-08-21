«Ливерпуль» обжаловал дисквалификацию Мак Аллистера. Хавбек пропустит 3 матча, если апелляцию не удовлетворят
«Ливерпуль» решил обжаловать дисквалификацию Алексиса Мак Аллистера.
На 58-й минуте игры с «Борнмутом» в АПЛ полузащитник неподалеку от штрафной площади соперника шипами попал хавбеку Райану Кристи в область большеберцовой кости. Главный судья Том Бремелл сразу показал аргентинцу красную карточку.
The Athletic сообщает, что мерсисайдцы подали апелляцию и в случае ее успеха смогут включить Мак Аллистера в состав уже на ближайший матч – против «Ньюкасла» (27 августа). Если она удовлетворена не будет, он пропустит не только выезд к «сорокам», но и встречи с «Астон Виллой» (3 сентября) и «Вулверхэмптоном» (16 сентября).
Мак Аллистер провел за «Ливерпуль» две игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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