Джикия о серии «Спартака» без побед над «Зенитом» в РПЛ: «Жизнь не заканчивается на этом – есть и другие команды в чемпионате, против которых можно играть»
Георгий Джикия не переживает о безвыигрышной серии «Спартака» против «Зенита».
«Спартак» уступил «Зениту» в 5-м туре Мир РПЛ (1:3). Красно-белые потерпели третье подряд поражение от «Зенита» в чемпионате. Последний раз «Спартак» обыгрывал петербуржцев в ноябре 2017 года.
«Согласен, что есть факторы, которые не позволяют нам долгое время победить «Зенит», но профессионалы и все остальные прекрасно понимают, что жизнь на этом не заканчивается – есть и другие команды в чемпионате, против которых можно играть.
Сегодня был пятый тур, впереди весь чемпионат. У нас еще будет игра с «Зенитом», в которой можно будет добиться лучшего результата.
У наших футболистов тоже хороший уровень, у нас есть новички, которые к нам присоединились, есть еще один новичок, который присоединится после этой игры. Так что все еще впереди», – сказал капитан «Спартака».
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Вы же пофигисты без амбиций
Ваша оборона - решето.
Припервом голе опорник обязан ныкрыаать зону перед штрафной.
При втором голе провал страшенный в обороне.
Да и при третьем почему защитники в роли наблюдателей?
В общем - ужас-ужас. Большие вопросы к Абаскалю и его штабу ибо игра в обороне это чисто тренерская ответственность. В нападении можно разрулить за счёт индивидуального мастерства, но оборона - это системный подход и много теории.
С уважением, болельщик Зенита