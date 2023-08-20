«Зенит» обогнал «Спартак» в РПЛ, обыграв его в Москве, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 очка
«Зенит» поднялся в топ-4 Мир РПЛ по итогам 5-го тура.
Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Спартак» в Москве (3:1) и опередила его в турнирной таблице. У красно-белых осталось 9 очков, они идут на шестом месте. У петербуржцев теперь 10 баллов – как и у «Динамо».
Первые две строчки занимают «Краснодар» и «Урал» – у них по 13 очков.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Вам даже левейший пенальти нарисовали
Отдельно раз за джикию 😂 Лучший цз лиги говорили они 😂😂😂
А то я уже запутался )
Зенит забивает третий : ну Кассьера получит жёлтую карточку ахаха , а журавель пошёл штаны менять похоже.
Никогда такого не было и вот опять!
Или ему можно играть плавниками своими?
А разговоров то сколько было до игры
Что скажет Зарема??))
https://www.sports.ru/football/1115361207-zenit-na-5-ochkov-otstaet-ot-lidiruyushhego-spartaka-posle-3-turov-rpl.html?sl=1