19-летний хавбек «Челси» Чуквуэмека впервые забил во взрослом футболе. Он не доиграл матч с «Вест Хэмом» из-за травмы – Мудрик заменил его в перерыве

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия травмы Михаил Мудрик Здоровье Карни Чуквуэмека Футбол

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека получил травму в матче с «Вест Хэмом».

Чуквуэмека получил повреждение в добавленное время первого тайма матча 2-го тура АПЛ против «Вест Хэма». Полузащитник «Челси» хромал, покидая поле – в перерыве его заменил Михаил Мудрик.

На 28-й минуте матча Чуквуэмека сравнял счет в матче. Гол в ворота «Вест Хэма» стал для 19-летнего полузащитника дебютным в составе «Челси». Чуквуэмека забил впервые за время выступлений во взрослом футболе с 2021 года.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Челси» (2:1, второй тайм).

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10 комментариев

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Budabuda
Мудрик даже под 19 летними детьми сидит ухахахаха)
+31
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Ноно Гомес
Мудрик прям посмещише, то падает, то мимо удар ...
+17
-3
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Dark.Babysitter
Ответ Supreme Allah
Комментарий удален пользователем
Мудрик = Шевченко 0.2
И то как аванс с большой натяжкой
+10
-1
+9
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Николай Васильков
350 миллионов евро сделали игру:
120 миллионов пенальти не забили;
130 пенальти привезли;
ну а 100 эпично спотыкались об мяч и били в отрицательную сторону.
+7
-1
+6
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Барберис
Мудрик не сумел заменить Чуквукаэми.
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Quintin07
Ответ Budabuda
Мудрик даже под 19 летними детьми сидит ухахахаха)
спасибо Челси, что отвели его от Арсенала.
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Supreme Allah
Ответ Budabuda
Мудрик даже под 19 летними детьми сидит ухахахаха)
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Supreme Allah
Ответ Dark.Babysitter
Мудрик = Шевченко 0.2 И то как аванс с большой натяжкой
Я имел ввиду именно в челси его период
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alexis2020
Ответ Marcellu _
а Кокорин серию а разрывает просто.
А за Кокорина не платили 70 миллионов, или 100, сколько там Мудрик стоил
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