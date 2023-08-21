«Страсбур» предлагал 11,3 млн евро за Захаряна и контракт на 7 лет. Вариант отпал из-за интереса от «Сосьедада»
«Страсбур» предлагал «Динамо» за Арсена Захаряна более 11 млн евро.
В июне 2023-го контрольный пакет акций французского клуба выкупил консорциум BlueCo, который владеет «Челси» (его глава – Тодд Боули). В осуществлении трансфера Захаряна «Страсбуру» помогала Рафаэла Пимента, которая летом 2022-го участвовала в переговорах о переходе полузащитника в «Челси».
По информации Sports.ru, «Страсбур» предлагал «Динамо» 11,3 миллиона евро, а Захаряну – контракт на семь лет. Этот вариант отпал из-за интереса «Реал Сосьедад», но, вероятно, повлиял на щедрость испанцев: они сразу предложили «Динамо» 11,5 млн.
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