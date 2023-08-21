Петржела больше не будет тренером: «У меня нет амбиций работать в РПЛ или где-либо еще»
Властимил Петржела заявил, что больше никогда не будет работать тренером.
– Было бы вам интересно вернуться в Россию и возглавить один из клубов РПЛ? Может быть, «Оренбург»?
– У меня больше нет амбиций тренировать в РПЛ или где‑либо еще, – сказал бывший тренер «Зенита».
70-летний тренер находится без работы с июня 2018 года, когда покинул чешский «Фастав Злин».
Петржела тренировал «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством петербуржцы выиграли серебро РПЛ и Кубок Лиги. Всего в тренерской карьере Петржелы были 13 клубов.
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Жаль, что так быстро уходит время. Хорошей пенсии, Власта! Спасибо за теплые воспоминания!
И работа и любимый досуг всегда будут рядом.
Ну и может кого интересными футбольными прогнозами развлечешь.