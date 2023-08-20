Где смотреть Муром – 2Drots, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 23 августа

Теги ФОНБЕТ Кубок России Муром 2Drots Футбол

В среду, 23 августа, сыграют Муром и 2Drots в 1/128 финала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.

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Во сколько играют Муром – 2Drots

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Муром: все новости

2Drots: все новости

ФОНБЕТ Кубок России по футболу: все новости

Прогноз на матч Муром – 2Drots

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