Захарян стоит 7 млн в Fantasy Ла Лиги. Он добавлен в состав «Сосьедада»

Новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян получил цену в фэнтези-турнире Sports.ru.

Российский полузащитник стоит 7 млн, его можно взять в свой состав на третий тур чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» откроет тур Ла Лиги: команда сыграет гостевой матч с «Лас Пальмасом» в пятницу, 25 августа, начало – в 20:30 по московскому времени. Дедлайн в Fantasy Ла Лиги наступит одновременно с началом игры.

Напомним, испанский клуб объявил о подписании воспитанника «Динамо» в субботу, он смотрел игру второго тура с трибуны.