«Абаскаль даже не может определить стартовый состав – меняет по 3-4 позиции, оборона тасуется, в атаке дергается. Поиски затянулись, идет потеря очков». Экс-игрок «Спартака» Гладилин о тренере

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Гладилин высказался об экспериментах Гильермо Абаскаля с составом.

В 5-м туре Мир РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» на своем поле – 1:3.

«Спартак» функционально выглядел неплохо, но проблема в обороне осталась, в завершающей стадии тоже не все получалось. Абаскаль поменял тактику на этот матч, потом перестроил ее во втором тайме.

Тренер в поиске, он сейчас даже не может определить стартовый состав – у него меняется по три-четыре позиции, так быть не может. Оборона тасуется, в средней линии он тоже не может определиться. В атаке дергается – в два нападающих играть или в три.

Подбор игроков хороший, но пока тренер не может определиться, по какой системе играть. Он экспериментирует, ищет, но пока поиски затянулись, идет потеря очков», – сказал экс-игрок «Спартака».

Зачем Абаскаль экспериментировал с «Зенитом», кто-нибудь понял?

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8 комментариев

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Mark Safa
Эх, а был хорошем тренерам до поражение от Урала 🤓🤣
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blаncо
Чего к Абаскалю прицепились? План сработал, состав себя оправдал и всё шло как надо, пока Карасёв не испортил игру карточкой Игнатову. Спартак снова убили, это очевидно.
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Мансур Абдрахимов
Зачем нужна предсезонка ???
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MrCreator228
Сам пусть тренирует🙄😒
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Давид Agabekyan
Абаскаль уже не может отмазку нормальную придумать, какой состав
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Павел Ермаков
Сейчас начнется раскачка лодки под Карпина или Черчесова.Всё,как и при Федуне.
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Зайцев Руслан
Абаскаль показывает себя. Первые игры были с пердивом, Урал сразу же щелкнул по носу, а Зенит просто в одну калитку переиграл. Что дальше? Унижение от Динамо или Сочи? Краснодара? Он опять про сломавшую игру желтую карточку будет говорить? Это позор, не надо больше его слушать
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