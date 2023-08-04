Коло-Муани хочет в «ПСЖ» и сообщил «Айнтрахту» о желании уйти. После покупки Рамуша парижане решат, что делать
Рандаль Коло-Муани готов перейти в «ПСЖ».
Журналист Фабрис Хокинс сообщает, что форвард «Айнтрахта» впервые сказал руководству о желании уйти этим летом.
Француз заинтересован в переходе в состав победителей Лиги 1. Парижане решат, стоит ли работать над трансфером, после завершения сделки по Гонсалу Рамушу.
Отмечается, что франкфуртский клуб не против того, чтобы продать своего лучшего бомбардира.
В Бундеслиге-2022/23 Коло-Муани забил 15 голов за 32 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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А на деле курам на смех весь этот ффп с ручным ЧЕФИРинчиком.
Молодые, голодные до побед, еще не зазвездившиеся и зажравшиеся, без др сестер весной и тд.