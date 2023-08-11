Бальбуэна об адаптации в роли капитана «Динамо»: «Нормально. Для меня ничего не поменялось. Ответственность та же, надо стараться побеждать»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Фабиан Бальбуэна ТАСС Футбол

Фабиан Бальбуэна сказал, что уже привык к роли капитана «Динамо».

31-летний парагвайский защитник стал новым капитаном бело-голубых в июле. 

«Как прошла моя адаптация в «Динамо» в качестве капитана? Нормально. Для меня ничего не поменялось. Мое поведение не зависит от того, капитан я или нет. Я стараюсь помогать команде, молодым игрокам, клубу, а также тренироваться. Это мой подход.

Растет ли у меня ответственность? Ответственность лежит на всех игроках. Даже если бы я не был капитаном, моя ответственность была бы той же.

Ведем себя так же, взаимодействуем с партнерами по команде, тренерами, клубом, фанатами и так далее. Нам нужно продолжать в том же духе и пытаться развиваться, стараться побеждать.

Мы победили, у нас появилась уверенность, нам все еще нужно улучшать свою игру, ведь мы пропускаем много голов. Однако хочу отметить, что работать легче, если ты выигрываешь. Мы будем дальше пытаться улучшать свою игру. Конечно, две победы могут прибавить нам уверенности», – сказал Бальбуэна

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12 комментариев

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Артем Гладских
Такой себе капитан.
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Антон Фалафель
Пока что этот "капитан" только косячит.
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Вольфсбург
Ответ Артем Гладских
Такой себе капитан.
Он не капитан, а генерал)
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Mihail0910
Какой капитан - такая и команда
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alexey102rus
Скоро побежит как Норманн. У Бальбуэна уже есть такой опыт
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Вольфсбург
Ответ Антон Фалафель
Пока что этот "капитан" только косячит.
Автоголы с Зенитом (второй это тоже автогол, просто чуток Сергеев коснулся, направление не поменялось), так бывает. Он не в форме, наберёт. Фаби после того как Ордец ушёл, уже не был " железобетонным" защитником. На пару с Евгеньевым косячили. А тут партнёры на загляденье: Маричаль, Сазонов и Фернандес, на них сколько ошибок после чего пропустили? Да полно(
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Влад Сергеев
Ответ Сергей Жарковский
Как вы судно назовёте, так ОНО и поплывёт.
Не фотоаппарату говорить о названии великого Динамо. Миллер не вечен, будете опять по первым и вторым лигам болтаться.
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