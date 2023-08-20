Радченко о поражении «Спартака»: «Тренерская ошибка Абаскаля – состав и схема были сюрпризом для всех. «Зенит» – чемпион, доминировал, играл уверенно и по счету»

Теги Спартак Зенит Дмитрий Радченко Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Радченко объяснил поражение «Спартака» ошибкой Гильермо Абаскаля.

«Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:3 в домашнем матче 5-го тура Мир РПЛ.

«Была тренерская ошибка Абаскаля, никто не предполагал эту схему, состав на первый тайм. Это было сюрпризом для всех.

«Зенит» доминировал, контролировал игру, никаких проблем не было. «Зенит» – чемпион. После первого тайма они играли по счету, уверенно, не торопились никуда. Довели матч до победы», – сказал экс-игрок «Зенита» и «Спартака».

Зачем Абаскаль экспериментировал с «Зенитом», кто-нибудь понял?

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15 комментариев

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Chuha-Motibg
Большим сюрпризом была предматчевая установка прессинговать до первой желтой карточки.
+17
0
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Сергей Галынский
В поражении виновата желтая карточка Игнатову на 9й минуте
Нам не позволили лупить бразильцев дальше
Абаскаль же уже все объяснил
+9
-1
+8
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Антон Лукашов
Абаскаль- невнятный тренер. Семак его на голову выше.
+9
-3
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Салехчон
трениру Спартак надо отправит домой в Испанию
+3
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rugbyfan
Вендел, конечно, сильнее любого нашего игрока. Не вовремя вернулся.
+2
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Юлия Закаблукова
Абаскаль, рыжий фезрук
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Alexander Kulkov
Вы не понимаете! Он все знал наперед!
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Андрей Петров
Абаскаль домой!))
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Владимир Самойлов
Свинов - это уровень 1 лиги
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Олимпионик
Радченко заслушался прозенитовских комментариев Трушечкина
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Никита Самарин
Всё так. Абаскаль опять сам себя перехитрил. Зенит диктовал ритм игры.
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Дмитрий9779
Абаскаль сам себя обманул с составом.
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Владимир Самойлов
Ответ Андрей Петров
Абаскаль домой!))
Ты сам поезжай
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Андрей Петров
Ответ Владимир Самойлов
Ты сам поезжай
Я дома)
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