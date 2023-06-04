Депутат Милонов: «Я бы хотел, чтобы игроки «Зенита» говорили на петербуржском диалекте, а не плохо разговаривали по-русски. Предлагаю вложиться в детский футбол»

Теги Зенит премьер-лига Россия Государственная дума Виталий Милонов Политика Футбол

Виталий Милонов призвал «Зенит» сосредоточиться на развитии детского футбола.

– Для меня чемпионат России не футбольное пиршество, поэтому мне совершенно не грустно. Уже достаточно давно было понятно, кто и где закончит.

Интереснее, что будет происходить в будущем. Как бороться с «Зенитом»? Им так же сложно покупать футболистов, как и всем остальным. «Зенит» должен понимать, что следующий сезон будет другим, количество легионеров станет сокращаться, их будут заставлять уезжать, давление на них будет сильное.

И я бы хотел, чтобы игроки «Зенита» говорили на петербуржском диалекте, а не плохо разговаривали по-русски или вообще не разговаривали. Для меня «Зенит», занимающий достойное место без легионеров, лучше «Зенита», состоящего из большого количества иностранцев, играющих просто за деньги.

– Предлагаете «Зениту» скупить лучших футболистов России?

– Мое предложение для «Зенита» – вложиться в детский футбол. Эта программа уже действует в Санкт-Петербурге, но сейчас на это можно посмотреть по-новому и понять, что нужно открывать еще больше спортивных школ.

Вкладывая в детский спорт, «Зенит» вкладывает в свое будущее, потому что скоро легионеры будут вообще недоступны, и надо будет играть своими силами, по-честному – так, чтобы с малых лет воспитывать себе будущих футболистов, – сказал депутат Государственной думы.

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41 комментарий

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Tigo_Volchara93
Что-то вы уже 20 лет предлагаете то в русский спорт вложить, то в русскую, науку, все хотите в русское вложить. А по факту как пользовались зарубежными машинами, зарубежными телефонами, одевались в зарубежные бренды, и недвижимость стараетесь аккуратненько,незаметно приобрести.
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blaugrano
Ответ Tigo_Volchara93
Что-то вы уже 20 лет предлагаете то в русский спорт вложить, то в русскую, науку, все хотите в русское вложить. А по факту как пользовались зарубежными машинами, зарубежными телефонами, одевались в зарубежные бренды, и недвижимость стараетесь аккуратненько,незаметно приобрести.
Недавно Терюшков как уж на сковороде извивался на прямой вопрос о том, почему ездит на иномарке. Этот такой же. Все они такие.
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SAF22
я бы хотел депутатов, которых заботит развитие России
+11
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Dr. Heisenberg
Рубрика: говорят фронтовики.
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Bartez1986
7 лет сидит в Госдуре. Только сейчас предложил в детский спорт вложиться? а раньше куда предлагал вкладываться?
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Леван Мкртчян
Ого. От "петербуржского диалекта", до "свободу Ингрии!" -- один шаг.
Хотя ,у этого урочка , вшитое чувство опасности не смотря на такое же врожденное скудоумие
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Verhovn
Я так и не понял, диалект питерский в чём?? Я долгое время работал в Москве. Мы все одинаковые, только за разные команды топим. Всем добра.
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Бронислав Каминский
Ответ Verhovn
Петербургский диалект? Да, небольшие отличия есть - это: шаурма, бордюр, палатка, подъезд. Так и всё на этом) В остальном - какой диалект? С Йозе Марино забухал?))
Кура))
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Bartez1986
Ответ Jacek Suomilinen
вообще-то Милонов очень много помогает детским домам. Но вам знать это не обязательно.
что значит не обязательно? и почему именно мне? если и правда помогает - молодец, вопросов нет. но из того, что я вижу и читаю о нем, это обычный популист. буду рад ошибаться, на самом деле, если действительно помогает детям
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vova k. x
Ответ Bartez1986
7 лет сидит в Госдуре. Только сейчас предложил в детский спорт вложиться? а раньше куда предлагал вкладываться?
Предлогал...в кабацкий бизнес.
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wlad wasew
Мало того, что 321, так ещё и в детей вложиться хочет
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Михаил Савченко
Ладно, за критику Fan ID позволяю Милонову немного потрындеть на любые темы без моего осуждения
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vova k. x
Детей подальше надо держать от футбола!
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Валерий Охотин
Ответ Ростов-на-Дону
По честному - это не для "зинита". Там, где мешки соревнуются - нет места для чести.
Ух ты ваше блахородие,про честь что заговорил.
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sled
Ответ Jacek Suomilinen
это для командировочный москвичей. Нельзя же оставлять их голодными
Для Миллера что-ли вашего?
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Jacek Suomilinen
Ответ Бронислав Каминский
И не шаурма,а шаверма!)Хотя на Кировском заводе(метро)есть ларек,где написано шаурма)
это для командировочный москвичей. Нельзя же оставлять их голодными
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Бронислав Каминский
Ответ Verhovn
Забыл! Точно 🤣
И не шаурма,а шаверма!)Хотя на Кировском заводе(метро)есть ларек,где написано шаурма)
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angry horse
Ответ Verhovn
Петербургский диалект? Да, небольшие отличия есть - это: шаурма, бордюр, палатка, подъезд. Так и всё на этом) В остальном - какой диалект? С Йозе Марино забухал?))
Привет, Валер.
Шаверма, поребрик, парадная, а палатка как будет?🤔
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angry horse
Ответ Verhovn
Здоров, Саня.. Ларёк 😄
О, как всё просто оказывается 😁
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Jacek Suomilinen
Ответ Bartez1986
что значит не обязательно? и почему именно мне? если и правда помогает - молодец, вопросов нет. но из того, что я вижу и читаю о нем, это обычный популист. буду рад ошибаться, на самом деле, если действительно помогает детям
Потому что вы читаете спорт.*ру А здесь собираются только ради хайпа и кликбейтов.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Jacek Suomilinen
вообще-то Милонов очень много помогает детским домам. Но вам знать это не обязательно.
Из собственной зарплаты? Если по роду деятельности. Так он и так это обязан делать, те депутат
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1футбол1
Это🤦🏻‍♂️
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louis72
А интересная могла бы сложиться легенда...

Бродят по городу Малколм и Клаудиньо в поисках настоящей шавермы, но во всех ларьках только пышка и осталась. Купили, сели на паребрик и стали обсуждать чего это Евгений так грубо ответил на письмо Татьяны.

ПС
Очень хочет к ним выйти через парадную Дуглас Сантос со своей булкой, но секретка сломалась ))
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Kit244098
А что такое питерский диалект? Поребрик, шаверма и парадная? Или гопническая стилистика нашего царя-батюшки? Милонов не прояснил до конца своих претензий))
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La Gushka
"И я бы хотел, чтобы игроки «Зенита» говорили на петербуржском диалекте, а не плохо разговаривали по-русски...." И ели шаверму с поребриком.
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