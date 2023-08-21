Джикия о серии «Спартака» без побед над «Зенитом» в РПЛ: «Жизнь не заканчивается на этом – есть и другие команды в чемпионате, против которых можно играть»

Георгий Джикия не переживает о безвыигрышной серии «Спартака» против «Зенита».

«Спартак» уступил «Зениту» в 5-м туре Мир (1:3). Красно-белые потерпели третье подряд поражение от « » в чемпионате. Последний раз «Спартак» обыгрывал петербуржцев в ноябре 2017 года.

«Согласен, что есть факторы, которые не позволяют нам долгое время победить «Зенит», но профессионалы и все остальные прекрасно понимают, что жизнь на этом не заканчивается – есть и другие команды в чемпионате, против которых можно играть.

Сегодня был пятый тур, впереди весь чемпионат. У нас еще будет игра с «Зенитом», в которой можно будет добиться лучшего результата.

У наших футболистов тоже хороший уровень, у нас есть новички, которые к нам присоединились, есть еще один новичок, который присоединится после этой игры. Так что все еще впереди», – сказал капитан « ».

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