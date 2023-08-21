Давила попрощался с «Леоном» и вылетел в Россию перед переходом в ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Мексика Леон Виктор Давила Футбол

Виктор Давила попрощался с мексиканским «Леоном» перед переходом в ЦСКА.

Нападающий опубликовал в инстаграме видео с лучшими голами за «Леон» и написал: «Пришло время попрощаться с этим невероятным клубом, который с первого дня помогал мне расти. С собой я заберу много радостных и прекрасных моментов, которые пережил здесь. Спасибо этому невероятному городу и людям, которые подарили незабываемые моменты. Увидимся по пути».

Как сообщает ADN Radio Chile, Давила уже вылетел в Россию. ЦСКА представит его в ближайшие дни.

Вскоре после прощальной публикации для «Леона» чилиец выложил в сторис фото из самолета.

Фото: instagram.com/victordavila07

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12 комментариев

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Cst Cap
Надеюсь, Давила на фото слева? Мощный.
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Кирилл
Ответ Камбоджа Иванов
14-ый легионер в ЦСКА прибыл, ждём дальнейших рассказов о проблемах с составом и что приходится играть молодежкой. Главное, чтобы не приостановил контракт и в аренду не уезжал, как Фукс, Сигурдссон, Эджуке и Ндиайе
Так, а откуда магическая цифра про «14-го легионера в ЦСКА» ?
На данный момент их всего 7: Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендеш, Гайч, Файзуллаев.
Баху в расчет не берем - он уже в Турции все равно, Карраскаль уже в Динамо перешагивает второй ногой.

Да и он никак не приостановит контракт - ФИФА же отменило эту возможность для игроков, подписавших контракты после лета 2022 года.
И в ЦСКА сидят не дураки - сразу прописывают невозможность уехать таким способом в контракте.
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Paradigma Rock
Кто из них Давила?
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Ринат Бахтеев
Желаем Давиле, показать такую же классную игру в ЦСКА МОСКВА!
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мутятя
Удачи, здоровья. Пару голов Зенитом Спартаку.
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ne4sp
Ответ Камбоджа Иванов
14-ый легионер в ЦСКА прибыл, ждём дальнейших рассказов о проблемах с составом и что приходится играть молодежкой. Главное, чтобы не приостановил контракт и в аренду не уезжал, как Фукс, Сигурдссон, Эджуке и Ндиайе
так он уже не может))
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Рокко Сиффредди
Ответ Paradigma Rock
Кто из них Давила?
очевидно, который справа. у него все атрибуты футболиста - татузы, майка D&G, часы одемар пиге
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Сергей Галынский
Ответ Ринат Бахтеев
Желаем Давиле, показать такую же классную игру в ЦСКА МОСКВА!
А вы смотрите чемпионат Мексики и аидели классную игру Дивилы?
Да вы гурман
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