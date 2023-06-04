Депутат Милонов: «Я бы хотел, чтобы игроки «Зенита» говорили на петербуржском диалекте, а не плохо разговаривали по-русски. Предлагаю вложиться в детский футбол»
Виталий Милонов призвал «Зенит» сосредоточиться на развитии детского футбола.
– Для меня чемпионат России не футбольное пиршество, поэтому мне совершенно не грустно. Уже достаточно давно было понятно, кто и где закончит.
Интереснее, что будет происходить в будущем. Как бороться с «Зенитом»? Им так же сложно покупать футболистов, как и всем остальным. «Зенит» должен понимать, что следующий сезон будет другим, количество легионеров станет сокращаться, их будут заставлять уезжать, давление на них будет сильное.
И я бы хотел, чтобы игроки «Зенита» говорили на петербуржском диалекте, а не плохо разговаривали по-русски или вообще не разговаривали. Для меня «Зенит», занимающий достойное место без легионеров, лучше «Зенита», состоящего из большого количества иностранцев, играющих просто за деньги.
– Предлагаете «Зениту» скупить лучших футболистов России?
– Мое предложение для «Зенита» – вложиться в детский футбол. Эта программа уже действует в Санкт-Петербурге, но сейчас на это можно посмотреть по-новому и понять, что нужно открывать еще больше спортивных школ.
Вкладывая в детский спорт, «Зенит» вкладывает в свое будущее, потому что скоро легионеры будут вообще недоступны, и надо будет играть своими силами, по-честному – так, чтобы с малых лет воспитывать себе будущих футболистов, – сказал депутат Государственной думы.
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Хотя ,у этого урочка , вшитое чувство опасности не смотря на такое же врожденное скудоумие
Шаверма, поребрик, парадная, а палатка как будет?🤔
Бродят по городу Малколм и Клаудиньо в поисках настоящей шавермы, но во всех ларьках только пышка и осталась. Купили, сели на паребрик и стали обсуждать чего это Евгений так грубо ответил на письмо Татьяны.
ПС
Очень хочет к ним выйти через парадную Дуглас Сантос со своей булкой, но секретка сломалась ))