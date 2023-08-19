Врач ЦСКА: «Игорь Владимирович Акинфеев и Милан Гайич недоступны сегодня, переживать не стоит»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Эдуард Безуглов Хорхе Карраскаль Милан Гайич Бахтиер Зайнутдинов Футбол

Эдуард Безуглов рассказал о состоянии Игоря Акинфеева и Милана Гайича.

Глава медицинского департамента ЦСКА поделился информацией в преддверии матча с «Динамо», который пройдет в рамках 5-го тура Мир Премьер-лиги.

«Сегодня в игре против «Динамо» недоступными по медицинским показателям для тренерского штаба будут Игорь Владимирович Акинфеев и Милан Гайич. Оба они могли принять участие в игре, но, учитывая целый ряд факторов, связанных с играми, которые будут в будущем и сроками восстановления, которые прошли, тренерский штаб и медицинский штаб решили не рисковать. В ближайшее время они вернутся к тренировкам в общей группе, переживать не стоит.

Бахтиер Зайнутдинов находится в Стамбуле. Чем он там занимается, мы сейчас точно не знаем, но знаем, что он здоров. Что касается Хорхе Карраскаля, то о нем вы все знаете лучше меня», – сказал Эдуард Безуглов.

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 15:00 по московскому времени.

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Бахтиер Зайнутдинов осматривает Голубую мечеть, Галатскую башню, катается на кораблике, кушает кумпир, кокореч и балык экмек
+9
-6
+3
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Кирилл
Забавно Безуглов про Баху сказал, хорошая шутка )
+5
-4
+1
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Григорий Геник
Владимирович! Возвращайтесь, нам без Вас никак!
+2
-2
0
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Glukinho
Игорь Владимирович и Милан-безотцовщина
0
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0
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