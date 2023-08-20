19-летний хавбек «Челси» Чуквуэмека впервые забил во взрослом футболе. Он не доиграл матч с «Вест Хэмом» из-за травмы – Мудрик заменил его в перерыве
Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека получил травму в матче с «Вест Хэмом».
Чуквуэмека получил повреждение в добавленное время первого тайма матча 2-го тура АПЛ против «Вест Хэма». Полузащитник «Челси» хромал, покидая поле – в перерыве его заменил Михаил Мудрик.
На 28-й минуте матча Чуквуэмека сравнял счет в матче. Гол в ворота «Вест Хэма» стал для 19-летнего полузащитника дебютным в составе «Челси». Чуквуэмека забил впервые за время выступлений во взрослом футболе с 2021 года.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Челси» (2:1, второй тайм).
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
И то как аванс с большой натяжкой
120 миллионов пенальти не забили;
130 пенальти привезли;
ну а 100 эпично спотыкались об мяч и били в отрицательную сторону.