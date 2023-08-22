22 августа стартуют матчи второго раунда пути регионов Кубка России. В рамках тура сыграют «Текстильщик» из Иваново и представитель Медиалиги «Амкал». Матч пройдет в Иваново на поле стадиона «Текстильщик». Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Букмекеры не выделяют явного фаворита. Коэффициенты на победу каждой из команд почти одинаковые, но незначительное преимущество на стороне ивановского «Текстильщика». В основное время ивановский клуб не проигрывает в 20 домашних играх. 14 из 20 игр на домашней арене завершились победой «Текстильщика».

На официальном уровне команды ранее не встречались.

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Рекомендованная ставка: ИТБ1,5 «Текстильщика», ТБ2,5, проход «Текстильщика» в следующий раунд, победа «Текстильщика» с форой 0.

Текстильщик

В последней официальной игре ивановский клуб вырвал ничью в гостевом матче с «Чертаново». Игра завершилась со счетом 1:1. Гости пропустили на 48 минуте. Отыгрались подопечные Игоря Колыванова только на пятой компенсированной минуте. Пенальти, в концовке встречи, реализовал Алексей Скворцов.

Ивановский клуб играет вничью в 4 из 5 официальных матчах. Три из четырех ничьих со счетом 1:1. В текущем сезоне у «Текстильщика» победа, поражение и четыре ничьи в шести турах Второго дивизиона. Команда расположилась на промежуточном шестом месте Серебряной группы. В активе команды 7 очков и отставание всего в два балла от зоны перехода в Золотую группу. Разница голов в чемпионате 4:7. В Кубке России «Текстильщик» пока не играл.

Результаты «Текстильщика» в пяти играх:

Вторая лига, «Чертаново» — «Текстильщик» 1:1;

Вторая лига, «Металлург» Липецк — «Текстильщик» 1:1;

Вторая лига, «Текстильщик» — «Амкар» 1:0;

Вторая лига, «Челябинск» — «Текстильщик» 1:1;

Вторая лига, «Текстильщик» — «Новосибирск» 0:0.

В 10 официальных матчах у команды две победы, четыре ничьи и четыре поражения. Разница голов 9:13. На домашней арене у команды семь побед и три ничьи в 10 встречах. Разница голов 20:6.

Интересные статистические факты по игре «Текстильщика»:

«Текстильщик» победил в 14 из 20 домашних матчах;

«Текстильщик» не проигрывает в основное время в 20 домашних матчах;

В 13 из 20 домашних матчах команда забила более гола;

«Текстильщик» не забивает более гола в 8 официальных встречах;

В 7 из 8 матчах было забито не более двух мячей.

В сезоне 2022/2023 ивановский клуб занял четвертое место в группе за повышение с 36 очками в 22 играх. От выигравшего турнир «Ленинградца» команда отстала на 14 очков. «Текстильщик» пропустил 20 мячей в 22 играх. Это второй показатель в турнире. В сезоне 2022/2023 команда дошло до четвертого раунда Кубка, в котором проиграла «Кубани» в серии пенальти 2:4. Основное время завершилось вничью 0:0.

Амкал

«Амкал» стартовал в Кубке России с домашней победы над ногинским «Красным Знаменем». Команда занимает 14 место в дивизионе Б Второй лиги. В матче Кубка соперники обменялись голами в первом тайме. За «Амкал» забил Анатолий Катрич. За «Красное знамя» счет сравнял Никита Саламатов. Во втором тайме хозяева вышли вперед на 62 минуте благодаря голу Владимира Лобкарева. На 73 минуте Евгений Маричев упрочил лидерство «Амкала». Гости уменьшили отставание на 85 минуте. Гол забил Дмитрий Вансович. Итоговый счет 3:2 в пользу «Амкала».

На проходившем в Москве Кубке селебрити «Амкал» не сумел пробиться в финальную стадию. Команда одержала победу в четвертьфинале, но затем потерпела два поражения: в полуфинале от Broke Boys и ФК «Деньги» в нижней сетке плей-офф. После двух поражений «Амкал» покинул турнир. На счету «Амкала» победа в Кубке в 2021 году и четвертое место в 2022.

Результаты «Амкала» в пяти последних встречах:

Кубок России, «Амкал» — «Красное Знамя» 3:2;

Кубок селебрити, «Амкал» — ФК «Деньги» 0:1;

Товарищеский, 2Drots — «Амкал» 1:0;

Кубок селебрити, «Амкал» — Broke Boys 1:3;

Кубок селебрити, «Амкал» — FC Bus 2:0.

В 9 последних матчах у команды пять побед и четыре поражения. По одной победе и поражению в серии пенальти. Обе встречи в рамках Кубка России 2022/2023. Разница голов в 9 встречах 14:11.

Интересные статические факты по игре «Амкала»:

«Амкал» пропускает мячи в 4 из 5 матчах;

«Амкал» забивает в 4 играх Кубка России;

В 3 из 4 матчах Кубка России забивают обе команды;

«Амкал» забивает в 7 из 9 матчах;

Арсений Лещук пропустит игру с «Текстильщиком» из-за дисквалификации.

В сезоне 2022/2023 команда прошла два раунда Кубка России. В первом раунде «Амкал» обыграл «Зоркий» в серии пенальти 8:7, основное время завершилось вничью 1:1. Во втором раунде «Амкал» был сильнее «Твери» 1:0 в гостях. В третьем раунде команды сыграла вничью 2:2 со «Звездой» из Санкт-Петербурга, но оказалась слабее в серии пенальти 2:4.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России Текстильщик — Амкал

«Текстильщик» не проигрывает в основное время в 20 официальных домашних матчах. 14 из 20 игр завершились победой ивановского клуба. В предстоящей встрече «Текстильщик» получил статус фаворита.

Коэффициенты на матч «Текстильщик» — «Амкал» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Текстильщика» — 2,50;

Ничья — 3,75;

Победа «Амкала» — 2,60;

ТБ2,5 — 1,60;

ТМ2,5 —2,35;

«Обе забьют — да» — 1,54;

«Обе забьют — нет» — 2,49.

«Амкал» удачно сыграл в первом раунде Кубка России, но теперь медийному клуба противостоит соперник более высокого уровня. Ивановская команда уже имеет опыт игры с представителями Медиалиги. В прошлом розыгрыше Кубка России «Текстильщик» обыграл 2Drots в серии пенальти и прошел в третий раунд. В предстоящем матче можно ожидать голы и ставка на «обе забьют — да» выглядит привлекательно. «Амкал» не будет отсиживаться в обороне, «Текстильщик» пропускает в 8 из 10 официальных играх. Что касается исхода встречи, то у гостей мало шансов пробиться в третий раунд. Ивановский клуб не проигрывает в основное время в 20 домашних встречах. Для ставки на игру можно выбрать победу «Текстильщика» с форой 0 или проход «Текстильщика» в следующий раунд. Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,85 и 1,87 на эти исходы.

Где смотреть матч Текстильщик — Амкал

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