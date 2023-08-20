Сергеев о 3:1 со «Спартаком»: «Игра показала, кто сильнее на данный момент. О шестом чемпионстве «Зенит» сейчас не думает»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Малком Иван Сергеев ТАСС Футбол

Иван Сергеев прокомментировал победу в матче со «Спартаком».

«Зенит» обыграл «Спартак» на выезде в 5-м туре Мир РПЛ (3:1). С 10 очками питерцы занимают 4-е место в турнирной таблице, на 3 очка отставая от лидирующего «Краснодара».

«Мы сейчас не думаем о шестом чемпионстве. Мы плохо начали, но я уже говорил, что мы еще набираем очки. Понимали, что нас ждет дерби со «Спартаком», что мы идем низко в таблице, поэтому был особый настрой на матч. Игра показала, кто на данный момент сильнее.

Малком – хороший игрок, топовый, но у нас есть и другие футболисты, которые могут играть на его позиции. Я рад, что он ушел на повышение в другой чемпионат. Но и у нас футбол не стоит на месте», – сказал нападающий «Зенита».

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22 комментария

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igls54
Не обольщайся, Ваня. Это ЖК на 9-й минуте Игнатову все сломала у «Спартака»
+59
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+50
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Никита Румянцев
Спасибо Карасеву за Жк на 9 минуте!
В конце сезона, когда будем праздновать чемпионство, обязательно вспомним, кто нам дал шанс взять РПЛ!
Слава Зениту, Зареме слава!
+36
-4
+32
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St.7
Все правильно!Заслуженная и уверенная победа петербуржцев!
+14
-1
+13
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Данко Лазович
Ответ igls54
Не обольщайся, Ваня. Это ЖК на 9-й минуте Игнатову все сломала у «Спартака»
чемпионат загубила. Даже в тройку не попадут)
+12
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+12
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Nogoi89
Ну, после подлейшей и вероломной ЖК на Игнатове чемпионские амбиции Спартака подсдулись.
+10
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+10
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Mark Safa
Ответ lebedst
так что вам о нём думать, настоящего чемпиона вы уже обыграли
Чемпионы третьего тура, попрошу по корректнее! 🤣
+9
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+9
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Никита Лутченко
Вендел прямо с пляжа в шлепках вышел,сделал игру,топ
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lebedst
так что вам о нём думать, настоящего чемпиона вы уже обыграли
+4
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+4
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pavasaris
А какую банку сегодня Кузяев заколотил!
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blаncо
Если Игнатову и дальше собираются давать жёлтые карточки, запрещая идти в борьбу, то Зенит уже можно поздравлять с чемпионством...
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Mark Safa
Ответ pavasaris
А какую банку сегодня Кузяев заколотил!
Молодец конечно, но при чем тут Кузяев?)
+1
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Shock In
Ответ Mark Safa
Молодец конечно, но при чем тут Кузяев?)
Так это он, как бывший игрок Зенита, договорился что если сегодня забьёт, то игроку Спартака покажут особую жёлтую карточку, ломающую. Чистый заговор
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Петр Васильев
Ответ KOT_B_yHTAX
Надеюсь хоть тут объяснили Спартаку что победа заслуженная)
Та не: Зарема сказала, что судья опять виноват - не давал играть Спортаку
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Совесть и честь
Ответ Совесть и честь
У Спартака защиты нет,бить не могут,в чем переиграл?
В безпонтовой игре , Спартак пляски вокруг мяча исполнил
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Совесть и честь
Ответ Илья саров
Не игра, а результат. Спартак переиграл Зенит во втором тайме и заслужил как минимум одно очко
У Спартака защиты нет,бить не могут,в чем переиграл?
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pavasaris
Ответ Mark Safa
Молодец конечно, но при чем тут Кузяев?)
В смысле - "при чём"? Кузяев это Зенит.
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KOT_B_yHTAX
Надеюсь хоть тут объяснили Спартаку что победа заслуженная)
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Н.Ф.
Зачем думать о том, что уже случилось в 2019 году?
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Юлия Закаблукова
Жаль Иван не забил, перекладина
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-2
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