«Вест Хэм» продаст Пакета за 100 млн евро, так как опасается, что он начнет форсировать трансфер в «Ман Сити»

«Вест Хэм» назвал сумму, которую хочет получить за Лукаса Пакета.

По данным The Telegraph, лондонский клуб требует за атакующего полузащитника 85 млн фунтов (почти 100 млн евро). Предложение « », который заинтересован в приобретении бразильца, пока значительно меньше этой отметки.

85 млн фунтов – это отступные, которые активируются в контракте Пакета в следующем году. «Вест Хэм» устроит эта сумма, так как клуб опасается, что хочет форсировать трансфер. В связи с этим лондонцы уже планируют, кем заменить игрока.

Пакета перешел в «Вест Хэм» из «Лиона» за 51 млн фунтов в прошлом году, и лондонцы попытаются сделать все, чтобы вывести цену на него как можно ближе к отметке в 85 млн фунтов.

«Вест Хэм» знает, что интерес «Ман Сити» будет все более настойчивым после того, как стало известно, что Кевин де Брюйне выбыл из-за травмы на срок до четырех месяцев.

Ранее «Ман Сити» предлагал 70 млн фунтов с учетом бонусов за Пакета. Ожидается, что клуб сделает улучшенное предложение.

На замену Пакета «Вест Хэм» может подписать 20-летнего Элье Ваи из « », интерес к которому также проявляют «Челси» и «Айнтрахт». Также возможен трансфер полузащитника « » Бреннана Джонсона, которого оценивают в 45 млн фунтов. Еще один потенциальный кандидат – Мохаммед Кудус из «Аякса», однако на данном этапе переговоры « » с Ваи находятся на более продвинутой стадии.

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