Абаскаль про 1:3 с «Зенитом»: «Схема работала, у «Спартака» были хорошие моменты в первые 20 минут. Странное решение показать Игнатову желтую нас подкосило»

Гильермо Абаскаль считает, что судья Сергей Карасев помешал игре «Спартака».

«Думаю, что схема работала, у нас были хорошие моменты в первые 20 минут. Эта схема позволяла нам иметь преимущество в центре поля, но, к сожалению, желтая карточка, которую мы получили в первом тайме, нас немного подкосила.

Это очень странное решение – показать предупреждение. Это щедрый парень, который идет до конца. Там не было никакого умысла. Эта желтая помешала нам прессинговать.

Во втором тайме, за исключением голов, у « » было всего пара ударов, но, к сожалению, счет такой.

добавил в интенсивности, очень помогал с первой передачей, у Бонгонды было два хороших момента.

«Спартак» должен исправлять и делать работу над ошибками. Мы пропускаем и забиваем все вместе. Уверен, что мы все поправим.

Схема? Я бы не говорил об изменении схемы, это просто расположение игроков на поле. Наш соперник сегодня тоже поменял схему расположения футболистов на поле, чтобы увеличить количество игроков в обороне. Мы хотели это использовать в центре поля», – сказал главный тренер « » после поражения со счетом 1:3.

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