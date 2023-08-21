Аршавин об игре в хоккей с Быстровым: «В идеале хотим два раза в неделю ходить. Футбол дается с большим трудом: мышцы болят, легко получаешь надрывы»

Андрей Аршавин рассказал об игре в хоккей с Владимиром Быстровым.

«В идеале хотим два раза в неделю ходить на хоккей. Футбол дается с большим трудом: мышцы болят, легко получаешь надрывы. В Сочи человек простреливал, попал мне в ногу – надрыв.

На курорте отдыхали, снимали дом на Новый год, и там был классный каток. Не просто круг, а по дорожкам проложен. Девушка держалась: думала, что я буду ее спасать, а оказалось все по-другому.

Решили научиться кататься. Сказали, лучше надеть хоккейную форму, чтобы легче было падать. Нам подарили форму, так начали ходить к братьям Сазыкиным, которые стали учить нас кататься. Ну и потихонечку внедрять в любительский хоккей Санкт-Петербурга. Нам это понравилось. Новый вызов», – сказал бывший полузащитник « » и сборной России Андрей Аршавин в эпизоде документального сериала «Один на один».

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