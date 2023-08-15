«Динамо» и Чавес подпишут контракт по схеме «4+1» на следующей неделе
Агент Луиса Чавеса сообщил о скором переходе полузащитника в «Динамо».
Сегодня Fox Sports сообщил, что футболист до сих пор не выкупил свой контракт с «Пачукой» и разочаровался в российской команде. Эта информация была опровергнута представителем игрока.
«Новость, что Чавес отказался от «Динамо», фэйк.
На этой неделе все бюрократические нюансы будут улажены. На следующей неделе Чавес вылетит в Москву и подпишет контракт с «Динамо» по схеме «4+1», – сказал Клаудио Курти.
Ради перехода в «Динамо» Чавес выплатит «Пачуке» компенсацию за расторжение контракта. Мексиканский клуб объяснил это запретом на сделки с российскими командами
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
7 комментариев