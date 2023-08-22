Аршавин о Захаряне в «Сосьедаде»: «Это хорошо дя имиджа российского футбола. Перспективы Арсена предсказать сложно, если сразу не начнет играть – трагедии не будет»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Динамо Москва Матч ТВ Арсен Захарян Футбол

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от игры Арсена Захаряна в Ла Лиге.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо», подписав контракт до 2029 года. Сумма трансфера составила 12,5 миллиона евро.

– Чего мы ждем от Захаряна в «Реал Сосьедад»?

– Предсказать пока трудно, я плохо знаю «Реал Сосьедад». Слышал, что в команде собраны хорошие футболисты на его позицию. Они вышли в Лигу чемпионов.

Трудно предугадать его перспективы заиграть в основном составе. То, что он перешел, хорошо и для него, и для имиджа российского футбола и футболистов.

– Что ему делать, если не будет попадать в состав?

– Ну, может, его в аренду отдадут. Трагедии не будет, если он поначалу не начнет играть. Понятно, что они его покупают больше в долгую, чтобы за хорошие деньги взять талант, – сказал бывший игрок «Зенита».

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13 комментариев

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Игорь Иванов
Грамотно Аршавин рассуждает. А потому что сам, прошёл через всё это. Удачи Арсену!
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alexmixer9
Ответ Игорь Иванов
Грамотно Аршавин рассуждает. А потому что сам, прошёл через всё это. Удачи Арсену!
Да Аршавин в целом самый адекватный из всех ветеранов и говорящих голов
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Cst Cap
Искусство заголовка. Поправьте.
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T622222
А Саша Кокорин хорошо для имиджа или не очень!? Вопрос Андрею
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Георгий Кузьминых
Надеюсь мной много уважаемый Андрей Сергеевич не пустил слезу о мной горячо уважаемом Арсене Норайровиче из за несостоявшегося перехода в Зенит
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dum dam
Дя, согласен
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T622222
А Саша Кокорин хорошо для имиджа или не очень!? Вопрос Андрею
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Сергей48
На опыте сказал! Удачи Арсену!
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Андрей Валерьевич
Больше всех радуемся мы, люди, которые (в том числе) на него ходили - болельщики Динамо!
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Olajuvon
Если сразу не начнет играть поедет на Кипр!
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