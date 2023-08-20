19-летний хавбек «Челси» Чуквуэмека впервые забил во взрослом футболе. Он не доиграл матч с «Вест Хэмом» из-за травмы – Мудрик заменил его в перерыве

Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека получил травму в матче с «Вест Хэмом».

Чуквуэмека получил повреждение в добавленное время первого тайма матча 2-го тура против « ». Полузащитник «Челси» хромал, покидая поле – в перерыве его заменил .

На 28-й минуте матча сравнял счет в матче. Гол в ворота «Вест Хэма» стал для 19-летнего полузащитника дебютным в составе « ». Чуквуэмека забил впервые за время выступлений во взрослом футболе с 2021 года.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Челси» (2:1, второй тайм).

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