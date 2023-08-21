«Страсбур» предлагал 11,3 млн евро за Захаряна и контракт на 7 лет. Вариант отпал из-за интереса от «Сосьедада»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Динамо Москва Sports.ru Страсбур агенты Арсен Захарян Рафаэла Пимента Футбол

«Страсбур» предлагал «Динамо» за Арсена Захаряна более 11 млн евро.

В июне 2023-го контрольный пакет акций французского клуба выкупил консорциум BlueCo, который владеет «Челси» (его глава – Тодд Боули). В осуществлении трансфера Захаряна «Страсбуру» помогала Рафаэла Пимента, которая летом 2022-го участвовала в переговорах о переходе полузащитника в «Челси». 

По информации Sports.ru, «Страсбур» предлагал «Динамо» 11,3 миллиона евро, а Захаряну – контракт на семь лет. Этот вариант отпал из-за интереса «Реал Сосьедад», но, вероятно, повлиял на щедрость испанцев: они сразу предложили «Динамо» 11,5 млн.

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16 комментариев

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Caerly
Лиги несравнимы, как и клубы. Хорошо, что всё закончилось хорошо.
+32
-1
+31
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Cearvm
Идти в Страсбур при наличии предложения от Реала Сосьедада было бы безумием. Партнерство клуба с Челси не спасает, там сейчас не пойми что творится, а когда все наладится, то вряд ли Захарян потребуется. Да и лига для развития хуже.
+21
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+21
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KOS14
Главный тренер Страсбура записывал видео с приглашением Арсена посмотреть тренировку?
+6
0
+6
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Гоп-стоп
Ответ Groznyi2024
В Страсбурге гораздо красивее и приятнее, чем в Сан-Себастьяне.
Сан-Себастьян один из самых безопасных городов Испании, в то время как в Страсбурге уровень преступности из-за мигрантов очень сильно вырос.
+6
-1
+5
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Игорь Пичугин
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Вон Царь уже попробовал, а даже бумажку засаленную какую-то не дают.
+2
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Balt
Ответ Mohnatiy
То есть формально интерес "Челси" всё же был...
Толку от этого интереса Челси. Пусть там сначала порядок наведут и добьются стабильности аналогично той что Абрамович добился.
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Отец Абду
Комментарий удален пользователем
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ApXuMaHqPuT
Бывший «Страсбур» Мостового мог бы стать «Страсбуром» Захаряна😏
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Serge Vendino
Спортс написал статью про переход Захаряна, а теперь режет ее на отдельные новости. Гениальное создание контента👏🏻
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KMR
Не Мхитарян. Тот в топ и за рекордную сумму,а тут за каждый евро торговались середнячки
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Jeremy Fraser
Боули выходи, мы тебя узнали
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Balt
Страсбур это совершенно иной вариант.
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Тюменский медвежонок
забавно что 15-летние пользователи спортс.ру при возникновении слухов про Страсбур, с пеной у рта написывали что Захарян просто обязан туда бежать-лететь-переходить, ведь это его ЕДИНСТВЕННЫЙ шанс поиграть в Европе
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Recreated
Просто Реал сказал: "Цыц!"
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bengalsckyzh
Задумка была из французского Страсбурга в английский Лондон. Но это не устроило.
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