Александр Соболев: «Спартаку» так дома играть нельзя – безвольно и без желания. Тем более с «Зенитом»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Александр Соболев после проигрыша «Зениту» (1:3) упрекнул «Спартак» в безволии.

«Возможно, не поверили в себя до конца. Не знаю, с чем это связано. Первый тайм был просто отвратительный во всех смыслах. Во втором тайме играли немножко получше, но пропустили два.

Мы играем в «Спартаке», поэтому ожидания всегда должны быть самые высокие. «Спартак» всегда должен бороться за титулы. Когда команда вот так играет и проигрывает дома «Зениту» со счетом 1:3, безвольно и без желания… Так дома играть нельзя, тем более с «Зенитом».

Когда проигрываешь такие матчи, то нужно серьезно поговорить со всеми: и с тренерским штабом, и с футболистами. Каждый должен понимать, в какой команде он находится. Играя за «Спартак», ты должен отдаваться полностью на поле.

Не могу сказать, что после «Урала» был серьезный разговор. Да, были разборы и теории. Я говорю про немного другой разговор: то, как каждый футболист, массажист, тренер должен выкладываться. Такие игры дома нельзя так играть. Это просто непозволительно», – заявил автор единственного гола «Спартака».

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58 комментариев

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blаncо
Зениту повезло, что играли аж в 5 туре. Иначе попали бы под чемпионский Спартак.
+158
-6
+152
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U
Не понимаю. Случилось же страшное. Его коллеге, товарищу по команде в матче желтую карточку показали. Как вообще на фоне этого можно говорить о таких мелочах.
+107
-4
+103
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sem_odin
Ответ blаncо
Зениту повезло, что играли аж в 5 туре. Иначе попали бы под чемпионский Спартак.
Это с 1 по 3 тур?
+53
0
+53
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Aleksandr Danilov
Когда ты уже чемпион плюс на 9ой минуте дают жёлтую, трудно искать мотивацию
+38
0
+38
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⚽️⚽️⚽️
А говорят Зенит не принципиален
А тут «тем более»
+40
-4
+36
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fil_spb
Кто бы мог подумать, что после такого матча Соболев будет описывать все по фактам, а Абаскаль задаст новую рекордную планку неадекватности.
+30
0
+30
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petr0f
какой же все-таки приятный вечер))) вся троллота по хлевам спряталась, любо-дорого посмотреть на комменты в ветках
+24
-4
+20
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fil_spb
Ответ U
Не понимаю. Случилось же страшное. Его коллеге, товарищу по команде в матче желтую карточку показали. Как вообще на фоне этого можно говорить о таких мелочах.
Это нормально. Соболев до сих пор в шоке после этой вероломной ЖК. Поэтому и не может собраться с мыслями и говорит о всякой ерунде.
+18
-1
+17
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Удар Кержакова
Обратите внимание, что у Соболева и Промеса вопросы к своей команде, а не к судейству, а Абаскаль только про судейство говорит. Все понимают, что тренер перемудрил с составом, кроме самого Абаскаля.
+17
0
+17
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bellyashe
будто Спартак обычно с Зенитом как-то по-другому играет в последние 5 лет)
+14
-1
+13
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СПАРТАК
Ответ blаncо
Зениту повезло, что играли аж в 5 туре. Иначе попали бы под чемпионский Спартак.
ахахахаха гениально
+11
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+11
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Антон Белименко
Чувствуется, что уже идёт разлад между игроками и тренерский штабом, Абаскаль сказал, что первые 20 минут играли хорошо, а Соболев да и Промес говорили, что игра ужас, не комфортно игралось в этой схеме, судя по интервью игроков между строк читается их недовольство экспериментами Абаскаля, ну и Соболев призывает к серьёзному разговору в том числе и с тренерский штабом
+11
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Антон Лукашов
Ответ U
Не понимаю. Случилось же страшное. Его коллеге, товарищу по команде в матче желтую карточку показали. Как вообще на фоне этого можно говорить о таких мелочах.
Ну, там ещё и капитан забил в свои ворота!
+10
-1
+9
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ZarvuR2020
Санёк, всё из-за жёлтой Игнатову
+9
-1
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fil_spb
Ответ fil_spb
Кто бы мог подумать, что после такого матча Соболев будет описывать все по фактам, а Абаскаль задаст новую рекордную планку неадекватности.
Так сказать, Абаскаль приготовил к этому матчу сюрприз. Но есть нюанс.
+8
-1
+7
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rarog
Стоп. Тем более с Зенитом? Почему тем более? Перед каждой игрой спартаковские болелы с пеной у рта доказывают что это обычная игра с обычным соперником
+8
-2
+6
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D-eisler@yandex.ru
ну блин понятное дело что спартак играл без желания. Чемпионство же взято было 2 тура назад
+6
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schwein
Чёт я практически каждый год это слышу.
+5
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Castilho
То есть он сказал, что массажисты и тренеры не выкладываются, правильно?
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Циник Петербургский
Ответ fil_spb
Кто бы мог подумать, что после такого матча Соболев будет описывать все по фактам, а Абаскаль задаст новую рекордную планку неадекватности.
Они, похоже, жребий тянут - кто в какой день будет пургу гнать, а кто адекватно скажет ;)
+4
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CaSpeR-13
надо было себя за писку потрогать
+4
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Overkiller
"нужно серьезно поговорить со всеми: и с тренерским штабом"
"каждый футболист, массажист, тренер должен выкладываться"

Нормальная предъява ) Абаскаль, понял там со своими массажистами? К вам там базар есть, схоронитесь пока где нибудь, залягте на дно в Тушино )))
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St.7
Он выбрал язык фактов.
+2
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Chuha-Motibg
У этого Спартака нет хребета. За собой должны вести команду лидеры, а лидеоа тут нет. Промес король аутсайдеров, в больших матчах зачастую теряется. Джикия уже лет 5 играет на уровне середняка РПЛ. Зобнин тоже перестал прогрессировать давно. Тренер сам не понимает чего хочет выпуская разный состав на каждую игру. Надо увольнять Абаскаля и звать Черчесова. Он в дУше то расскажет каждому какого это служить у него в батальоне.
+2
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HRYNDEL
А мне кажется что к Соболю меньше всего сегодня вопросов по самоотдачи!!! Больше всего к рыжему стратегу!!!
+2
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