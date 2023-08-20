Где смотреть Муром – 2Drots, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 23 августа
В среду, 23 августа, сыграют Муром и 2Drots в 1/128 финала ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Парк 50».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Муром – 2Drots
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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