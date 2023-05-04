Депутат Милонов о Fan ID: «Требовать отмены сейчас невозможно. Есть перегибы, особенно это касается детей – какие они террористы? Думаю, еще будут изменения»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума стадионы Виталий Милонов Политика Fan ID Футбол

Виталий Милонов считает, что полностью отменить Fan ID сейчас невозможно.

Напомним, вчера Правительство РФ по поручению Владимира Путина упростило получение Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров.

– У нас нет ничего железобетонного в этом плане. Думаю, что возможны и дальнейшие изменения. Вы ведь помните, что еще пару месяцев назад мы слышали только один ответ: «Ничего менять не будем». И все избегали разговора на эту тему. Даже мои коллеги в Госдуме, которые отвечают за спорт. Спрашиваешь их про Fan ID, а они молчат.

Мы подняли эту тему с болельщиками. Я видел, что огромное количество людей поддержало эту идею.

Конечно же, о полной отмене речь, наверное, идти не может. Особенно сейчас. Но я очень хочу, чтобы такими последовательными действиями вопрос с Fan ID, при всем соблюдении безопасности, постепенно превращался в то, чтобы было дистанционно, удобно, комфортно.

– Но не отмены для детей.

– Я достаточно глубоко погрузился в этот вопрос. И меня погрузили. Многие были не очень довольны моей идеей.

Конечно, я понимаю, что сейчас требовать отмены Fan ID – это невозможно. Можно биться головой об стенку? Да. Но что будет? Стенке – все равно, а голову разобьешь.

Сейчас надо дать возможность людям проанализировать характер выполнения этих задач. Действительно, есть перегибы. Особенно то, что касается детей. Какие дети террористы? Думаю, что еще будут определенные изменения, направленные на сближение позиции.

– С 26 мая идентификацию детей можно проходить удаленно. Поможет ли это, чтобы больше детей ходили на футбол?

– Удаленно – это не какой-то деревянно-аналоговый способ получения Fan ID. Конечно, это удобнее, – сказал депутат Госдумы.

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47 комментариев

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radio_weiss
А кто вообще на стадионе террористы? Ну ок, не дети до 14, а кто? А зачем мы вообще террористам выдаём Fan ID вместо того, чтобы сажать их в тюрьму? Тут где-то кроется какая-то высокая логика, но я никак не могу её уловить.
+96
-1
+95
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Михо
Ответ Senchas
а на наших стадионах хоть раз террористы то были?
Они собирались посетить, но тут мы вовремя ввели айди!
+57
0
+57
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Savardus
Ответ Senchas
а на наших стадионах хоть раз террористы то были?
Раз в год в Лужниках
+46
-5
+41
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Kit244098
Рыжий уже достал со своими переобуваниями. Колеблется вместе с линией партии))
+20
0
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Tun
Ответ radio_weiss
А кто вообще на стадионе террористы? Ну ок, не дети до 14, а кто? А зачем мы вообще террористам выдаём Fan ID вместо того, чтобы сажать их в тюрьму? Тут где-то кроется какая-то высокая логика, но я никак не могу её уловить.
Тут кроется разве что матом
+11
0
+11
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Senchas
а на наших стадионах хоть раз террористы то были?
+12
-2
+10
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Валентин и ыч
> Сейчас надо дать возможность людям проанализировать характер выполнения этих задач.

Вроде по-русски написано, но понять не получается.
+9
0
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Savardus
Требовать отмены Fan ID невозможно
Языки слишком глубоко в одном месте
+8
-1
+7
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Dead88 Poets
Ответ Senchas
а на наших стадионах хоть раз террористы то были?
на Лужниках иногда светится
+7
-2
+5
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Vasiliy S
Ответ Алексей Сигаев
Комментарий удален модератором
Ты там это, поправляйся
+4
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Senchas
Ответ Михо
Они собирались посетить, но тут мы вовремя ввели айди!
для террористов нужно отдельные сортиры на стадионе строить, чтобы их там мочили
+2
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.ru
это касается детей – какие они террористы?..
почитал бы Вождь краснокожих О Генри... ну или хотя бы фильм посмотрел
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Valeross
Дети не террористы,а остальные что????
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Капитан_Улитка
ты же на войне, когда успел дать интервью?
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Lionel Andres Messi 10
Кстати, сколько боевых наград он уже успел получить?
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Сергей Жарковский
Неужели ГД нечем заняться, носятся с этим фан айди, как дурак с писаной торбой?!
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Lacrosse-style goal
Не, ну реально...прям если депутята примут тот закон из анекдота, про обязательное субботнее групповое... То ведь найдется множество таких, на подобие местных Сигаевых, кто будет отстаивать правильность и рассказывать о преимуществах этого...
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ielisen@mail.ru
Требовать нормального отношения к гражданам собственной страны от нынешней власти конечно же невозможно,это давно понятно,Милонов!
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Evgen51Sever
Sports, спасибо Вам!
Благодаря Вам я узнаю имена этих депутатов, о которых никогда не слышал...

Мне кажется, они здесь выступают чаще, чем в Госдуме
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Женя Иванов
Хотим балет смотреть
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Melnikov1968
Когда этот человек говорит о детях, я ему не верю. Он не знает о них НИГЕГО. Уверен, ни один нормальный ребёнок к нему не подойдёт.
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hulk&boloto
Ответ Wiley Fox
Милонов из Питера, а там дети больные на всю голову: https://www.fontanka.ru/2023/05/04/72277604/ Не город, а полигон сатаны по изучению, до какой точки способен упасть человек
Приезжай к нам, деревня, не таким станешь...
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Александр Сачков
Ответ Kit244098
Рыжий уже достал со своими переобуваниями. Колеблется вместе с линией партии))
Линия партии как раз не сильно колеблется.
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antitoxic
Ответ Александр Сачков
У него пятеро детей - двое своих и трое приемных. Так что кое-что о детях он знает.
Рожать и усыновлять это не признак хорошего родителя, а уж зная что этот, с позволения сказать, человек несет на протяжении всей своей карьеры, то закрадываются подозрения неслабые о его адекватности
Своих детей я бы с ним в одной комнате точно не оставил
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Антон Ивонов
детей-шахидов он не видел...
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