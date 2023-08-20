Предложение «ПСЖ» по Коло-Муани на 60 млн евро плюс бонусы отклонено. Парижане готовят второе
«ПСЖ» хочет подписать Рандаля Коло-Муани .
Как сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс, первое предложение парижан в 60 млн евро плюс бонусы «Айнтрахт» отклонил.
Теперь «ПСЖ» готовит второе предложение. Условия 5-летнего контракта с форвардом согласованы.
Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» требует 100 млн евро и бонусы за этот трансфер.
В Бундеслиге-2022/23 Коло-Муани провел 32 игры, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.
Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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