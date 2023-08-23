Муром — 2Drots: прогноз на матч 23.08.2023, Кубок России, путь регионов

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23 августа пройдут матчи второго раунда пути регионов Кубка России. В рамках тура сыграют «Муром» из одноименного города во Владимирской области и представитель Медиалиги 2Drots. Матч пройдет в Муроме на поле стадиона имени В. Лосева. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Гости получили статус фаворита встречи. У «Мурома» неудачная серия. Команда Второй лиги одержала всего одну победу в семи официальных матчах. На домашней арене «Муром» не побеждает в 5 из 6 играх.

На официальном уровне команды ранее не встречались.

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Рекомендованная ставка: победа 2Drots, проход 2Drots в следующий раунд.

Муром

 

Красно-черные проиграли в последнем официальном матче. Команда в гостях проиграла 0:1 брянскому «Динамо». Единственный мяч был пропущен на 79 минуте встречи. Команды сыграли в рамках регулярного чемпионата Второй лиги дивизиона А в Золотой группе.

«Муром» неудачно провел старт чемпионата. На счету красно-черных всего одна победа в шести турах при трех ничьих и двух поражения. Разница голов 6:9. Команда пропускает больше всех в лиге. В турнирной таблице «Муром» на седьмом месте с шестью очками. Команда идет в зоне вылета в Серебряную группу.

Результаты «Мурома» в пяти играх:

  • Вторая лига, «Динамо» Брянск — «Муром» 1:0;
  • Вторая лига, «Муром» — «Волга» Ульяновск 1:0;
  • Вторая лига, «Краснодар-2» — «Муром» 2:2;
  • Вторая лига, «Муром» — «Иртыш» Омск 0:3;
  • Вторая лига, «Уфа» — «Муром» 2:2.

На официальном уровне у красно-черных три победы, три поражения и четыре ничьи в 10 играх. Разница голов 10:11. На домашней арене у «Мурома» четыре победы, четыре ничьи и два поражения. Разница голов 12:10.

Интересные статистические факты по игре «Мурома»:

  • У «Мурома» одна победа в 6 домашних играх;
  • 7 из 10 официальных матчей прошли на ТМ2,5;
  • Не более 3 голов забивается в 9 из 10 играх «Мурома» в Кубке России;
  • «Муром» пропускает в 5 из 6 матчах;
  • «Муром» проиграл 4 из 5 домашних матчей в Кубке России.

В сезоне 2022/2023 красно-черные обыграли «Химик» 3:1 в гостях во втором раунде Кубка России. В третьем раунде уступили владимирскому «Торпедо» 1:3 в серии пенальти. Основное время завершилось вничью 0:0. В прошлом розыгрыше Второй лиги команда финишировала на втором месте в группе повышения в классе, уступив лидеру 10 баллов.

Прогноз на матч Текстильщик – Амкал

2Drots

«Самураи» удачно стартовали в Кубке России. 2Drots на домашней арене обыграли «Сахалин». Победа со счетом 2:0. Оба гола были забиты в середине второго тайма. На 70 минуте Денис Гудаев реализовал пенальти, а спустя три минуты второй мяч забил Максим Фролов. В кубковой игре представитель Медиалиги был фаворитом.

2Drots не сумели выиграть третий сезон Медиалиги. В финале команда проиграла «Родине Медиа» 1:3. На московском Кубке селебрити команды выступила удачнее. На пути к финалу команда обыграла ФК 10 в серии пенальти, «Матч ТВ» в основное время и Broke Boys в серии пенальти. В суперфинале 2Drots вновь сыграли с Broke Boys и оказались сильнее 2:1.

Результаты «2Drots» в пяти последних встречах:

  • Кубок России, «2Drots» — «Сахалин» 2:0;
  • Кубок селебрити, «2Drots» — Broke Boys 2:1;
  • Кубок селебрити, «2Drots» — Broke Boys 0:0, СП 5:4;
  • Товарищеский, «2Drots» — «Амкал» 1:0;
  • Кубок селебрити, «Матч ТВ» — «2Drots» 1:2.

«Самураи» проиграли всего один из девяти последних матчей. Единственное поражение в серии пенальти. В остальных встречах 8 побед, но две победы в серии пенальти. Разница голов 14:5.

Интересные статические факты по игре «2Drots»:

  • «2Drots» не проигрывает в 9 матча в основное время;
  • «2Drots» не проигрывает в Кубке России в основное время в 3 матчах;
  • В 5 из 9 играх забивали обе команды;
  • «2Drots» не пропускает в 3 из 4 матчах;
  • «2Drots» забивал во всех трех матчах Кубка России.

«Самураи» в прошлом сезоне остановились на этой же стадии турнира. В первом раунде 2Drots обыграли «Чертаново» 3:1. Во втором раунде команда сыграла 1:1 с «Текстильщиком» и оказалась слабее в серии пенальти.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России Муром — 2Drots

 

Гости получили статус фаворита матча. 2Drots удачно сыграл в первом раунде, неплохо себя проявил в финале Медиалиги и выиграл Кубок Селебрити. «Муром» выиграл всего один матч из шести в новом сезоне. Не лучшая статистика у команды в домашних матчах Кубка России — четыре поражения в пяти встречах.

Коэффициенты на матч «Муром» — «2Drots» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «Мурома» — 3,50;
  • Ничья — 4,00;
  • Победа «2Drots» — 1,95;
  • ТБ2,5 — 1,57;
  • ТМ2,5 —2,40;
  • «Обе забьют — да» — 1,55;
  • «Обе забьют — нет» — 2,47.

Владимирский клуб хорошо сыграл в прошлом розыгрыше Второй Лиги и боролся за повышение в классе. Начало нового сезона команда провалила. «Муром» пропустил больше всех в своем дивизионе и пока идет в зоне понижения в классе. У команды всего одна победа в шести играх. 2Drots удачно сыграл в первом раунде Кубка России. Команда подтвердила статус фаворита и обыграла «Сахалин» 2:0. По готовности и уровню игры «Муром» более серьезный оппонент, но учитывая не лучшую форму, то у команды мало шансов пробиться в следующий раунд. Для ставки на игру можно выбрать выход 2Drots в третий раунд Кубка России и победу 2Drots в основное время. букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,55 и 1,95 на эти исходы.

Где смотреть матч Муром — 2Drots

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Муром – 2Drots
Дата проведения
23 августа, 19.00, «Stadion Park 50»
Онлайн матча

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