Президент «ПСЖ» связался с Коло-Муани. Переговоры пойдут активнее после трансфера Дембеле
«ПСЖ» возобновил работу над приобретением Рандаля Коло-Муани.
По сведениям L’Equipe, с окружением форварда «Айнтрахта» связался президент парижан Нассер Аль-Хелайфи. В переговорах наметился прогресс, и их интенсивность возрастет после того, как чемпионы Франции закроют сделку по вингеру «Барселоны» Усману Дембеле.
При этом клуб из Франкфурта надеется, что лучшего бомбардира удастся сохранить на следующий сезон.
В Бундеслиге-2022/23 Коло-Муани забил 15 голов за 32 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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