Агент Селюк об африканцах вне лимита в РПЛ: «Это суперидея, во всех странах Европы уже давно так. Клубы смогут делать бизнес на перепродаже талантов»

Агент Дмитрий Селюк считает, что игроки из Африки не должны считаться легионерами в России.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что под ограничение могут перестать подпадать игроки из стран БРИКС.

В это объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Сообщалось, что вступить в организацию хотят еще несколько африканских стран, среди которых Египет, Алжир, Нигерия, Сенегал и Эфиопия.

«Это суперидея, во всех странах Европы африканцы уже давно не считаются легионерами. Надеюсь, проснутся и в России, тем более изобретать велосипед не надо. Думаю, это поспособствует тому, что африканские футболисты будут охотнее приезжать в , а клубы станут неплохо зарабатывать.

Тут я бы еще подумал над упрощением визового режима. К примеру, в Белоруссии, Азербайджане или Армении можно оформить визу онлайн прямо в аэропорту. В результате российские клубы смогут делать неплохой бизнес, выращивать молодых талантливых африканских игроков для последующей перепродажи. А то сейчас с точки зрения бюджета большинство наших клубов в минусе, тогда как европейские – в плюсе.

Радует, что в РФС о таком задумываются. Я бы вообще отказался от каких-либо ограничений. Пусть футболисты развиваются в условиях максимальной конкуренции, она сама выстроит правильный подход. Тогда российские игроки не будут в девять утра из клубов выходить, а начнут в девять вечера ложиться спать.

Поскольку если не будут совершенствоваться, соблюдать режим, то завтра их место займет тот же африканец. Так что идея со статусом легионеров и возвращение того же пива на стадионе будут во благо. Клубы начнут зарабатывать, и не придется забирать деньги у пенсионеров», – сказал .