Врач ЦСКА: «Игорь Владимирович Акинфеев и Милан Гайич недоступны сегодня, переживать не стоит»
Эдуард Безуглов рассказал о состоянии Игоря Акинфеева и Милана Гайича.
Глава медицинского департамента ЦСКА поделился информацией в преддверии матча с «Динамо», который пройдет в рамках 5-го тура Мир Премьер-лиги.
«Сегодня в игре против «Динамо» недоступными по медицинским показателям для тренерского штаба будут Игорь Владимирович Акинфеев и Милан Гайич. Оба они могли принять участие в игре, но, учитывая целый ряд факторов, связанных с играми, которые будут в будущем и сроками восстановления, которые прошли, тренерский штаб и медицинский штаб решили не рисковать. В ближайшее время они вернутся к тренировкам в общей группе, переживать не стоит.
Бахтиер Зайнутдинов находится в Стамбуле. Чем он там занимается, мы сейчас точно не знаем, но знаем, что он здоров. Что касается Хорхе Карраскаля, то о нем вы все знаете лучше меня», – сказал Эдуард Безуглов.
Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 15:00 по московскому времени.
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