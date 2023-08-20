«Динамо» примет решение о подаче в суд на Норманна на следующей неделе

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Матиас Норманн Спорт-Экспресс Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» рассказал о ходе дела по Матиасу Норманну.

«Все в той же стадии. Мы консультируемся сейчас с «Ростовом». На следующей неделе будем принимать решение, пойдем мы в суд вместе или по отдельности.

Почему можем по отдельности? У нас разный объем требований. Думаю, что у нас позиция здесь плюс-минус одинаковая», – сказал Павел Пивоваров.

Ранее Пивоваров сообщил, что Норманн направил в «Динамо» и «Ростов» уведомление о расторжении контракта в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны».

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17 комментариев

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Ебздрогыч
Надеюсь, в Басманный суд?
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tankist231
Ответ Loomis
Каких? Которые переживают за свою безопасность?
А где не безопасно, донаруму с женой чуть не убили в Париже, не расторг же контракт и ещё масса примеров где не безопасно но контракты соблюдают
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Loomis
Ответ tankist231
Засудить если есть возможность, презираю таких игроков
Каких? Которые переживают за свою безопасность?
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tankist231
Засудить если есть возможность, презираю таких игроков
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mr.snooker
Ответ tankist231
Должны быть 0%,преступления нельзя оправдывать, безнаказанность пораждает новые преступления
Ты совсем патриотнулся?😂🤡 преступление или нет это должен решать суд, а он просто подмигивает силовикам и выносит >97% обвинительных приговоров. 97% значит без разбору и суда нет, да и он как бы не нужен.
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ДМ-1чемпион
Ответ Loomis
Каких? Которые переживают за свою безопасность?
А ХА ХА. А где сейчас безопасней в Париже, Риме, Наполи (где футболистов грабят средь бела дня) или в Москве!
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Роман Кириченко
Ответ Loomis
Каких? Которые переживают за свою безопасность?
Которые притягивают за уши и используют это как предлог к невыполнению контрактных обязательств)
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mr.snooker
Ответ tankist231
А когда стало оправдывать преступления хорошо?
3%, Карл 😂🤡
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tankist231
Ответ mr.snooker
Ты совсем патриотнулся?😂🤡 преступление или нет это должен решать суд, а он просто подмигивает силовикам и выносит >97% обвинительных приговоров. 97% значит без разбору и суда нет, да и он как бы не нужен.
Че даёт эта статистика, могут оправдать хоть 50% кто заслуживает наказания и посадить 50% кто не заслуживает, будут сажать за шоколадку, а оправдывать за миллиарды коррупции, а процент будет большой, оправдывающий, но все за коррупцию и тд, тебе легче будет?
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mr.snooker
Ответ tankist231
Че даёт эта статистика, могут оправдать хоть 50% кто заслуживает наказания и посадить 50% кто не заслуживает, будут сажать за шоколадку, а оправдывать за миллиарды коррупции, а процент будет большой, оправдывающий, но все за коррупцию и тд, тебе легче будет?
Для этого и нужен компетентный суд. Имея 97% обвинительных приговоров, зачем он нужен вообще? Менты могут просто сразу на тюрьму везти по любому поводу, доносу и т.д 😂🤡
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