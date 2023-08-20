«Динамо» примет решение о подаче в суд на Норманна на следующей неделе

Гендиректор «Динамо» рассказал о ходе дела по Матиасу Норманну.

«Все в той же стадии. Мы консультируемся сейчас с «Ростовом». На следующей неделе будем принимать решение, пойдем мы в суд вместе или по отдельности.

Почему можем по отдельности? У нас разный объем требований. Думаю, что у нас позиция здесь плюс-минус одинаковая», – сказал Павел Пивоваров.

Ранее Пивоваров сообщил, что направил в «Динамо» и «Ростов» уведомление о расторжении контракта в связи с тем, что «в здание «Москва Сити» врезались дроны».

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