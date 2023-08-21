Мудрик – фанатам «Челси»: «Мы все в одной лодке, проигрываем и выигрываем вместе. Мой успех будет вашим успехом»

Михаил Мудрик обратился к фанатам после поражения «Челси» от «Вест Хэма» (1:3).

«Ребята, я просто хочу сказать, что ценю вашу поддержку. Мы все с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе выигрываем.

Мой успех будет и вашим успехом», – написал украинец.

Вингер провел за «синих» 17 матчей в и отдал два голевых паса. В новом сезоне результативных действий у него нет.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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