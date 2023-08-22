Захарян стоит 7 млн в Fantasy Ла Лиги. Он добавлен в состав «Сосьедада»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига fantasy Арсен Захарян Футбол

Новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян получил цену в фэнтези-турнире Sports.ru.

Российский полузащитник стоит 7 млн, его можно взять в свой состав на третий тур чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» откроет тур Ла Лиги: команда сыграет гостевой матч с «Лас Пальмасом» в пятницу, 25 августа, начало – в 20:30 по московскому времени. Дедлайн в Fantasy Ла Лиги наступит одновременно с началом игры.

Напомним, испанский клуб объявил о подписании воспитанника «Динамо» в субботу, он смотрел игру второго тура с трибуны.

2 комментария

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Ответ Atash Yoldashow
Что то слишком много про Захаряно 😑
а что, перспективный пацан уехал туда , куда он намыливался несколько лет. Можно и какое то время
+3
0
+3
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Atash Yoldashow
Что то слишком много про Захаряно 😑
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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