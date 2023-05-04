Депутат Милонов о Fan ID: «Требовать отмены сейчас невозможно. Есть перегибы, особенно это касается детей – какие они террористы? Думаю, еще будут изменения»

Виталий Милонов считает, что полностью отменить Fan ID сейчас невозможно.

Напомним, вчера Правительство РФ по поручению Владимира Путина упростило получение Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров.

– У нас нет ничего железобетонного в этом плане. Думаю, что возможны и дальнейшие изменения. Вы ведь помните, что еще пару месяцев назад мы слышали только один ответ: «Ничего менять не будем». И все избегали разговора на эту тему. Даже мои коллеги в Госдуме, которые отвечают за спорт. Спрашиваешь их про Fan ID, а они молчат.

Мы подняли эту тему с болельщиками. Я видел, что огромное количество людей поддержало эту идею.

Конечно же, о полной отмене речь, наверное, идти не может. Особенно сейчас. Но я очень хочу, чтобы такими последовательными действиями вопрос с Fan ID, при всем соблюдении безопасности, постепенно превращался в то, чтобы было дистанционно, удобно, комфортно.

– Но не отмены для детей.

– Я достаточно глубоко погрузился в этот вопрос. И меня погрузили. Многие были не очень довольны моей идеей.

Конечно, я понимаю, что сейчас требовать отмены Fan ID – это невозможно. Можно биться головой об стенку? Да. Но что будет? Стенке – все равно, а голову разобьешь.

Сейчас надо дать возможность людям проанализировать характер выполнения этих задач. Действительно, есть перегибы. Особенно то, что касается детей. Какие дети террористы? Думаю, что еще будут определенные изменения, направленные на сближение позиции.

– С 26 мая идентификацию детей можно проходить удаленно. Поможет ли это, чтобы больше детей ходили на футбол?

– Удаленно – это не какой-то деревянно-аналоговый способ получения Fan ID. Конечно, это удобнее, – сказал депутат Госдумы.

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