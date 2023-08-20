Джикия о «Зените»: «Малком – сильный игрок, но и остального состава им хватает. Техничные футболисты, чемпионы страны»
Георгий Джикия оценил состав «Зенита» после ухода Малкома.
«У «Зенита» техничные футболисты. Они чемпионы страны. Против них давление, это всегда нечто большее.
Малком – сильный футболист. Но и остального состава «Зениту» хватает», – сказал капитан «Спартака».
«Спартак» в 5-м туре Мир РПЛ уступил «Зениту» на своем поле (1:3). После 5 туров «Зенит» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Спартак» с 9 очками идет на 6-й строчке.
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Красиво переобулся)
Поэтому прям плевался, когда всякие нынешние игроки или многочисленные экспэрды делали ставки на соперников из-за, видите ли, «слабого» Зенита
Еще помнится, как Марков из Тосно не захотел переходить на лавку «под Кокорина», зато потом нормально в Динамо посидел😏
А ведь раньше он зажигал партнёров и мотивировал
Походу, пора Черчесова приглашать уже, пока "Спартак" не потерял очередной сезон с Абаскалем