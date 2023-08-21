Аршавин об игре в хоккей с Быстровым: «В идеале хотим два раза в неделю ходить. Футбол дается с большим трудом: мышцы болят, легко получаешь надрывы»

Теги Зенит Владимир Быстров Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу любительский хоккей Хоккей

Андрей Аршавин рассказал об игре в хоккей с Владимиром Быстровым.

«В идеале хотим два раза в неделю ходить на хоккей. Футбол дается с большим трудом: мышцы болят, легко получаешь надрывы. В Сочи человек простреливал, попал мне в ногу – надрыв.

На курорте отдыхали, снимали дом на Новый год, и там был классный каток. Не просто круг, а по дорожкам проложен. Девушка держалась: думала, что я буду ее спасать, а оказалось все по-другому.

Решили научиться кататься. Сказали, лучше надеть хоккейную форму, чтобы легче было падать. Нам подарили форму, так начали ходить к братьям Сазыкиным, которые стали учить нас кататься. Ну и потихонечку внедрять в любительский хоккей Санкт-Петербурга. Нам это понравилось. Новый вызов», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эпизоде документального сериала «Один на один».

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4 комментария

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Antonio Gaudi
Ответ Niko [Ars]
им в тройку нужен хороший центр! какие варианты?
Саша Кержаков думаю отлично подойдёт.
В воротах Кержаков-младший
И пара защитников Анюков-Тимощук.
И пятёрка готова.
+4
0
+4
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Niko [Ars]
им в тройку нужен хороший центр! какие варианты?
+1
0
+1
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humaroff
Не-не. Саша Кержаков кайфует от игры в воротах.
0
0
0
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