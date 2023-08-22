Сергей Шубенков: «Исинбаева – человек абсолютно искренний, но ей надо быть аккуратнее и лучше думать перед тем, как она что-то скажет»

Теги Елена Исинбаева Бег сборная России сборная России жен МОК прыжки с шестом Сергей Шубенков Легкая атлетика

Шубенков отреагировал на заявление Исинбаевой о «номинальном» звании майора.

– В МОК есть два российских представителя – Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева. Вокруг заявления двукратной олимпийской чемпионки в последние месяцы разгорелся скандал. Может быть, все это было сделано специально, чтобы Исинбаева работой в МОК принесла пользу России и помогла вернуть наших легкоатлетов на международную арену? Допускаете такой вариант?

– Я не знаю специфику этой работы, не знаю, как люди попадают в МОК и чем там вообще заняты. Когда я с Леной общался несколько лет назад и спрашивал, в чем ее работа там заключается, она мне показывала новостную рассылку, которая приходит по электронной почте эксклюзивно для членов МОК, и рассказывала, какие вопросы лично на заседаниях пыталась поднимать.

Как я понимаю, есть исполком МОК, принимающий решения, а есть МОК как один большой совещательный орган. Не думаю, что один или два человека могут там ситуацию переломить. Силой являются международные федерации, которые, так скажем, «пилят контент». <...>

– Получается, вы не сторонник версии, что она заявление сделала для того, чтобы продолжить работу в МОК и принести пользу стране?

– Я сторонник версии, что она свое заявление сделала для того, чтобы продолжить работу в МОК и принести пользу самой себе.

– Но МОК ее заявление о том, что она имела формальное отношение к армии, принял и разрешил продолжить работу. Может быть, это станет прецедентом для того, чтобы спортсменам из ЦСКА – вам, Марии Ласицкене, многим другим – разрешили соревноваться?

– Если так, хорошо. Но Лена вряд ли об этом думала, когда выкладывала публикацию.

– Удивились тому, что она заявила?

– Вообще не удивился. Скажу так: Лена – человек абсолютно искренний, но ей надо быть аккуратнее и лучше думать перед тем, как она что-то скажет, – сказал чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

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14 комментариев

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Lumex
Аккуратно назвал дурочкой
+13
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Ма Из
Ответ Igor Vladimirov
Она сказала правду. Это чтобы солгать, Сережа, надо думать.
в чём правда? в том, что она получала все плюшки от "номинального" звания, а когда стало невыгодно, переобулась быстренько?
+6
0
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aya
А еще лучше - молчать!
+6
-1
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КонниЛингус
Ответ aya
А еще лучше - молчать!
вот так и вся страна молчит... и молча идут гнить в окопы
+4
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Igor Vladimirov
Ответ Ма Из
в чём правда? в том, что она получала все плюшки от "номинального" звания, а когда стало невыгодно, переобулась быстренько?
Ну да. Но это же правда.
+2
0
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shahmur
Диагностировал ей Даннинга-Крюгера)
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alexbor083
Совет свой себе посоветуй...Лена молодец, очень искрений человек,по крайней мере никогда не скрывала отсутствие серого вещества в голове.....
+2
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Сергей Лепехин
Искренняя дура
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Crenk
Искренность сейчас ни в цене
По крайней мере Публичная
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Igor Vladimirov
Она сказала правду. Это чтобы солгать, Сережа, надо думать.
+4
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selso99
А ты, Сергей? Искренний?
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Айвенго
Проститутка посоветовала дуре держать язык за зубами.
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DrDro
Вообще лучше думать надо всем, прежде чем говорить что-то.
Хоть искренним хоть неискренним 🤓
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Jefri AG
Исинбаевой сейчас пофиг что о ней будут говорить в России. Так что наоборот, она может особо не аккуратничать.
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