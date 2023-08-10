В «Ростове» не считают действия Норманна законными и обоснованными

В «Ростове» не считают действия Матиаса Норманна законными и обоснованными.

Ранее гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что Норманн направил в московский клуб и «Ростов» уведомление о расторжении контракта в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны».

«На прошлой неделе поступило уведомление от представителей Норманна о расторжении контракта с « ». Клуб выслал в ответ свою официальную позицию, которая гласит о том, что мы не считаем действия или его представителей законными и обоснованными.

В настоящий момент мы контактируем с « » и изучаем все материалы по этому вопросу для дальнейшей защиты наших интересов в юрисдикционных органах ФИФА», – сообщили в «Ростове».

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