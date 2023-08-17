«Вест Хэм» продаст Пакета за 100 млн евро, так как опасается, что он начнет форсировать трансфер в «Ман Сити»

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«Вест Хэм» назвал сумму, которую хочет получить за Лукаса Пакета.

По данным The Telegraph, лондонский клуб требует за атакующего полузащитника 85 млн фунтов (почти 100 млн евро). Предложение «Манчестер Сити», который заинтересован в приобретении бразильца, пока значительно меньше этой отметки.

85 млн фунтов – это отступные, которые активируются в контракте Пакета в следующем году. «Вест Хэм» устроит эта сумма, так как клуб опасается, что Лукас хочет форсировать трансфер. В связи с этим лондонцы уже планируют, кем заменить игрока.

Пакета перешел в «Вест Хэм» из «Лиона» за 51 млн фунтов в прошлом году, и лондонцы попытаются сделать все, чтобы вывести цену на него как можно ближе к отметке в 85 млн фунтов.

«Вест Хэм» знает, что интерес «Ман Сити» будет все более настойчивым после того, как стало известно, что Кевин де Брюйне выбыл из-за травмы на срок до четырех месяцев.

Ранее «Ман Сити» предлагал 70 млн фунтов с учетом бонусов за Пакета. Ожидается, что клуб сделает улучшенное предложение.

На замену Пакета «Вест Хэм» может подписать 20-летнего Элье Ваи из «Монпелье», интерес к которому также проявляют «Челси» и «Айнтрахт». Также возможен трансфер полузащитника «Ноттингем Форест» Бреннана Джонсона, которого оценивают в 45 млн фунтов. Еще один потенциальный кандидат – Мохаммед Кудус из «Аякса», однако на данном этапе переговоры «Вест Хэма» с Ваи находятся на более продвинутой стадии.

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53 комментария

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zzzeeerrrooo
Ответ Фанат спорта01
100лямов за апз со статой 4+3. ладно бы ему было 18-20лет,но ему 25. Сколько тогда стоит тот же Сака со статой 13+11.
Кому интересна его стата в ВЮ?
В Сити он может без проблем делать 10+10
+40
-4
+36
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ARIGAMI ARIGAMI
После последних трансферов, эта сумма не удивляет
+31
-2
+29
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Mark Safa
Ответ Владимир Туаев
Сейчас хоть кого-то меньше 100 млн. продают?
Ну вон Захарян договорился за 12…🤓
+25
0
+25
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Гоша Адамов
Ну с учетом того, что его покупали аж за 51млн фунтов, 85 выглядит адекватной суммой
+18
0
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red hikkikomori
Ответ Дмитрий Бервинов
Нормально Вест Хэм заработал на нём и Райсе, но как бы теперь не вылетели чемпионшип
трансфер Магваера сорвался - можно не беспокоиться)
+12
0
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Профессор из Кобхэма
Ответ Roman
После 130 лямов за Кайседо больше никакой трансфер не будет восприниматься, как сумасшествие. Челси надолго задал тренд
Ну да, Макгуайер за 80, Антони и Санчо по 100 - это другое.
Тчуамени может стоить 100, а Кайседо не может.

Как всегда Челси во всем виноват 🤡
+16
-6
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Roman
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
После последних трансферов, эта сумма не удивляет
После 130 лямов за Кайседо больше никакой трансфер не будет восприниматься, как сумасшествие. Челси надолго задал тренд
+14
-9
+5
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Фанат спорта01
100лямов за апз со статой 4+3.
ладно бы ему было 18-20лет,но ему 25.
Сколько тогда стоит тот же Сака со статой 13+11.
+9
-5
+4
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Дмитрий Бервинов
Нормально Вест Хэм заработал на нём и Райсе, но как бы теперь не вылетели чемпионшип
+4
0
+4
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Мыкола
У меня целый ящик пакетов. Готов отдать оптом и дешевле))
+4
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zzzeeerrrooo
Ответ Фанат спорта01
я уверен он не сделает 10+10. ни один футболист Сити не сделал 10+10 а это пакета сможет? да и во всей АПЛ 10+10 сделали только два футболиста.
Это для любителей статистики все
По факту он идеальная замена КДБ
Рыжий и без 10+10 лучший игрок лиги с отрывом
+3
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bars1998
Ответ Профессор из Кобхэма
Ну да, Макгуайер за 80, Антони и Санчо по 100 - это другое. Тчуамени может стоить 100, а Кайседо не может. Как всегда Челси во всем виноват 🤡
Ну Тчуамени при переходе уже котировался в топ 5 опорников в мире да и заплатили за него 80+20 млн. из них 10 млн это за золотой мяч)
+3
-1
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Mark Safa
Первый покет за 100 миллионов🥺
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gukmamop
Лучше бы Неймара взяли, сторговали бы дешевле ,и пару лет он бы тащил ещё
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Derek K
Пакет с пакетами...
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Бухгалтер2021
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с мешка можно и 150
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ten Hag
Раньше 94 млн за Роналду было космической суммой
А нынче любой ноунейм по сотке стоит
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Tun
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
После последних трансферов, эта сумма не удивляет
жалкие копейки
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Александр Константинович
Спортс, теряете хватку.
Вест Хэм решил осуществить продажу Пакета за 100 млн
и пусть сами думают, какого Пакета
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Владимир Туаев
Сейчас хоть кого-то меньше 100 млн. продают?
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Waititi
мужики, не сравнивайте суммы раньше и сейчас, инфляция в мире работает. Порше Каен раньше стоил 6 мультов, а теперь 30, также и рынок трансферов.
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Фанат спорта01
Ответ zzzeeerrrooo
Кому интересна его стата в ВЮ? В Сити он может без проблем делать 10+10
я уверен он не сделает 10+10.
ни один футболист Сити не сделал 10+10 а это пакета сможет?
да и во всей АПЛ 10+10 сделали только два футболиста.
+7
-6
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kaka10
Ответ Профессор из Кобхэма
Ну да, Макгуайер за 80, Антони и Санчо по 100 - это другое. Тчуамени может стоить 100, а Кайседо не может. Как всегда Челси во всем виноват 🤡
это развод конкретно МЮ

все знают, что МЮ заплатит любую сумму, которую назовёт клуб продавец

а Челси от безумия уже платит
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MK
инфляция
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ivan ivanov
Ответ gukmamop
Лучше бы Неймара взяли, сторговали бы дешевле ,и пару лет он бы тащил ещё
Неймара не покупают потому что он травмат, кому нужен игрок с плохой доступностью
0
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