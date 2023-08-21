«Челси» согласовал трансфер вратаря «Нью-Инглэнд Революшн» Петровича за 16 млн евро

Вратарь Джордже Петрович близок к переходу в «Челси».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «синие» достигли устного соглашения о трансфере 23-летнего вратаря. « » выручит 16 млн евро.

Футболист сборной Сербии пройдет медосмотр в среду.

В 2023 году Петрович провел 22 матча в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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