Радченко о поражении «Спартака»: «Тренерская ошибка Абаскаля – состав и схема были сюрпризом для всех. «Зенит» – чемпион, доминировал, играл уверенно и по счету»

Дмитрий Радченко объяснил поражение «Спартака» ошибкой Гильермо Абаскаля.

« » уступил «Зениту» со счетом 1:3 в домашнем матче 5-го тура Мир РПЛ.

«Была тренерская ошибка Абаскаля, никто не предполагал эту схему, состав на первый тайм. Это было сюрпризом для всех.

«Зенит» доминировал, контролировал игру, никаких проблем не было. «Зенит» – чемпион. После первого тайма они играли по счету, уверенно, не торопились никуда. Довели матч до победы», – сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».

Зачем Абаскаль экспериментировал с «Зенитом», кто-нибудь понял?

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