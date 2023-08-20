Абаскаль про 1:3 с «Зенитом»: «Схема работала, у «Спартака» были хорошие моменты в первые 20 минут. Странное решение показать Игнатову желтую нас подкосило»
Гильермо Абаскаль считает, что судья Сергей Карасев помешал игре «Спартака».
«Думаю, что схема работала, у нас были хорошие моменты в первые 20 минут. Эта схема позволяла нам иметь преимущество в центре поля, но, к сожалению, желтая карточка, которую мы получили в первом тайме, нас немного подкосила.
Это очень странное решение – показать Игнатову предупреждение. Это щедрый парень, который идет до конца. Там не было никакого умысла. Эта желтая помешала нам прессинговать.
Во втором тайме, за исключением голов, у «Зенита» было всего пара ударов, но, к сожалению, счет такой.
Умяров добавил в интенсивности, очень помогал с первой передачей, у Бонгонды было два хороших момента.
«Спартак» должен исправлять и делать работу над ошибками. Мы пропускаем и забиваем все вместе. Уверен, что мы все поправим.
Схема? Я бы не говорил об изменении схемы, это просто расположение игроков на поле. Наш соперник сегодня тоже поменял схему расположения футболистов на поле, чтобы увеличить количество игроков в обороне. Мы хотели это использовать в центре поля», – сказал главный тренер «Спартака» после поражения со счетом 1:3.
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Мы, конечно, шутили, что спартаковцы скоро будут говорить, что какой-то аут сломал игру...но не так скоро же, теперь почти реальность
И ведь не Зарема, а тренер говорит
То есть план был лупить по ногам, но Карась, гад его поломал
Правильно Быстров сказал в студии - прессинг это когда одна команда своим слаженным движением накрывает другую команду. А тут было 8-0 по нарушениям в пользу Спартака к 20-й минуте. Это не прессинг, это костоломство. И Карасев обязан был наказывать спартачей гораздо жестче.
И вот это нытье от Абаскаля после описанного выше - это просто позорище.