Предложение «ПСЖ» по Коло-Муани на 60 млн евро плюс бонусы отклонено. Парижане готовят второе

«ПСЖ» хочет подписать Рандаля Коло-Муани .

Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, первое предложение парижан в 60 млн евро плюс бонусы «Айнтрахт» отклонил.

Теперь « » готовит второе предложение. Условия 5-летнего контракта с форвардом согласованы.

Ранее сообщалось, что « » требует 100 млн евро и бонусы за этот трансфер.

В Бундеслиге-2022/23 провел 32 игры, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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