Коло-Муани хочет в «ПСЖ» и сообщил «Айнтрахту» о желании уйти. После покупки Рамуша парижане решат, что делать

Рандаль Коло-Муани готов перейти в «ПСЖ».

Журналист Фабрис Хокинс сообщает, что форвард « » впервые сказал руководству о желании уйти этим летом.

Француз заинтересован в переходе в состав победителей Лиги 1. Парижане решат, стоит ли работать над трансфером, после завершения сделки по .

Отмечается, что франкфуртский клуб не против того, чтобы продать своего лучшего бомбардира.

В Бундеслиге-2022/23 забил 15 голов за 32 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER