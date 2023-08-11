Бальбуэна об адаптации в роли капитана «Динамо»: «Нормально. Для меня ничего не поменялось. Ответственность та же, надо стараться побеждать»

Фабиан Бальбуэна сказал, что уже привык к роли капитана «Динамо».

31-летний парагвайский защитник стал новым капитаном бело-голубых в июле.

«Как прошла моя адаптация в « » в качестве капитана? Нормально. Для меня ничего не поменялось. Мое поведение не зависит от того, капитан я или нет. Я стараюсь помогать команде, молодым игрокам, клубу, а также тренироваться. Это мой подход.

Растет ли у меня ответственность? Ответственность лежит на всех игроках. Даже если бы я не был капитаном, моя ответственность была бы той же.

Ведем себя так же, взаимодействуем с партнерами по команде, тренерами, клубом, фанатами и так далее. Нам нужно продолжать в том же духе и пытаться развиваться, стараться побеждать.

Мы победили, у нас появилась уверенность, нам все еще нужно улучшать свою игру, ведь мы пропускаем много голов. Однако хочу отметить, что работать легче, если ты выигрываешь. Мы будем дальше пытаться улучшать свою игру. Конечно, две победы могут прибавить нам уверенности», – сказал .

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