«Динамо» и Чавес подпишут контракт по схеме «4+1» на следующей неделе

Агент Луиса Чавеса сообщил о скором переходе полузащитника в «Динамо».

Сегодня Fox Sports сообщил, что футболист до сих пор не выкупил свой контракт с «Пачукой» и разочаровался в российской команде. Эта информация была опровергнута представителем игрока.

«Новость, что Чавес отказался от «Динамо», фэйк.

На этой неделе все бюрократические нюансы будут улажены. На следующей неделе Чавес вылетит в Москву и подпишет контракт с «Динамо» по схеме «4+1», – сказал Клаудио Курти.

Ради перехода в «Динамо» Чавес выплатит «Пачуке» компенсацию за расторжение контракта. Мексиканский клуб объяснил это запретом на сделки с российскими командами

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?