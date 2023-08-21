«Челси» согласовал трансфер вратаря «Нью-Инглэнд Революшн» Петровича за 16 млн евро

Теги Челси МЛС Нью-Инглэнд Революшн премьер-лига Англия возможные трансферы Джордже Петрович деньги Фабрицио Романо Футбол

Вратарь Джордже Петрович близок к переходу в «Челси».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «синие» достигли устного соглашения о трансфере 23-летнего вратаря. «Нью-Инглэнд Революшн» выручит 16 млн евро.

Футболист сборной Сербии пройдет медосмотр в среду.

В 2023 году Петрович провел 22 матча в МЛС. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eziiko
Ответ Potomok Budulaya
кто знает, что это за воротчик?
В Петровиче ты не сомневайся, хороший мужик
+36
0
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Донат Голицин
Челси согласовал трансфер фразу можно редакторам в горячие кнопки забить
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
Петрович, Иванович, Сидорович
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BZB
Боэли продолжает извращаться…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kemal_spartak
Петрович, ну епрст
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demyan Grachev
Петрович друг Саныча?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Alferov
Такое ощущение что боули играет в реальный футбольный менеджер
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ERNST
Ответ кэпко
уже из английских гаражей Петровичей скупают
Это клуб МЛС.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Профессор из Кобхэма
Ответ WhatZ
Зачем Челси столько голкиперов?
Сколько?
У Челси кроме Санчеса вратарей не осталось. Слонина и Кепа в аренде, и скорее всего в Челси уже не вернутся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Челси Петровича...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Febos_
главное это означает что Кепа больше не вернётся в Челси ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барыга блинами
Надо что бы помимо Петровича, Челси купил Толяна)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Че то развелось Петровичей)) сейчас за Гранаду тоже на замену вышел Петрович))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Waititi
А точно 16 может все таки перепроверите , тут должна быть единичка впереди. 116 скорее, спортс перепроверь инфу 🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Петрович, врубай насос!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Удачи Петровичу в Челси,как бы смешно это не звучало:)Челси нуждался в голкипере,поэтому это важное приобретение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Профессор из Кобхэма
Зачем Слонину покупали, если он дрова на мяче😭

Теперь два непонятных вратаря из МЛС, один Слонина в аренде, второй какой-то Петрович.

Лучше бы взяли Наваса условного.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кэпко
уже из английских гаражей Петровичей скупают
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
WhatZ
Зачем Челси столько голкиперов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potomok Budulaya
кто знает, что это за воротчик?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий