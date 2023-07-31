Президент «ПСЖ» связался с Коло-Муани. Переговоры пойдут активнее после трансфера Дембеле

«ПСЖ» возобновил работу над приобретением Рандаля Коло-Муани.

По сведениям L’Equipe, с окружением форварда « » связался президент парижан . В переговорах наметился прогресс, и их интенсивность возрастет после того, как чемпионы Франции закроют сделку по вингеру «Барселоны» .

При этом клуб из Франкфурта надеется, что лучшего бомбардира удастся сохранить на следующий сезон.

В Бундеслиге-2022/23 забил 15 голов за 32 игры. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.