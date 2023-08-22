Аршавин о Захаряне в «Сосьедаде»: «Это хорошо дя имиджа российского футбола. Перспективы Арсена предсказать сложно, если сразу не начнет играть – трагедии не будет»

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от игры Арсена Захаряна в Ла Лиге.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из « », подписав контракт до 2029 года. Сумма трансфера составила 12,5 миллиона евро.

– Чего мы ждем от в « »?

– Предсказать пока трудно, я плохо знаю «Реал Сосьедад». Слышал, что в команде собраны хорошие футболисты на его позицию. Они вышли в чемпионов.

Трудно предугадать его перспективы заиграть в основном составе. То, что он перешел, хорошо и для него, и для имиджа российского футбола и футболистов.

– Что ему делать, если не будет попадать в состав?

– Ну, может, его в аренду отдадут. Трагедии не будет, если он поначалу не начнет играть. Понятно, что они его покупают больше в долгую, чтобы за хорошие деньги взять талант, – сказал бывший игрок «Зенита».

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