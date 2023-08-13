Татьяна Навка: «Эмоциональные вопли в сторону Исинбаевой – это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений»

Татьяна Навка высказалась в поддержку Елены Исинбаевой.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

Комиссия по этике МОК решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Сама спортсменка подчеркнула, что ее звание майора «носит номинальный характер».

«Реакция по поводу Исинбаевой, честно говоря, не поддается пониманию.

Давайте не забывать, что в честь этой великой спортсменки много-много раз играл российский гимн на крупных международных соревнованиях и все слушали его, стоя с гордостью, и всегда восхищались ей!

Что касается ее работы в МОК – очень важно ее продолжать. Сейчас у нас весьма и весьма ограниченные возможности по работе в международных спортивных организациях.

И мы должны использовать эти возможности максимально эффективно. Она такую возможность имеет, и у меня нет никакого сомнения, что она будет использовать свои возможности для нашей страны.

А что касается эмоциональных воплей – это удел тех людей, которые ничего не понимают в спорте высших достижений!» – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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