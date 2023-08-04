Коло-Муани хочет в «ПСЖ» и сообщил «Айнтрахту» о желании уйти. После покупки Рамуша парижане решат, что делать

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Гонсалу Рамуш Футбол

Рандаль Коло-Муани готов перейти в «ПСЖ».

Журналист Фабрис Хокинс сообщает, что форвард «Айнтрахта» впервые сказал руководству о желании уйти этим летом.

Француз заинтересован в переходе в состав победителей Лиги 1. Парижане решат, стоит ли работать над трансфером, после завершения сделки по Гонсалу Рамушу.

Отмечается, что франкфуртский клуб не против того, чтобы продать своего лучшего бомбардира.

В Бундеслиге-2022/23 Коло-Муани забил 15 голов за 32 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рамуш 80+ , этот паренёк не меньше 75+ выйдет. Как уровнять , чтобы вписаться в ффп ? Правильно ,продать Икарди за 10 лямов и все гладко . Выкусили хейтеры, шейх опять всех переиграл .

А на деле курам на смех весь этот ффп с ручным ЧЕФИРинчиком.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А что ПСЖ держит? ФФП все равно их не касается, так что могут ещё столько же трансферов оформить.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нормальная банда собирается, Неймар, Мбаппе, Коло Муани, Дембеле, Рамуш, в идеале нужно избавиться от двух нынешних игроков
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Для Энрике такая пара будет даже предпочтительнее, чем Неймар - Мбаппе.
Молодые, голодные до побед, еще не зазвездившиеся и зажравшиеся, без др сестер весной и тд.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вот это по делу ТО, больше французов в стане самого титулованного клуба Франции👍 🇫🇷
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПСЖ и Сити сами заработали 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Короче,люди у которых нету своего мнения,которые не смотрят и 10 матчей ПСЖ,начинают нести какую то Дичь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ songbilong
нормальная банда собирается, Неймар, Мбаппе, Коло Муани, Дембеле, Рамуш, в идеале нужно избавиться от двух нынешних игроков
И как всех на поле уместить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ therealgreenman
Сколько лет уже слышим о «нормальная банда собирается» в ПСЖ, а в результате… кто продолжит?
нет, потенциально будущие звёзды футбола
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Dan Kennedy
И как всех на поле уместить?
играть с 4-5-1
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ songbilong
играть с 4-5-1
Ага, как в фифе. И еще Хакими с Мендешем атакующие защитники, получается и вовсе 2-1-7. Бедные Угарте с Люкой и Парижем Шкриниаром.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ songbilong
нормальная банда собирается, Неймар, Мбаппе, Коло Муани, Дембеле, Рамуш, в идеале нужно избавиться от двух нынешних игроков
И марко со скамейки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ songbilong
нормальная банда собирается, Неймар, Мбаппе, Коло Муани, Дембеле, Рамуш, в идеале нужно избавиться от двух нынешних игроков
От Доннарумы и Маркиньоса к примеру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ena Therapy
Рамуш 80+ , этот паренёк не меньше 75+ выйдет. Как уровнять , чтобы вписаться в ффп ? Правильно ,продать Икарди за 10 лямов и все гладко . Выкусили хейтеры, шейх опять всех переиграл . А на деле курам на смех весь этот ффп с ручным ЧЕФИРинчиком.
Да всем уже понятно, что ффп для богатых. Как тратили, так и тратят, а наказывают провинциальные команды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий