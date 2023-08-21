Давила попрощался с «Леоном» и вылетел в Россию перед переходом в ЦСКА
Виктор Давила попрощался с мексиканским «Леоном» перед переходом в ЦСКА.
Нападающий опубликовал в инстаграме видео с лучшими голами за «Леон» и написал: «Пришло время попрощаться с этим невероятным клубом, который с первого дня помогал мне расти. С собой я заберу много радостных и прекрасных моментов, которые пережил здесь. Спасибо этому невероятному городу и людям, которые подарили незабываемые моменты. Увидимся по пути».
Как сообщает ADN Radio Chile, Давила уже вылетел в Россию. ЦСКА представит его в ближайшие дни.
Вскоре после прощальной публикации для «Леона» чилиец выложил в сторис фото из самолета.
Фото: instagram.com/victordavila07
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На данный момент их всего 7: Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендеш, Гайч, Файзуллаев.
Баху в расчет не берем - он уже в Турции все равно, Карраскаль уже в Динамо перешагивает второй ногой.
Да и он никак не приостановит контракт - ФИФА же отменило эту возможность для игроков, подписавших контракты после лета 2022 года.
И в ЦСКА сидят не дураки - сразу прописывают невозможность уехать таким способом в контракте.
Да вы гурман