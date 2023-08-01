«Барсе» интересен Доку, на которого претендует «Ман Сити». Вингера сборной Бельгии могут подписать на замену Дембеле (Саша Тавольери)

Теги Ренн Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жереми Доку Футбол

«Барселона» поборется с «Манчестер Сити» за Жереми Доку.

Сегодня стало известно, что английский клуб рассматривает вингера «Ренна» и сборной Бельгии в качестве замены Рияду Марезу. По информации журналиста Саши Тавольери, «горожане» еще не ведут переговоров с французским клубом и не делали официальных предложений. Переговоры с игроком перейдут в более активную стадию на этой неделе. 

Интерес к 21-летнему футболисту также проявляет «Барселона». Каталонцы могут подписать бельгийца на замену Усману Дембеле – последний близок к переходу в «ПСЖ». 

В минувшем сезоне Лиги 1 Доку провел 29 матчей за «Ренн» и забил 6 голов. Подробную статистику футболиста сборной Бельгии можно найти здесь

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14 комментариев

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M. Shinoda
Ответ Panurge From hell
зачем подписывать на замену Дембеле,если есть Рафинья?
Одного Рафиньи на весь сезон не хватит, а защитника на правом фланге как Бальде нет, который с помощью Гави на вингере может восполнить потерю фланговых нападающих
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Panurge From hell
зачем подписывать на замену Дембеле,если есть Рафинья?
+2
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NottinghamForest79
35 лям готовьте
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NottinghamForest79
фресенду давай
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NottinghamForest79
они его купили за 25
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Жаль, что Чуквезе накануне ушел в Милан. Можно было бы им заменить Дембеле
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Izzatshoh shohid
adama traore obratna
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Aymammet Baylyyew
Ответ Panurge From hell
зачем подписывать на замену Дембеле,если есть Рафинья?
Нужна конкуренция чтобы не расслабляться без дембеле оно не будить я не видел доку в деле но если его хотят сити и пеп тогда он наверняка не плохой
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fosa
Ответ M. Shinoda
Одного Рафиньи на весь сезон не хватит, а защитника на правом фланге как Бальде нет, который с помощью Гави на вингере может восполнить потерю фланговых нападающих
Есть же еще Торрес.
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M. Shinoda
Ответ fosa
Есть же еще Торрес.
Вообще да. И на правом фланге он выступает лучше, чем на левом
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