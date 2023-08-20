Абаскаль про 1:3 с «Зенитом»: «Схема работала, у «Спартака» были хорошие моменты в первые 20 минут. Странное решение показать Игнатову желтую нас подкосило»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Тео Бонгонда Матч ТВ Михаил Игнатов Наиль Умяров Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль считает, что судья Сергей Карасев помешал игре «Спартака».

«Думаю, что схема работала, у нас были хорошие моменты в первые 20 минут. Эта схема позволяла нам иметь преимущество в центре поля, но, к сожалению, желтая карточка, которую мы получили в первом тайме, нас немного подкосила.

Это очень странное решение – показать Игнатову предупреждение. Это щедрый парень, который идет до конца. Там не было никакого умысла. Эта желтая помешала нам прессинговать.

Во втором тайме, за исключением голов, у «Зенита» было всего пара ударов, но, к сожалению, счет такой.

Умяров добавил в интенсивности, очень помогал с первой передачей, у Бонгонды было два хороших момента.

«Спартак» должен исправлять и делать работу над ошибками. Мы пропускаем и забиваем все вместе. Уверен, что мы все поправим.

Схема? Я бы не говорил об изменении схемы, это просто расположение игроков на поле. Наш соперник сегодня тоже поменял схему расположения футболистов на поле, чтобы увеличить количество игроков в обороне. Мы хотели это использовать в центре поля», – сказал главный тренер «Спартака» после поражения со счетом 1:3.

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127 комментариев

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Antonio Gaudi
Какой позор говорить подобное. Ещё и после неуместных слов про Зенит перед началом матча, мол команда сама не знает как будет играть в сезоне . Хорошо, что Зенит наказывал Аббаскаля на поле. Хотя выбрав подобный план на игру он наказал себя сам.
+144
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+133
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admax
Как убивали Спартак…теперь желтой карточкой!
+93
-5
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Owen_the_Simple
Настоящий носитель спартаковского духа.
+65
-14
+51
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Groznyi2024
Борщ пошел по вене
+47
-1
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Тралл из Питера
Он это серьезно сказал или перевод такой?
+47
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jdrk
Новый уровень.. ЖК нас подкосила и мы проиграли игру 🤡🤡🤡
+42
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King_X
А ведь таким адекватом был(

Мы, конечно, шутили, что спартаковцы скоро будут говорить, что какой-то аут сломал игру...но не так скоро же, теперь почти реальность
И ведь не Зарема, а тренер говорит
+42
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Вольдемар Непутёвый
Абассаль сказал, что виной всему жёлтая карточка в первом тайме)))
То есть план был лупить по ногам, но Карась, гад его поломал
+36
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+35
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Groznyi2024
Ответ Тралл из Питера
Он это серьезно сказал или перевод такой?
Он это серьёзно сказал на камеру.
+31
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unreality
Ну все, можно констатировать, что рыжий поплыл. До "желтая нас подкосила" еще никто не опускался.
+31
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Groznyi2024
Ответ Antonio Gaudi
Какой позор говорить подобное. Ещё и после неуместных слов про Зенит перед началом матча, мол команда сама не знает как будет играть в сезоне . Хорошо, что Зенит наказывал Аббаскаля на поле. Хотя выбрав подобный план на игру он наказал себя сам.
У меня на сегодня закончились плюсы, но знай, тебе плюс)
+26
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ТрактоПоктер
Борщ зашёл на ура !
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fil_spb
"Эта желтая помешала нам прессинговать."

Правильно Быстров сказал в студии - прессинг это когда одна команда своим слаженным движением накрывает другую команду. А тут было 8-0 по нарушениям в пользу Спартака к 20-й минуте. Это не прессинг, это костоломство. И Карасев обязан был наказывать спартачей гораздо жестче.
И вот это нытье от Абаскаля после описанного выше - это просто позорище.
+21
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Саша Пушкин
Ответ Antonio Gaudi
Какой позор говорить подобное. Ещё и после неуместных слов про Зенит перед началом матча, мол команда сама не знает как будет играть в сезоне . Хорошо, что Зенит наказывал Аббаскаля на поле. Хотя выбрав подобный план на игру он наказал себя сам.
Не только чемпионы трех туров, но и победители первых двадцати минут!
+20
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Eugene88
Какое позорище. Эй, вы где минусяторы за критику рыжего? Все ок у вас? Игру подкосила ему желтая карточка😂
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Красная стрела
Я всегда против криков всё пропало, всех выгнать и продать и т.п. Я за поддержку. Но вот как комментировать подобные высказывания, честно не знаю. 🤷🏿‍♂️
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Дмитрий9779
Карасёв предупреждал Игнатова устно после наступа на голеностоп зенитовцу,но тот не внял,срыв атаки-ЖК.
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Андрей Балабаев
Он серьёзно? Полтора года продержался парень)
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Злой Руся
Он дурак ?
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Давид Agabekyan
Жёлтая карточка игроку, которого заменили так подкосила что Спартак разучился играть. А бредни про заговор теперь кажутся верхом адекватности по сравнению с отмазами испанского нытика.
+8
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Давид Agabekyan
А как Абаскаль пытался честным и объективным казаться,особенно на интервью. А сейчас даже и там начал такое выдавать. Правильно Федотов рыжика описал
+7
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sbuivol
Что он несёт? Если команду вывела одна желтая карточка, то она психологически полностью не готова к сезону...
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dreamstep
Подобная отмазка про желтую Игнатова - позор. Так никогда не стать чемпионами, если такое может повлиять на игру.
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Гоша Пугач
Очевидно, что желтая Игнатову - часть знаменитого анти-спартаковского заговора
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Senchas
3 фола Игнатова в первые минуты, действительно странное решение. и Рябчуку тоже самое Карасев показывал. думали, можете фолить безнаказанно?
+7
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