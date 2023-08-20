Джикия о «Зените»: «Малком – сильный игрок, но и остального состава им хватает. Техничные футболисты, чемпионы страны»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия Малком Чемпионат.com Футбол

Георгий Джикия оценил состав «Зенита» после ухода Малкома.

«У «Зенита» техничные футболисты. Они чемпионы страны. Против них давление, это всегда нечто большее.

Малком – сильный футболист. Но и остального состава «Зениту» хватает», – сказал капитан «Спартака».

«Спартак» в 5-м туре Мир РПЛ уступил «Зениту» на своем поле (1:3). После 5 туров «Зенит» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Спартак» с 9 очками идет на 6-й строчке.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr.racoon
Джикия однозначно в топ-5 игроков Зенита в этом матче
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
А ведь ещё вчера: "игра с Зенитом? Это очередной матч, не более."
Красиво переобулся)
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Да ладно тебе! Нормальную же банку положил!
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
Пора Джикии в эксперты Матч-ТВ
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tolstiy
серьёзно? а до матча он был не в курсе?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фантом
Пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Ответ Доктор Верховцев
Да ладно тебе! Нормальную же банку положил!
Побыл немного бразильцем из Зенита))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очки Дани Алвеса
А разговоров-то было…
Поэтому прям плевался, когда всякие нынешние игроки или многочисленные экспэрды делали ставки на соперников из-за, видите ли, «слабого» Зенита
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Да что ж там. Сейчас и одного вратаря Зенита хватит, чтобы победить Спартак.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Кошкин
Ответ Михаил Савченко
Джикию немного жаль. Хороший футболист, всегда все силы отдаёт на поле. Но невезучий какой-то капец. В первую очередь не повезло оказаться в Спартаке, конечно.
Легенда гласит, что его звали в Зенит, но он предпочел Москву. Такая же история с Селиховым. Когда он отвалился, Зенит забрал Лунева с Уфы.
Еще помнится, как Марков из Тосно не захотел переходить на лавку «под Кокорина», зато потом нормально в Динамо посидел😏
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ blаncо
А ведь ещё вчера: "игра с Зенитом? Это очередной матч, не более." Красиво переобулся)
Растаял на солнце, как шоколадки😼
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
А тебе с футболом завязывать пора!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Так-то все верно говорит, но чет заржал с перехода от предыдущего интервью 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
водитель фернандо
Георгию стоит посмотреть на свой уровень сопротивления против зенита. Он просто длится играть против них… это видно на поле… прислуга, а не защитник
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shinco
Смолов же предупреждал, что Зенит в полном порядке 💁‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Все относительно...Для уровня Джикии, это мега- звезды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Тотров
Джикиньо был сегодня зенитовским бразильцем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Кузнецов
Джикия не вышел на эту игру - даже комментаторы заметили - какой-то он потухший был совсем.

А ведь раньше он зажигал партнёров и мотивировал

Походу, пора Черчесова приглашать уже, пока "Спартак" не потерял очередной сезон с Абаскалем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ростов-на-Дону
Жора-привоз. Больше тут добавить нечего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злодей Спб
Вендел ему в домик прокинул, а Джикия еще и подправил пяточкой. И не при делах вообще, судя по интервью. Так держать :))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данко Лазович
Именно Жора. Что намекает на твой уровень)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fuji69
Георгий разочаровал . Очень . Даже не рикошет . Лишний вес . Какая то обречённость . Мне больше за 30 тысяч болел обидно , что поверили в вас …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Б81
Красиво привез
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Плевал я
Не все бразильцы ушли просто, а так бы..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
User 0234
Это точно он сказал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий