«Челси» согласовал трансфер вратаря «Нью-Инглэнд Революшн» Петровича за 16 млн евро
Вратарь Джордже Петрович близок к переходу в «Челси».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «синие» достигли устного соглашения о трансфере 23-летнего вратаря. «Нью-Инглэнд Революшн» выручит 16 млн евро.
Футболист сборной Сербии пройдет медосмотр в среду.
В 2023 году Петрович провел 22 матча в МЛС. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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У Челси кроме Санчеса вратарей не осталось. Слонина и Кепа в аренде, и скорее всего в Челси уже не вернутся.
Теперь два непонятных вратаря из МЛС, один Слонина в аренде, второй какой-то Петрович.
Лучше бы взяли Наваса условного.