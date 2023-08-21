Джикия о серии «Спартака» без побед над «Зенитом» в РПЛ: «Жизнь не заканчивается на этом – есть и другие команды в чемпионате, против которых можно играть»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия ТАСС Футбол

Георгий Джикия не переживает о безвыигрышной серии «Спартака» против «Зенита».

«Спартак» уступил «Зениту» в 5-м туре Мир РПЛ (1:3). Красно-белые потерпели третье подряд поражение от «Зенита» в чемпионате. Последний раз «Спартак» обыгрывал петербуржцев в ноябре 2017 года.

«Согласен, что есть факторы, которые не позволяют нам долгое время победить «Зенит», но профессионалы и все остальные прекрасно понимают, что жизнь на этом не заканчивается – есть и другие команды в чемпионате, против которых можно играть.

Сегодня был пятый тур, впереди весь чемпионат. У нас еще будет игра с «Зенитом», в которой можно будет добиться лучшего результата.

У наших футболистов тоже хороший уровень, у нас есть новички, которые к нам присоединились, есть еще один новичок, который присоединится после этой игры. Так что все еще впереди», – сказал капитан «Спартака».

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24 комментария

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Free Walker
Чемпионский менталитет Джикии, добавить нечего.
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Owen_the_Simple
Ответ леннорыч-абрамович
Балтика, например.
Девятая, судя по игровому тонусу Георгия.
+18
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Покерный Футбол
Конечно, самовнушение вещь нужная. Пару побед над Оренбургом и Факелом и можно снова гордо править и претендовать на чемпионство. Все по канонам.
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fil_spb
А если вспомнить "блестящие" победы Спартака над еще недавно пердивными Рубином и Балтикой и ту кб эйфорию которая после них царила, то можно предположить что самые подходящие для Спартака соперники обитают именно там, в пердиве. Может и Спартаку туда податься? Будут править. Если конечно смогут превзойти Акрон, что конечно тоже не гарантировано. Ну все же думаю Спартаку стоит попробовать.
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леннорыч-абрамович
Балтика, например.
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llolishe
Да у вас и после 7-0 от Ливерпуля жизнь не закончилась
Вы же пофигисты без амбиций
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Доктор Верховцев
Балтика, Оренбург, Рубин... Да там ещё целый пердив! Хотя, нет, половина пердива Спартаку наваляет.
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Brennet
Жизнь не заканчивается, разумеется. Такая жизнь может даже продолжиться.
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atomio
трёхтурные, лицо к осмотру
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Фантом
Ответ леннорыч-абрамович
Балтика, например.
"Балтика" сейчас немного пообвыкнется в РПЛ - все-таки опыта в лиге нет ни у большинства игроков, ни у Игнашевича как тренера - и не факт, что дальше они будут легким соперником, особенно у себя дома.
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Docentr9
И это говорит капитан Спартака? Ну иди в Фнл, там еще больше команд с которыми можно играть, а лучше сразу в медиалигу
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Сергей Пахомов
Товарищи болельщики Спартака, ну... да блин, будем смотреть правде в глаза.
Ваша оборона - решето.
Припервом голе опорник обязан ныкрыаать зону перед штрафной.
При втором голе провал страшенный в обороне.
Да и при третьем почему защитники в роли наблюдателей?

В общем - ужас-ужас. Большие вопросы к Абаскалю и его штабу ибо игра в обороне это чисто тренерская ответственность. В нападении можно разрулить за счёт индивидуального мастерства, но оборона - это системный подход и много теории.

С уважением, болельщик Зенита
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Красная стрела
Ну после таких высказываний мы ещё чего-то хотим. 🤷🏿‍♂️Чего вообще переживать. Ведь они спокойны, жизнь на этом не заканчивается. Напихают Балтике, напихают Оренбург. Если повезёт даже Ахмату. 🤷🏿‍♂️
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S. A.
Только ты, Георгий, против любой команды не играешь уже года 2 как
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King_X
Против которых можно аналогичные серии намутить 😂
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St.7
Это главный конкурент!Если вы не обыгрываете конкурента,о каком титуле тогда идет речь?)
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Синий туман
"Профессионалы и все остальные" Себя к каким причисляешь?
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Дмитрий Васин
Тогда не говорите про борьбу за чемпионство
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Гриша
Жора, тебе вместе с Зобой пора на покой
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Не Подарок
Речь лузера.
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казбек джиоев
Это слова, капитана? 😪😪😪
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Зайцев Руслан
А я вас предупреждал, что после трех туров не надо лезть на шкаф, иначе падение будет громким. Ничему вас история и советы не учат. Лежите и не поднимайтесь, пока папа не скомандует вставать
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vendigo
это он хорохорится потому что знает, что прямо сейчас Тамбова с Тосно нет в РПЛ
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Vitality99
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