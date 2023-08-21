«Абаскаль даже не может определить стартовый состав – меняет по 3-4 позиции, оборона тасуется, в атаке дергается. Поиски затянулись, идет потеря очков». Экс-игрок «Спартака» Гладилин о тренере

Валерий Гладилин высказался об экспериментах Гильермо Абаскаля с составом.

В 5-м туре Мир «Спартак» уступил « » на своем поле – 1:3.

«Спартак» функционально выглядел неплохо, но проблема в обороне осталась, в завершающей стадии тоже не все получалось. Абаскаль поменял тактику на этот матч, потом перестроил ее во втором тайме.

Тренер в поиске, он сейчас даже не может определить стартовый состав – у него меняется по три-четыре позиции, так быть не может. Оборона тасуется, в средней линии он тоже не может определиться. В атаке дергается – в два нападающих играть или в три.

Подбор игроков хороший, но пока тренер не может определиться, по какой системе играть. Он экспериментирует, ищет, но пока поиски затянулись, идет потеря очков», – сказал экс-игрок « ».

Зачем Абаскаль экспериментировал с «Зенитом», кто-нибудь понял?

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