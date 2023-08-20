«Зенит» обогнал «Спартак» в РПЛ, обыграв его в Москве, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 очка

«Зенит» поднялся в топ-4 Мир РПЛ по итогам 5-го тура.

Сегодня команда обыграла «Спартак» в Москве (3:1) и опередила его в турнирной таблице. У красно-белых осталось 9 очков, они идут на шестом месте. У петербуржцев теперь 10 баллов – как и у « ».

Первые две строчки занимают « » и « » – у них по 13 очков.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?