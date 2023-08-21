Петржела больше не будет тренером: «У меня нет амбиций работать в РПЛ или где-либо еще»

Теги Зенит премьер-лига Россия Фастав Злин Властимил Петржела Д2 Чехия Матч ТВ Футбол

Властимил Петржела заявил, что больше никогда не будет работать тренером.

– Было бы вам интересно вернуться в Россию и возглавить один из клубов РПЛ? Может быть, «Оренбург»?

– У меня больше нет амбиций тренировать в РПЛ или где‑либо еще, – сказал бывший тренер «Зенита».

70-летний тренер находится без работы с июня 2018 года, когда покинул чешский «Фастав Злин».

Петржела тренировал «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством петербуржцы выиграли серебро РПЛ и Кубок Лиги. Всего в тренерской карьере Петржелы были 13 клубов.

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18 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Конечно, если ему каждый день по 150 раз на дню названивать с тупыми коротенькими платными интервью, зачем работать?
Сморозил любую чушь про Спартак или Зенит - и вот ты уже на спортсе и других источниках
+13
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gukmamop
Обалдеть, ему уже 70 лет...
+3
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sercit
Жестко. Все комментарии про игроманию.

Жаль, что так быстро уходит время. Хорошей пенсии, Власта! Спасибо за теплые воспоминания!
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Oleg Olegov
Ответ Очки Дани Алвеса
Конечно, если ему каждый день по 150 раз на дню названивать с тупыми коротенькими платными интервью, зачем работать? Сморозил любую чушь про Спартак или Зенит - и вот ты уже на спортсе и других источниках
Не удивлюсь, если ему никто не звонит, а спорткорры тупо выдумывают интервью от его имени)
+3
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градус ненависти
Вот это шок и сенсация
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Spaten
Проиграл лицензию?
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lovkac
У пана Власты нет амбиций примерно с 2005 года, к большому сожалению
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Senchas
как-то так сухо написано, что даже грустно
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Дед Щукарь порожняк не гонит
В казино штоле банк поднял игроман?)
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За наш футбол!
Иди Пан Власта крупье в ближайшего казино.
И работа и любимый досуг всегда будут рядом.
Ну и может кого интересными футбольными прогнозами развлечешь.
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Виталик Украинский
Спартачи, берите пана к себе ГТ. Вам все равно кого через год менять, а чел хоть долги свои покроет. А то может и нового владельца вам найдёт...
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Pucheslav
Ответ Очки Дани Алвеса
Конечно, если ему каждый день по 150 раз на дню названивать с тупыми коротенькими платными интервью, зачем работать? Сморозил любую чушь про Спартак или Зенит - и вот ты уже на спортсе и других источниках
Ему причём и звонят в основном из России. На родине количество упоминаний Петржелы минимальное. Он кроме наших журналистов походу никому и не нужен
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KKA
Ответ Очки Дани Алвеса
Конечно, если ему каждый день по 150 раз на дню названивать с тупыми коротенькими платными интервью, зачем работать? Сморозил любую чушь про Спартак или Зенит - и вот ты уже на спортсе и других источниках
А на что жить ?)
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Давид Agabekyan
Ответ Spaten
Проиграл лицензию?
С обучением не вышло, и царь решил таким образом заполучить драгоценную лицензию
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