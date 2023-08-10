В «Ростове» не считают действия Норманна законными и обоснованными

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В «Ростове» не считают действия Матиаса Норманна законными и обоснованными.

Ранее гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что Норманн направил в московский клуб и «Ростов» уведомление о расторжении контракта в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны».

«На прошлой неделе поступило уведомление от представителей Норманна о расторжении контракта с «Ростовом». Клуб выслал в ответ свою официальную позицию, которая гласит о том, что мы не считаем действия Норманна или его представителей законными и обоснованными.

В настоящий момент мы контактируем с «Динамо» и изучаем все материалы по этому вопросу для дальнейшей защиты наших интересов в юрисдикционных органах ФИФА», – сообщили в «Ростове».

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10 комментариев

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Ростовский
А иначе все игроки в Израиле к примеру могут расторгнуть контракт, так как их пытаются бомбить регулярно соседи.
Так что отстранить Норманна от футбола и обязать выплатить Ростову несколько млн евро.
+21
-9
+12
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Cruel Snake
Дрон прилетел, Норманн улетел
+6
-3
+3
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Фут.Боль
Ответ shahmur
Смешной Ростов) где он видел эту законность в России. А тут решили на еропейца наехать с точки зрения законности. Ну-ну, посмотрим как вы привлечете его к ответственности)
То есть европейцам можно нарушать контракты?
+7
-5
+2
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zzzeeerrrooo
Ответ Фут.Боль
То есть европейцам можно нарушать контракты?
Им же разрешили уходить
0
0
0
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Сергей48
Ответ psycho
сыкун
Не, просто хитрожопый!
+2
-2
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