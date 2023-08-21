«ПСЖ» сделает второе предложение по Коло-Муани – 70 млн евро и бонусы

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Рандаль Коло-Муани деньги Футбол

«ПСЖ» подготовил второе предложение о трансфере Рандаля Коло-Муани.

Как пишет RMC Sport, «Айнтрахту» направят новое предложение по 24-летнему нападающему на 70 млн евро и бонусы. Первое предложение «ПСЖ» на 65 млн евро с учетом бонусов ранее было отклонено.

«Айнтрахт» хочет получить 80-90 миллионов евро за игрока, которого бесплатно подписал прошлым летом из «Нанта».

Отмечается, что «ПСЖ» уже договорился с Коло-Муани. Теперь клубу остается прийти к соглашению с «Айнтрахтом».

Француз забил победный гол в матче «Айнтрахта» с «Дармштадтом» (1:0), который состоялся в рамках 1-го тура Бундеслиги. Полную статистику нападающего можно найти здесь.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fatei4
Один из главных творцов величия месси как-никак 😃
+43
-6
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
Что? 70 лимонов при нынешних ценах на рынке? За игрока со статой 15+11 в 32 матчах Бундеслиги?
Этих денег хватит только на Коло. За Муани придётся доплатить.
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ fatei4
Не воткни муани корявого в мартинеса на поледних секундах всё сейчас было бы вообще по другому 🙂
Не промахнись Харри Кейн с пенальти против Франции при счёте 2:1 в пользу Франции, её бы в финале возможо и не было. Я тебе таких «если бы» могу еще нарисовать.
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Иваненко
Франкфурт еврокубок взял,в отличие от парижского шейх-проекта,на понижение пойдет).ну подоит хорошо парижское недоразумение).
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Не промахнись Харри Кейн с пенальти против Франции при счёте 2:1 в пользу Франции, её бы в финале возможо и не было. Я тебе таких «если бы» могу еще нарисовать.
Не столкни Элронд Исильдура с кольцом в жерло вулкана...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
2nq7wq95fh
Ответ blаncо
Что? 70 лимонов при нынешних ценах на рынке? За игрока со статой 15+11 в 32 матчах Бундеслиги? Этих денег хватит только на Коло. За Муани придётся доплатить.
При ценах на мудрика и антоны считай за даром
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
raiska123
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Хотя что ждать от челика с ман сити и ником клуб с историей.) нехорошо обманывать
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Simplicissimus
Штош, рыночек хотел мудриков за сотку, рыночек получил эбомбэ за 80)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yavich
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Не промахнись Харри Кейн с пенальти против Франции при счёте 2:1 в пользу Франции, её бы в финале возможо и не было. Я тебе таких «если бы» могу еще нарисовать.
Ну разница в том, что Кейн бы только сравнял, и что бы было дальше - совершенно непонятно. Попади Коло-Муани - дальше бы уже ничего не было, шла 123-я минута.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Сергеев
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
какой оригинальный ник (нет)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
raiska123
Нормально, пусть получится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fatei4
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Не воткни муани корявого в мартинеса на поледних секундах всё сейчас было бы вообще по другому 🙂
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anatoly_B
Ответ Simplicissimus
Штош, рыночек хотел мудриков за сотку, рыночек получил эбомбэ за 80)
Муняня так-то в отличии от Мудрика результаты приносит, в прошлом сезоне за НЕтоповый клуб 26 г+п это очень хороший результат, тут псж мало дает явно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бегис
Ответ Cantona301280
Нормальный вариант для ПСЖ. Ценник не удивляет, после Кайседо за 110
наоборот удивляет, почему так мало)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vrisimo
Ответ Yavich
Ну разница в том, что Кейн бы только сравнял, и что бы было дальше - совершенно непонятно. Попади Коло-Муани - дальше бы уже ничего не было, шла 123-я минута.
Вряд-ли, написавший этот комментарий, в состоянии понять разницу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
raiska123
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Если Роналду опозорил свою карьеру то что говорить про других мешков ?🙂👈
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Zubkov
они и сотку заплатят, главное дальше соглашаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джавез Тилл
"...которого бесплатно подписал прошлым летом из «Нанта»"
За год научился играть...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yavich
Ещё за 70 миллионов ПСЖ хочет купить для Коло-Муани возможность перебить удар на ЧМ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
⚽️JuventuS⚽️
Зачем соглашаться на второе предложение , если обязательно будет третье улучшенное ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Кто это вообще? Откуда такой оверпрайс?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
заратустра-будрайтис
Зачем ему идти на такое понижение?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RedDevil1909
не очень понятно зачем он если Рамуш куплен и Мбаппе никуда не ушел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a2wai
Это несерьезно. Пока ПСЖ не предложит сотку за Коло-Муани, Айнтрахт не будет относиться к переговорам серьезно.

Тем более что сам Коло-Муани, вроде как, не форсирует переход.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cantona301280
Нормальный вариант для ПСЖ. Ценник не удивляет, после Кайседо за 110
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий