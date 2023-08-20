Джикия о «Зените»: «Малком – сильный игрок, но и остального состава им хватает. Техничные футболисты, чемпионы страны»

Георгий Джикия оценил состав «Зенита» после ухода Малкома.

«У « » техничные футболисты. Они чемпионы страны. Против них давление, это всегда нечто большее.

– сильный футболист. Но и остального состава «Зениту» хватает», – сказал капитан « ».

«Спартак» в 5-м туре Мир уступил «Зениту» на своем поле (1:3). После 5 туров «Зенит» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Спартак» с 9 очками идет на 6-й строчке.

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