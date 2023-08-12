«ПСЖ» договорился с Коло-Муани и сделает предложение «Айнтрахту». Немцы требуют 100 млн евро и бонусы за форварда

«ПСЖ» хочет купить Рандаля Коло-Муани.

Парижский клуб заинтересован в подписании 24-летнего нападающего и уже устно согласовал с ним условия сотрудничества, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Спортивный директор немецкого клуба Маркус Креше требует 100 миллионов евро и бонусы за этот трансфер. « » готовит официальное предложение по игроку.

В Бундеслиге-2022/23 провел 32 игры, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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