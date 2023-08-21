Арсен Захарян: «С Карпиным не говорил, а Хохлов обещал подсказать хорошие места в Сан-Себастьяне»
Арсен Захарян знает об игре Валерия Карпина и Дмитрия Хохлова за «Сосьедад».
«Разумеется, я знаю, что они внесли огромный вклад, но с Карпиным я пока не разговаривал.
Я поговорил с Хохловым, и он сказал, что подскажет мне хорошие места и даст советы насчет Сан-Себастьяна», – заявил новичок испанской команды на пресс-конференции.
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