Татьяна Навка: «Эмоциональные вопли в сторону Исинбаевой – это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений»

Теги Татьяна Навка Елена Исинбаева МОК Легкая атлетика

Татьяна Навка высказалась в поддержку Елены Исинбаевой.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК). 

Комиссия по этике МОК решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Сама спортсменка подчеркнула, что ее звание майора «носит номинальный характер».

«Реакция по поводу Исинбаевой, честно говоря, не поддается пониманию.

Давайте не забывать, что в честь этой великой спортсменки много-много раз играл российский гимн на крупных международных соревнованиях и все слушали его, стоя с гордостью, и всегда восхищались ей!

Что касается ее работы в МОК – очень важно ее продолжать. Сейчас у нас весьма и весьма ограниченные возможности по работе в международных спортивных организациях.

И мы должны использовать эти возможности максимально эффективно. Она такую возможность имеет, и у меня нет никакого сомнения, что она будет использовать свои возможности для нашей страны.

А что касается эмоциональных воплей – это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений!» – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. 

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40 комментариев

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Игорь М.
Патриотка Навка заступается за патриотку Исинбаеву. Эти персонажи хуже иноагентов
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Глеб Глебыч
Потому что Исинбаева - какая-никакая часть российской элиты. А они своих не выдают. И пока черни втирают про загнивший агрессивный запад, сами они вывозят туда свои капиталы, жён, любовниц и детишек. Пока с лапшой на ушах маньки и ваньки в коментах брызжут слюной в сторону исинбаевой, барин ей подмигивает, всё в порядке, мол.
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Kristine Kristine
Ответ Глеб Глебыч
Потому что Исинбаева - какая-никакая часть российской элиты. А они своих не выдают. И пока черни втирают про загнивший агрессивный запад, сами они вывозят туда свои капиталы, жён, любовниц и детишек. Пока с лапшой на ушах маньки и ваньки в коментах брызжут слюной в сторону исинбаевой, барин ей подмигивает, всё в порядке, мол.
Я вот реально не понимаю. Исинбаева в свое время всех послала нафиг, жила в Монако, считала себя супер элитой. Ушли спортивные результаты - приползла назад. Ей надавали кучу почестей, должностей и привилегий. Сейчас опять, живет на Тенерифе, будет «работать» в МОК в Швейцарии. Ее защищает жена прес-секретаря президента РФ, который борется с западом. Сюр кокой-то. Если идти по ее логике, то и Каспаров молодец - но это другое!
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Игорь М.
Интересно, Навка вернула уже нереализованные деньги в бюджет государства? Вопрос, разумеется риторический (или номинальный?)
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Viks
Ха-ха-ха! "ничего не понимают в спорте высших достижений» --- Зато они понимают в воинских званиях майор!
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Nikolay
Интересно, а Навка понимает что то в воинской службе? Исинбаева*(Иноагент, запрещённый в России), давала воинскую присягу, контракт подписывала, деньги получала. и после этого звание номинальное? на уголовную статью по дискретизации Вооружённых сил РФ это тянет
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Dizzod
т е она в МОК в качестве шпиена. Штирлиц в юбке и с шестом.
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U
Если бы в этом увлекательном стыке жаб и гадюк действующие лица были бы, ну, например, пожарными, то аргументом было "а что вы знаете вообще про огонь"?
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Alexey86
Интересное мнение конечно, забыли только одно сказать, Исинбаева тренеровалась за счёт государства, её тренеру тоже платило государство, на соревнования она ездила за счёт государства, а теперь оказывается она человек мира, видимо любовь к родине на тренировках привить не смогли, жаль конечно, но что было раньше, это не то что сейчас, и раньше она заслуженно получила свои награды, а сейчас заслуженно должна получить за свой выбор, лично мне очень грустно, что многие спортсмены не являются патриотами своей родины.
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Lol Ko
Ответ Игорь М.
Патриотка Навка заступается за патриотку Исинбаеву. Эти персонажи хуже иноагентов
Номинальные патриотки...
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Arty K.
никто не отрицает её величие в прыжках с шестом. а вот как человек - МЕРЗОСТЬ
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Мурманчанин37
Гражданка США себе соломку уже стелет?))
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Aleksey Yashin
"Что касается ее работы в МОК – очень важно ее продолжать"

То Олимпийские игры и МОК не нужны, мы будем проводить свои игры дружбы и БРИКС. То работа в МОК очень важна.
Разные методички там что ли всем выдают?
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Кот под ногами майора
Уважаю Исинбаеву-спортсменку, но после истории с конституцией с ней все понятно как с человеком
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nmnackjbxkasbk
Интересно, сколько она сменила паспортов? 3? 5? Ради высоких достижений, естесственно.
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Cruel Snake
Правильно. Говори, возмущайся. Чтоб мужу прилетело от куда не ждал
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Девочка с севера
У Навки уже второй выпад! Песков с Путиным молчат. Какая-то несостыковка...
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Lol Ko
Ответ Kristine Kristine
Я вот реально не понимаю. Исинбаева в свое время всех послала нафиг, жила в Монако, считала себя супер элитой. Ушли спортивные результаты - приползла назад. Ей надавали кучу почестей, должностей и привилегий. Сейчас опять, живет на Тенерифе, будет «работать» в МОК в Швейцарии. Ее защищает жена прес-секретаря президента РФ, который борется с западом. Сюр кокой-то. Если идти по ее логике, то и Каспаров молодец - но это другое!
Жена пресс-секретаря президента РФ, который целует руки примадонне...
Просто мы ничего не понимаем. А вот они очень в курсе.
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Viks
"она будет использовать свои возможности для нашей страны." --- Исинбаева избиралась в комиссию спортсменов спортсменами, а не делегировалась от России, посему должна использовать свои возможности для спортсменов всех стран, а не для российских спортчиновников.
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Дави На кнопы
"И не забывайте - макарошки всегда стоят одинаково!" - добавила олимпийская чемпионка.
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Сергей Василинов
Навка спроси у мужа зачем он ручки целует женщине которая Россию считает убожеством и людей обсирает
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Владислав Романов
Ааа, так это называется спортом высших достижений, мы, ничего не понимающие, называем это предательством
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Melnikov1968
Пескова, ты хоть понимаешь суть хейта в сторону Исинбаевой? Никто её заслуг в спорте высших достижений не умаляет, а медали и рекорды это навсегда. Однако, проблема заключается в её высказываниях о звании майора. Так что не надо все в одну кучу грести. Люди тоже не дураки.
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Виталий
Один целует ручки Пугачевой, вторая защищает недомайора... Одного поля ягоды... и таких ягодников ого сколько ещё...
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Ответ Evgueni Pospelov
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