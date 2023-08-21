Петржела больше не будет тренером: «У меня нет амбиций работать в РПЛ или где-либо еще»

Властимил Петржела заявил, что больше никогда не будет работать тренером.

– Было бы вам интересно вернуться в Россию и возглавить один из клубов РПЛ? Может быть, «Оренбург»?

– У меня больше нет амбиций тренировать в или где‑либо еще, – сказал бывший тренер « ».

70-летний тренер находится без работы с июня 2018 года, когда покинул чешский « ».

тренировал «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством петербуржцы выиграли серебро РПЛ и Кубок Лиги. Всего в тренерской карьере Петржелы были 13 клубов.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку