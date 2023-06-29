Президент «Алании» о Дзагоеве: «Если у него будет желание закончить карьеру в родной команде, мы только за»

Теги Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Алан Дзагоев Алания Владикавказ Футбол

Президент «Алании» не прочь подписать Алана Дзагоева.

Срок контракта 33-летнего хавбека с «Рубином» истекает 30 июня и вряд ли будет продлен.

«Клуб не выходил на связь с Дзагоевым. Мы не рассматриваем его по разным причинам: у тренера есть футболисты, которых хотели бы видеть, и движемся в этом направлении. В принципе, команда укомплектована на 99%. Но может случиться все что угодно. Трансферное окно еще открыто, и есть время.

Мы бы все хотели видеть возвращение Алана. Уверен, он еще хочет поиграть в футбол на высоком уровне. Дай бог, чтобы так и было. Если у него будет желание закончить карьеру в родной команде, республике, мы, конечно, только за», — сказал Руслан Сиукаев.

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8 комментариев

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Pelerin
Ничего, что он воспитанник академии в Тольятти? )
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Bashibuzuck
Хотелось бы увидить Дзагу в "Алании"
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Бухгалтер2021
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он давно карьеру закончил
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Дэннис Молинарев
Карьера Дзагоева… неоднозначно
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Faust Doc
Было бы красиво и полезно для местного футбола.
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