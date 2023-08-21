«ПСЖ» сделает второе предложение по Коло-Муани – 70 млн евро и бонусы
«ПСЖ» подготовил второе предложение о трансфере Рандаля Коло-Муани.
Как пишет RMC Sport, «Айнтрахту» направят новое предложение по 24-летнему нападающему на 70 млн евро и бонусы. Первое предложение «ПСЖ» на 65 млн евро с учетом бонусов ранее было отклонено.
«Айнтрахт» хочет получить 80-90 миллионов евро за игрока, которого бесплатно подписал прошлым летом из «Нанта».
Отмечается, что «ПСЖ» уже договорился с Коло-Муани. Теперь клубу остается прийти к соглашению с «Айнтрахтом».
Француз забил победный гол в матче «Айнтрахта» с «Дармштадтом» (1:0), который состоялся в рамках 1-го тура Бундеслиги. Полную статистику нападающего можно найти здесь.
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Этих денег хватит только на Коло. За Муани придётся доплатить.
За год научился играть...
Тем более что сам Коло-Муани, вроде как, не форсирует переход.