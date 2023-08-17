«Вест Хэм» продаст Пакета за 100 млн евро, так как опасается, что он начнет форсировать трансфер в «Ман Сити»
«Вест Хэм» назвал сумму, которую хочет получить за Лукаса Пакета.
По данным The Telegraph, лондонский клуб требует за атакующего полузащитника 85 млн фунтов (почти 100 млн евро). Предложение «Манчестер Сити», который заинтересован в приобретении бразильца, пока значительно меньше этой отметки.
85 млн фунтов – это отступные, которые активируются в контракте Пакета в следующем году. «Вест Хэм» устроит эта сумма, так как клуб опасается, что Лукас хочет форсировать трансфер. В связи с этим лондонцы уже планируют, кем заменить игрока.
Пакета перешел в «Вест Хэм» из «Лиона» за 51 млн фунтов в прошлом году, и лондонцы попытаются сделать все, чтобы вывести цену на него как можно ближе к отметке в 85 млн фунтов.
«Вест Хэм» знает, что интерес «Ман Сити» будет все более настойчивым после того, как стало известно, что Кевин де Брюйне выбыл из-за травмы на срок до четырех месяцев.
Ранее «Ман Сити» предлагал 70 млн фунтов с учетом бонусов за Пакета. Ожидается, что клуб сделает улучшенное предложение.
На замену Пакета «Вест Хэм» может подписать 20-летнего Элье Ваи из «Монпелье», интерес к которому также проявляют «Челси» и «Айнтрахт». Также возможен трансфер полузащитника «Ноттингем Форест» Бреннана Джонсона, которого оценивают в 45 млн фунтов. Еще один потенциальный кандидат – Мохаммед Кудус из «Аякса», однако на данном этапе переговоры «Вест Хэма» с Ваи находятся на более продвинутой стадии.
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
В Сити он может без проблем делать 10+10
Тчуамени может стоить 100, а Кайседо не может.
Как всегда Челси во всем виноват 🤡
ладно бы ему было 18-20лет,но ему 25.
Сколько тогда стоит тот же Сака со статой 13+11.
По факту он идеальная замена КДБ
Рыжий и без 10+10 лучший игрок лиги с отрывом
А нынче любой ноунейм по сотке стоит
Вест Хэм решил осуществить продажу Пакета за 100 млн
и пусть сами думают, какого Пакета
ни один футболист Сити не сделал 10+10 а это пакета сможет?
да и во всей АПЛ 10+10 сделали только два футболиста.
все знают, что МЮ заплатит любую сумму, которую назовёт клуб продавец
а Челси от безумия уже платит