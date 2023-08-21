Арсен Захарян: «С Карпиным не говорил, а Хохлов обещал подсказать хорошие места в Сан-Себастьяне»

Теги Дмитрий Хохлов Реал Сосьедад Ла Лига Валерий Карпин Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян знает об игре Валерия Карпина и Дмитрия Хохлова за «Сосьедад».

«Разумеется, я знаю, что они внесли огромный вклад, но с Карпиным я пока не разговаривал.

Я поговорил с Хохловым, и он сказал, что подскажет мне хорошие места и даст советы насчет Сан-Себастьяна», – заявил новичок испанской команды на пресс-конференции.

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5 комментариев

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Peter Parker
Хохлов: Арсен, сейчас я тебе номер пейджера продиктую, зовут ее Люсия, скажешь что от меня и всё будет муи бьен.
+16
0
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Леван Мкртчян
Там чуть ли не в каждом закоулке ресторан со звездочками Мишлен. Так что не промахнется и без советов Хохлова
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Nik Yeremich
Арсен Захарян настолько удивительный парень, просит Карпина с Хохловым, хотя ему уже предложил пару мест Хави😄
0
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damondiamond
лучше бы у Сильвы совета попросил, когда тот восстановится
0
0
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