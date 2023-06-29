Президент «Алании» о Дзагоеве: «Если у него будет желание закончить карьеру в родной команде, мы только за»

Президент «Алании» не прочь подписать Алана Дзагоева.

Срок контракта 33-летнего хавбека с « » истекает 30 июня и вряд ли будет продлен.

«Клуб не выходил на связь с Дзагоевым. Мы не рассматриваем его по разным причинам: у тренера есть футболисты, которых хотели бы видеть, и движемся в этом направлении. В принципе, команда укомплектована на 99%. Но может случиться все что угодно. Трансферное окно еще открыто, и есть время.

Мы бы все хотели видеть возвращение . Уверен, он еще хочет поиграть в футбол на высоком уровне. Дай бог, чтобы так и было. Если у него будет желание закончить карьеру в родной команде, республике, мы, конечно, только за», — сказал Руслан Сиукаев.