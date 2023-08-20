Предложение «ПСЖ» по Коло-Муани на 60 млн евро плюс бонусы отклонено. Парижане готовят второе

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Футбол

«ПСЖ» хочет подписать Рандаля Коло-Муани .

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, первое предложение парижан в 60 млн евро плюс бонусы «Айнтрахт» отклонил.

Теперь «ПСЖ» готовит второе предложение. Условия 5-летнего контракта с форвардом согласованы.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» требует 100 млн евро и бонусы за этот трансфер. 

В Бундеслиге-2022/23 Коло-Муани провел 32 игры, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кuraakula belov
Зачем он ПСЖ? Его нужно брать шпорам, за 70-80 взамен Кейна
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Ответ Дядя ТУРА
ну 60 реально мало за него. насмешка какая-то
Если за Хейлунда 90 лямов МЮ предложил Аталанате
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hiper74
Зачем он им? Рамуш основной, Экитик на подмене.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che kaif
Ответ Никита Рамля
А что это мы такие суммы предлагаем? Мы же без продажи черепашки зарплаты сотрудникам платить не можем?
Неймар принес в казну 120 млн
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as009595@icloud.com
Ответ hiper74
Зачем он им? Рамуш основной, Экитик на подмене.
Рамуш никакой потому что, с швейцарами выстрелил на чм и все
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
*** Ruslan ***
Ответ Евгений Шазиев
Штооооо? Тебе 15 лет лет или ты скаут ПСЖ?
Тебе 15 лет самому, рейтинг отрицательный потому что пишешь бред, может надо заняться собой, а не пытаться умничать?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NNNeuf
Сойдутся на 80
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Я смотрел матчи Анйтрахта, и видел Коло-Муани в игре. Скажу вам так: очень сильно и точно бьёт, скорость и техника тоже на уровне. У него своеобразная техники удара. Очень хлёсткие удары получаются. С виду, очень сильны игрок.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Moscwow
Ответ кuraakula belov
Зачем он ПСЖ? Его нужно брать шпорам, за 70-80 взамен Кейна
Если корешок Мбаппе, то не важно зачем, возьмут и за 100
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
1/8 Лиги Чемпионов ПСЖ - Реал ) Мбаппе, Дембеле , Коло Муани ,Рамуш против Винни Пуха, Гюлера , Риго, Хоселу.))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Шарапов
Ответ llolishe
Если за Хейлунда 90 лямов МЮ предложил Аталанате
Так за 75 же его купили. Откуда ещё 15 млн взялись?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Killu Villy
Мю его надо было подписывать,а не бревно Датское.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kub999
Ответ hiper74
Зачем он им? Рамуш основной, Экитик на подмене.
он еще на обоих флангах может выйти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che kaif
Ответ hiper74
Зачем он им? Рамуш основной, Экитик на подмене.
Экитик уйдет в тот же Айнтрахт скорее всего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Понятно- всех французких атакеров хотят в одну команду чтобы была сыгранность и это будет точно плюс для сборной Франции
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
che kaif
Ответ окечуква
Что мешает скаутам ПСЖ поискать таких вот Коло Муани в том же Нанте и иже с ним, только за приемлемую цену?
Нашли уже Экитике
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
Ответ окечуква
Что мешает скаутам ПСЖ поискать таких вот Коло Муани в том же Нанте и иже с ним, только за приемлемую цену?
Ну если мыслить логично, то топ-клубу некогда возиться с молодежью, если результат нужен здесь и сейчас (а этим он точно нужен)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
ну 60 реально мало за него. насмешка какая-то
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий