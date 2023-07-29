Агент Селюк об африканцах вне лимита в РПЛ: «Это суперидея, во всех странах Европы уже давно так. Клубы смогут делать бизнес на перепродаже талантов»

Теги премьер-лига Россия бизнес РФС Дмитрий Селюк Конфедерация африканского футбола лимит на легионеров агенты Р-Спорт Футбол

Агент Дмитрий Селюк считает, что игроки из Африки не должны считаться легионерами в России.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что под ограничение могут перестать подпадать игроки из стран БРИКС.

В это объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Сообщалось, что вступить в организацию хотят еще несколько африканских стран, среди которых Египет, Алжир, Нигерия, Сенегал и Эфиопия. 

«Это суперидея, во всех странах Европы африканцы уже давно не считаются легионерами. Надеюсь, проснутся и в России, тем более изобретать велосипед не надо. Думаю, это поспособствует тому, что африканские футболисты будут охотнее приезжать в РПЛ, а клубы станут неплохо зарабатывать.

Тут я бы еще подумал над упрощением визового режима. К примеру, в Белоруссии, Азербайджане или Армении можно оформить визу онлайн прямо в аэропорту. В результате российские клубы смогут делать неплохой бизнес, выращивать молодых талантливых африканских игроков для последующей перепродажи. А то сейчас с точки зрения бюджета большинство наших клубов в минусе, тогда как европейские – в плюсе.

Радует, что в РФС о таком задумываются. Я бы вообще отказался от каких-либо ограничений. Пусть футболисты развиваются в условиях максимальной конкуренции, она сама выстроит правильный подход. Тогда российские игроки не будут в девять утра из клубов выходить, а начнут в девять вечера ложиться спать.

Поскольку если не будут совершенствоваться, соблюдать режим, то завтра их место займет тот же африканец. Так что идея со статусом легионеров и возвращение того же пива на стадионе будут во благо. Клубы начнут зарабатывать, и не придется забирать деньги у пенсионеров», – сказал Селюк.

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20 комментариев

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Simplicissimus
Себастьян Перейра почуял запах черной смолы)))
+19
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QWertY
Особенно в Серии А, где квота на игроков не из ЕС всего два места в заявке.
+15
0
+15
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Константин Эсперов
Ахахах . Вспомнили , к кому надо обращаться .
+8
0
+8
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Я всех их сделал
Это в каких таких странах все африканцы не считаются легионерами? В АПЛ есть жёсткие требования к игрокам не из ЕС, в Италии и Испании тоже. Может во Франции и Бельгии проще с этим с их бывшими африканскими колониями, да у Нидерландов, не знаю есть там вообще лимит или нет, но думаю что просто так наводнить команду рандомными второсортными неграми не получится. Селюк просто несёт чушь, одержимый жаждой наживы, наверное ностальгирует по нулевым, когда можно было пачками непонятных африканцев типа Мукунку, Кебе, Фло, Зоа завозить, тогда даже чисто ради экзотики считалось комильфо иметь негра в команде, а то и не одного.
+6
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Mihail0910
Лимит отмените, кретины, и не придёться заниматься ерундой.
+5
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Павел Гребнев
Ответ mitos
Легионеры это чисто агентский бизнес + коррупция. Нужно растить своих. Приглашать детских тренеров.
Да, а на лимитчиках честные сделки на рыночных условиях. Дядюн и остальные прям заплакали. Ужесточи лимит и станет просто больше квот для местных игроков(точнее меньше для легов), что никак не искоренит возможную коррупцию, зато негативно повлияет на спортивную и коммерческую составляющую.
+5
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Kit244098
Торговца черным деревом обуяла эрекция))
+2
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кашкаКа
Вот любят у нас переворачивать с ног на голову и менять правила под себя или текущую конъюнктуру. Лимит не для дружбы народов средство, он о другом и для другого.
+1
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Иван Егурнов
Ответ mitos
Легионеры это чисто агентский бизнес + коррупция. Нужно растить своих. Приглашать детских тренеров.
Своих и так полно, потому что легов покупать стало труднее + большие деньги есть не у каждого клуба. Все местные, кто хоть немного похож на футболиста уровня РПЛ, уже в составах)
И это одна из главных причин падения уровня чемпионата
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СИ
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Конечно, агенты тоже должны зарабатывать себе на хлеб и возможно даже на хлеб с маслом.
Но вот мой взгляд на все происходящее в нашем футболе в последние годы:
Алаев на посту генсека около 10 лет я считаю вырыл яму и столкнул наш футбол в эту яму , а его друг и бывший его зам а ныне генсек Митрофанов сейчас взял лопату и будет закапывать эту яму в которой находится наш футбол.
В том числе и благодаря введения этой выдумки не считать легионерами игроков из стран Брикс.
Я думаю агенты будут танцевать на останках нашего футбола держа Митрофанова высоко на руках и кричать браво Митрофанову.
Левитин, Чернышенко, когда будет уволен Митрофанов?
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Vasily Parovozov
В принципе странно называть суперидеей сделать то, что давно сделали все другие. Всё равно, что сказать "у меня появилась суперидея расчесаться".
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Spartakus1984
Так ты сам сможешь сделать бизнес,забыл добавить.
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Циник Петербургский
Страшный сон российских "паспортистов"...
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Nerazzurri-88
В каких странах Европы? Этот кокаиновый барон уже совсем поплыл.
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Уся Ваткин
Работорговец оживился
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Ivan Balashov
Ребята, я в этом шарю (с)
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Павел Гребнев
Очень своевременное решение. Теперь то африканцы будут приезжать невероятно мотивированными, с желанием сыграть и показать себя в еврокубках.
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Кино Музыка
Вот и самый заинтересованный.
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mitos
Легионеры это чисто агентский бизнес + коррупция. Нужно растить своих. Приглашать детских тренеров.
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-2
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Игорь Пичугин
Кто о чем, а этот о торговле чёрным деревом.
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