«ПСЖ» договорился с Коло-Муани и сделает предложение «Айнтрахту». Немцы требуют 100 млн евро и бонусы за форварда

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Рандаль Коло-Муани Футбол

«ПСЖ» хочет купить Рандаля Коло-Муани.

Парижский клуб заинтересован в подписании 24-летнего нападающего и уже устно согласовал с ним условия сотрудничества, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. 

Спортивный директор немецкого клуба Маркус Креше требует 100 миллионов евро и бонусы за этот трансфер. «ПСЖ» готовит официальное предложение по игроку. 

В Бундеслиге-2022/23 Коло-Муани провел 32 игры, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Ready FoR WaR
А как рамуш и муани будут вместе играть? Оба цн же вроде или ошибаюсь?
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ТТХ не фарм клуб
Ответ Ready FoR WaR
А как рамуш и муани будут вместе играть? Оба цн же вроде или ошибаюсь?
Причем если одного из них рассматривают на подмену другому, то тоже непонятно - игроки такого уровня не должны сидеть на скамейке
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Дмитрий Снегирёв
Немного оффтопа. По предреканиям многих из спортс первый трофей и правда уходит от Кейна на глазах ))
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ ТТХ не фарм клуб
Причем если одного из них рассматривают на подмену другому, то тоже непонятно - игроки такого уровня не должны сидеть на скамейке
Уровень Коло-Муани явно слишком завышен. Его статистика в прошлом сезоне большого значения не имеет, ведь это только 1 сезон. Вполне возможно что он может оказаться очередным Вернером или Йовичем, которые в Бундеслиге были лучшими бомбардирами а перейдя в топ клубы - просто растворились.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Ready FoR WaR
А как рамуш и муани будут вместе играть? Оба цн же вроде или ошибаюсь?
Муани может как на фланге сыграть, так и в оттяжке.
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Ноно Гомес
100млн за него это как 115 за Кайседо....
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ТТХ не фарм клуб
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Уровень Коло-Муани явно слишком завышен. Его статистика в прошлом сезоне большого значения не имеет, ведь это только 1 сезон. Вполне возможно что он может оказаться очередным Вернером или Йовичем, которые в Бундеслиге были лучшими бомбардирами а перейдя в топ клубы - просто растворились.
Вполне возможно, но прямо сейчас он очень хорош
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Чёрный тюльпан
Ответ Ready FoR WaR
А как рамуш и муани будут вместе играть? Оба цн же вроде или ошибаюсь?
Муани может левого флангового нападающего играть, как раз замена Неймару приходит. Правда там ещё Коман есть, который на обоих флангах играет + Дембеле направо взяли. Ах да, ещё же Уго Экитике есть, который похоже так и будет лавку полировать, но теперь уже под португальцем.
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Ready FoR WaR
Ответ 6tspey7tb5
Будут играть по старинке 4-4-2))))
энрике не будет играть по такой схеме
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Azat Tezekbaev
Ответ ТТХ не фарм клуб
Причем если одного из них рассматривают на подмену другому, то тоже непонятно - игроки такого уровня не должны сидеть на скамейке
И какой же уровень у обоих, что скамейка им ни за что не светит?
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a2wai
Ответ Ready FoR WaR
А как рамуш и муани будут вместе играть? Оба цн же вроде или ошибаюсь?
Как бы так не вышло, что при Энрике они оба бы не начали полировать лавку.

Он ведь любит играть без форвардов, а значит велики шансы сесть под Асенио.
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6tspey7tb5
Ответ Ready FoR WaR
А как рамуш и муани будут вместе играть? Оба цн же вроде или ошибаюсь?
Будут играть по старинке 4-4-2))))
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AERN
Кто у них там за гений рулит трансферами? Избавились от Месси и Неймара, а купили япошку и за этого 100 лямов дают.
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Chris "Birdman" Andersen
После этого они давят на жалость Мбаппе, что придётся увольнять сотрудников. Но готовы вести переговоры по игрокам, за которых требуют по сотке. За Рамуша уже 65 считай отдали. За Угарте 60 вроде. Это типа если б Мбаппе ушёл за деньги, то тогда сколько бы они потратили ?
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a2wai
Можно не сомневаться, что купят.

У мешка слишком много денег, а его начальник дружит с президентом УЕФА и от всего отмажется.
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Murkin Monksik
Рамуш -Коло Муани топ связка
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Стахович
Мысленно уже попрощались с Мбаппе
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