Хавбек «Челси» Чуквуэмека пропустит полтора месяца из-за травмы колена. Его прооперировали

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Карни Чуквуэмека Футбол

Карни Чуквуэмека не сыграет за «Челси» в ближайшие шесть недель.

19-летний полузащитник получил травму колена в добавленное время первого тайма матча 2-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:3). Чуквуэмека в этой игре забил первый гол во взрослом футболе.

«Челси» сообщил, что англичанин был прооперирован в понедельник вечером. По информации Фабрицио Романо, Чуквуэмека пропустит около 6 недель.

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10 комментариев

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Gouliash
думаю, это отличный повод купить нового центрального полузащитника
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HellLight
я их постоянно путаю. это тот, кто был лучшим в челси в первых матчах сезона?
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Semen Okhlopkov
И какая травма у него? Конечно, это же не интересно, кресты ли, мениск ли, всем пох*й, Но судя по сроку, похоже не так серьезно
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Roman_ello
В принципе, с таким количеством народа в составе, вообще пох должно быть😁 Они могут хоть целую команду из 11 игроков держать в лазарете😀
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JENNINGS
Ответ Иван Воронин
Какая то эпидемия травм просто
Уже скорее, пандемия
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Акира_1
Ответ Иван Воронин
Какая то эпидемия травм просто
Для Челси это классика. С приходом американского начальства, которые набрали врачей с улицы, там постоянно полный лазарет
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Иван Воронин
Ответ Акира_1
Для Челси это классика. С приходом американского начальства, которые набрали врачей с улицы, там постоянно полный лазарет
Да я не только про синих. Каждый день по несколько новостей что кто то на два месяца-полгода вылетел
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Фанат спорта01
Ответ HellLight
я их постоянно путаю. это тот, кто был лучшим в челси в первых матчах сезона?
наверное да.
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Игорь М.
Ответ HellLight
я их постоянно путаю. это тот, кто был лучшим в челси в первых матчах сезона?
так у них там Мадуэке, Чуквуэмека, Угочукву. Запутается любой неафрикановед
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