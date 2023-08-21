Мудрик – фанатам «Челси»: «Мы все в одной лодке, проигрываем и выигрываем вместе. Мой успех будет вашим успехом»
Михаил Мудрик обратился к фанатам после поражения «Челси» от «Вест Хэма» (1:3).
«Ребята, я просто хочу сказать, что ценю вашу поддержку. Мы все с вами в одной лодке, вместе проигрываем и вместе выигрываем.
Мой успех будет и вашим успехом», – написал украинец.
Вингер провел за «синих» 17 матчей в АПЛ и отдал два голевых паса. В новом сезоне результативных действий у него нет.
Подробно со статистикой Мудрика можно ознакомиться здесь.
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Слить лярд на середняков вместо точечного усиления топами, такое мог сделать только Боуэли.
ну чтобы так сказать в едином порыве дать ему еще больше мотивации для тренировок)
Удобно)
причем, даже за Шахту толком не играл 🤷♂️
походу, и в Челси будет 10 лет с лавки выходить.
Персонально угорел от "as swell", это шедевр - (swell - выпуклость)