Сергеев о 3:1 со «Спартаком»: «Игра показала, кто сильнее на данный момент. О шестом чемпионстве «Зенит» сейчас не думает»

Иван Сергеев прокомментировал победу в матче со «Спартаком».

«Зенит» обыграл «Спартак» на выезде в 5-м туре Мир (3:1). С 10 очками питерцы занимают 4-е место в турнирной таблице, на 3 очка отставая от лидирующего «Краснодара».

«Мы сейчас не думаем о шестом чемпионстве. Мы плохо начали, но я уже говорил, что мы еще набираем очки. Понимали, что нас ждет дерби со « », что мы идем низко в таблице, поэтому был особый настрой на матч. Игра показала, кто на данный момент сильнее.

– хороший игрок, топовый, но у нас есть и другие футболисты, которые могут играть на его позиции. Я рад, что он ушел на повышение в другой чемпионат. Но и у нас футбол не стоит на месте», – сказал нападающий « ».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку