Врач ЦСКА: «Игорь Владимирович Акинфеев и Милан Гайич недоступны сегодня, переживать не стоит»

Эдуард Безуглов рассказал о состоянии Игоря Акинфеева и Милана Гайича.

Глава медицинского департамента поделился информацией в преддверии матча с « », который пройдет в рамках 5-го тура Мир Премьер-лиги.

«Сегодня в игре против «Динамо» недоступными по медицинским показателям для тренерского штаба будут Игорь Владимирович Акинфеев и . Оба они могли принять участие в игре, но, учитывая целый ряд факторов, связанных с играми, которые будут в будущем и сроками восстановления, которые прошли, тренерский штаб и медицинский штаб решили не рисковать. В ближайшее время они вернутся к тренировкам в общей группе, переживать не стоит.

находится в Стамбуле. Чем он там занимается, мы сейчас точно не знаем, но знаем, что он здоров. Что касается , то о нем вы все знаете лучше меня», – сказал Эдуард Безуглов.

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 15:00 по московскому времени.

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