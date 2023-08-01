«Барсе» интересен Доку, на которого претендует «Ман Сити». Вингера сборной Бельгии могут подписать на замену Дембеле (Саша Тавольери)

«Барселона» поборется с «Манчестер Сити» за Жереми Доку.

Сегодня стало известно, что английский клуб рассматривает вингера « » и сборной Бельгии в качестве замены Рияду Марезу. По информации журналиста Саши Тавольери, «горожане» еще не ведут переговоров с французским клубом и не делали официальных предложений. Переговоры с игроком перейдут в более активную стадию на этой неделе.

Интерес к 21-летнему футболисту также проявляет « ». Каталонцы могут подписать бельгийца на замену Усману Дембеле – последний близок к переходу в «ПСЖ».

В минувшем сезоне Лиги 1 провел 29 матчей за «Ренн» и забил 6 голов. Подробную статистику футболиста сборной Бельгии можно найти здесь.