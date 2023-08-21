Давила попрощался с «Леоном» и вылетел в Россию перед переходом в ЦСКА

Виктор Давила попрощался с мексиканским «Леоном» перед переходом в ЦСКА.

Нападающий опубликовал в инстаграме видео с лучшими голами за «Леон» и написал: «Пришло время попрощаться с этим невероятным клубом, который с первого дня помогал мне расти. С собой я заберу много радостных и прекрасных моментов, которые пережил здесь. Спасибо этому невероятному городу и людям, которые подарили незабываемые моменты. Увидимся по пути».

Как сообщает ADN Radio Chile, уже вылетел в Россию. представит его в ближайшие дни.

Вскоре после прощальной публикации для « » чилиец выложил в сторис фото из самолета.

Фото: instagram.com/victordavila07

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