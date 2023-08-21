Арсен Захарян: «С Карпиным не говорил, а Хохлов обещал подсказать хорошие места в Сан-Себастьяне»

Арсен Захарян знает об игре Валерия Карпина и Дмитрия Хохлова за «Сосьедад».

«Разумеется, я знаю, что они внесли огромный вклад, но с я пока не разговаривал.

Я поговорил с , и он сказал, что подскажет мне хорошие места и даст советы насчет Сан-Себастьяна», – заявил новичок испанской команды на пресс-конференции.

Инсайд-детали трансфера Захаряна: сделку принес агент Модрича, участвовал Нобель, сумма – 12,5 млн евро

В Сан-Себастьян невозможно не влюбиться. Доказываем

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