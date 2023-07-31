Президент «ПСЖ» связался с Коло-Муани. Переговоры пойдут активнее после трансфера Дембеле

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция возможные трансферы Нассер Аль-Хелайфи Усман Дембеле Рандаль Коло-Муани Футбол

«ПСЖ» возобновил работу над приобретением Рандаля Коло-Муани.

По сведениям L’Equipe, с окружением форварда «Айнтрахта» связался президент парижан Нассер Аль-Хелайфи. В переговорах наметился прогресс, и их интенсивность возрастет после того, как чемпионы Франции закроют сделку по вингеру «Барселоны» Усману Дембеле.

При этом клуб из Франкфурта надеется, что лучшего бомбардира удастся сохранить на следующий сезон.

В Бундеслиге-2022/23 Коло-Муани забил 15 голов за 32 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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christina7
Ответ За Валенсию с 1999
Пусть меняют на Экитика с доплатой от Франкфурта
коло муани на порядок выше, с чего это Айнтрахт должен доплачивать 🤷🏻‍♂️
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Xxx zzz
Сборную Францию без капитана соберут ?
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Marina_Greta
Ответ Ермек Жолдаспаев
ПСЖ опять не тех подбирает.У них плохой спортивный директор.
Чем плох Муани? Кого сейчас взять можно? Рамуш? Тоже кот в мешке. Осимхен стоит под 150.
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Marina_Greta
Ответ songbilong
на замену Мбаппе есть Дембеле
Ну ещё и наконечник нужен хороший)
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За Валенсию с 1999
Пусть меняют на Экитика с доплатой от Франкфурта
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Ермек Жолдаспаев
ПСЖ опять не тех подбирает.У них плохой спортивный директор.
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Николай Иванов.
Все равно ничего не выиграют с такими игроками
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ За Валенсию с 1999
Пусть меняют на Экитика с доплатой от Франкфурта
Экитике получит шанс в этом сезоне. Тем более в последних трёх товарищеских матчах у него два гола и одна голевая передача.
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songbilong
Ответ Marina_Greta
Готовят потихоньку замену Мбаппе. Коло-Муани вполне может там зажечь, партнёры тем более выше классом, нежели в Айнтрахте.
на замену Мбаппе есть Дембеле
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Ivan Chelsea
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Ответ Fan de PSG depuis 2002
Неймар - Коло Муани - Дембеле. Это троица голы будет забивать. Есть ещё Экитике (в последних товарищеских матчах неплохо смотрится), Асенсио и Ли Кан-Ин. Ближайший резерв - Лемина (этот юнец точно будет выходить), Гарби и Усни. В следующем сезоне подкатит ещё Симонс. Атака для чемпионата Франции просто шикарная. Allez Les Rouge et Bleu ! Ждём выстрела в ЛЧ.
Смешно а то что в Челси половина национальной сборной Франции 5 человек так что по вашему у Франции 2 сборные будут + 3 человека из молодёжки 21 и 2 из молодёжки 17
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