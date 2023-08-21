Мудрик – фанатам «Челси»: «Мы все в одной лодке, проигрываем и выигрываем вместе. Мой успех будет вашим успехом»

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик обратился к фанатам после поражения «Челси» от «Вест Хэма» (1:3).

«Ребята, я просто хочу сказать, что ценю вашу поддержку. Мы все с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе выигрываем.

Мой успех будет и вашим успехом», – написал украинец.

Вингер провел за «синих» 17 матчей в АПЛ и отдал два голевых паса. В новом сезоне результативных действий у него нет.

Подробно со статистикой Мудрика можно ознакомиться здесь.

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64 комментария

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ottomann
Ваши деньги -мои деньги, а мои деньги - это мои деньги)))
+146
-1
+145
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Влад Тюрин
Видимо цель лодки - заплыв на дно.
Слить лярд на середняков вместо точечного усиления топами, такое мог сделать только Боуэли.
+69
-3
+66
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Безумный Макс
он там еще не просит фанов задонатить ему?
ну чтобы так сказать в едином порыве дать ему еще больше мотивации для тренировок)
+35
-3
+32
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red hikkikomori
Мой успех будет вашим успехом, мой провал будет вашим провалом)
Удобно)
+14
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+14
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GoSportRu Maker
Не раскачивайте лодку!!!!
+14
-2
+12
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Любезный Коссутий
судя по его профилю, Михайло либо дикий травмат, либо хронический лавочник. 66 игр за 5 лет - это как?
причем, даже за Шахту толком не играл 🤷‍♂️
походу, и в Челси будет 10 лет с лавки выходить.
+12
0
+12
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Роман
Ответ Серое Крыло
Он еще всё это в такой идеальный бритиш завернул :))) Персонально угорел от "as swell", это шедевр - (swell - выпуклость)
ass swell
+11
0
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ottomann
Ну хорошо ещё Украину не приплел , а то сейчас это стало модно
+16
-6
+10
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red hikkikomori
Ответ Роман
ass swell
ass smell)
+7
0
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Рискну предположить
Именно с такой фразы начал мой гендир когда собирал совещание по поводу урезания зарплаты(
+7
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Rustam Petrov
Писец он инфантильный конечно.
+8
-1
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Серое Крыло
Он еще всё это в такой идеальный бритиш завернул :)))
Персонально угорел от "as swell", это шедевр - (swell - выпуклость)
+7
-1
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Геннадий Киселев
Ответ ottomann
Ну хорошо ещё Украину не приплел , а то сейчас это стало модно
И даже слезу не пустил! Но это не точно.
+9
-3
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GoSportRu Maker
Ответ Влад Тюрин
Видимо цель лодки - заплыв на дно. Слить лярд на середняков вместо точечного усиления топами, такое мог сделать только Боуэли.
блу ландан сабмарин
+4
0
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danik 258808
Мой провал ваш провал
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*** Ruslan ***
Ответ ottomann
Ваши деньги -мои деньги, а мои деньги - это мои деньги)))
Сначало было, ваше ожидание - это ваши проблемы", теперь "мой провал - это наш провал", мне одному кажется что лучше он вообще не писал ничего, тем более не капитан?)
+3
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Batitotti
Но моя зарплата - это моя зарплата.
+3
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Партизанен
Я так понимаю, он действительно верит, что он звезда 🤦
+3
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Н.Ф.
Высокооплачиваемый раб на галере.
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vadi-lee
Ответ GoSportRu Maker
блу ландан сабмарин
В прошлом году так и болталась, и не тонет и не всплывает.
+3
0
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Николай Васильков
А лодка то подводная.
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Александр Беляков
И ещё дайте грошей, добавил Михаил
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#SharkTeam
Ответ Любезный Коссутий
судя по его профилю, Михайло либо дикий травмат, либо хронический лавочник. 66 игр за 5 лет - это как? причем, даже за Шахту толком не играл 🤷‍♂️ походу, и в Челси будет 10 лет с лавки выходить.
Явление боули в футболе - покупать "перспективных" десятком матчей по ценам уже готовых звезд)
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Анатолий Дегтярёв
🤡
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Rustam Petrov
Так все-таки его успех или успех команды?)
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