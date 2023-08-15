«Динамо» и Чавес подпишут контракт по схеме «4+1» на следующей неделе

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Мексика Пачука агенты Луис Чавес Чемпионат.com Футбол

Агент Луиса Чавеса сообщил о скором переходе полузащитника в «Динамо».

Сегодня Fox Sports сообщил, что футболист до сих пор не выкупил свой контракт с «Пачукой» и разочаровался в российской команде. Эта информация была опровергнута представителем игрока.

«Новость, что Чавес отказался от «Динамо», фэйк.

На этой неделе все бюрократические нюансы будут улажены. На следующей неделе Чавес вылетит в Москву и подпишет контракт с «Динамо» по схеме «4+1», – сказал Клаудио Курти.

Ради перехода в «Динамо» Чавес выплатит «Пачуке» компенсацию за расторжение контракта. Мексиканский клуб объяснил это запретом на сделки с российскими командами

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7 комментариев

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Дядя ТУРА
удачи УГО. всегда за Россию был
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Andrey Yaroslavtsev
Будем ждать когда вылетит.
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Антон Фалафель
Нужен еще Мадуро. Тогда точно попрёт!
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Dmitry Orlov
То есть про "отказался от трансфера и разочаровался в русских" Fox Sports фейкомётили. Ясно, понятно, никогда такого не было, и вот опять.
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manhuntrock
Так он же того-этого...
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Ростов-на-Дону
Динамовский банк вернёт Чавесу то, что он отдаст этим "амигосам*.
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