«Зенит» обогнал «Спартак» в РПЛ, обыграв его в Москве, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 очка

Теги Спартак ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Краснодар Футбол

«Зенит» поднялся в топ-4 Мир РПЛ по итогам 5-го тура.

Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Спартак» в Москве (3:1) и опередила его в турнирной таблице. У красно-белых осталось 9 очков, они идут на шестом месте. У петербуржцев теперь 10 баллов – как и у «Динамо».

Первые две строчки занимают «Краснодар» и «Урал» – у них по 13 очков.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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240 комментариев

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Vićtor Diaź
Трёхтуровые, что с лицом?))
Вам даже левейший пенальти нарисовали
Отдельно раз за джикию 😂 Лучший цз лиги говорили они 😂😂😂
+242
-28
+214
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Кирилл
Так, кто разбирается: какая сейчас стадия у болельщиков Спартака ?
А то я уже запутался )
+176
-13
+163
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Александр Беляков
Забивает Спартак с пенки: гооол и это ещё не всё, Спартак на кураже и чуть ли голос не срывает
Зенит забивает третий : ну Кассьера получит жёлтую карточку ахаха , а журавель пошёл штаны менять похоже.
+149
-8
+141
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1905vb
Трехтуровый чемпион проиграл безмалкомному Зениту!
Никогда такого не было и вот опять!
+105
-11
+94
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Streetbor
Спартак не смог защитить титул завоёванный 2 тура назад)
+81
-3
+78
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ 1905vb
Трехтуровый чемпион проиграл безмалкомному Зениту! Никогда такого не было и вот опять!
Заговор: в чемпионате специально добавили матчи после трёх туров вместо того, чтобы вручить золото вернувшимся, чтобы править🎅🏿
+64
-1
+63
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ALMANAC
Ответ Кирилл
Так, кто разбирается: какая сейчас стадия у болельщиков Спартака ? А то я уже запутался )
Наверно такая: «Как мы могли проиграть этому колхозу, Абаскаль - физрук, в отставку»
+56
-2
+54
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Vićtor Diaź
Ответ евГений
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После игры рукой Соболева
Или ему можно играть плавниками своими?
+65
-11
+54
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леннорыч-абрамович
Как-то быстро у Спартака рушатся надежды на чемпионство. Зенит с заслуженной победой!
+41
-3
+38
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bellyashe
объявляю в розыск таких персонажей как: ivan petrov, spartakus, спартак сила, чел с пикачу на аватарке и другие))))
+37
-2
+35
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sem_odin
Ладно, Спартак с заслуженным чемпионством трех Туров, а Зенит поздравлю после 30 тура
+34
-5
+29
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Alexander Kulkov
Просто Зенит не знал, что он не понимает, как играть, и по незнанию отгрузил трешку понимающим чего хотят от игры спартаковцам
+30
-2
+28
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Роберт Дауни-средний
Толстый Вендел откарнавалил Спартак
+24
-1
+23
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cektor
Зенит как всегда на классе
А разговоров то сколько было до игры
Что скажет Зарема??))
+18
0
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Пользователь Имени
Ответ Александр Беляков
Забивает Спартак с пенки: гооол и это ещё не всё, Спартак на кураже и чуть ли голос не срывает Зенит забивает третий : ну Кассьера получит жёлтую карточку ахаха , а журавель пошёл штаны менять похоже.
Да там такой уровень комментатора, что с Уткиным даже спорить бессмысленно. Скучно, без эмоций, путая игроков через раз
+17
0
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Ебздрогыч
Редко хвалю Семака, но сегодня он сделал Абаскаля как школьника
+18
-2
+16
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Фёдор Кузнецов
Главный вопрос в том, как Спартак закончил всего с 1 жёлтой карточкой
+16
-2
+14
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Владислав Иванов
Ответ Кирилл
Так, кто разбирается: какая сейчас стадия у болельщиков Спартака ? А то я уже запутался )
ахаха)))
+15
-1
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Ямальский СБГ
Вот это и есть футбол) Зенит впервые за долгое время называли аутсайдером перед матчем со Спартаком, а он приехал и впервые на открывашке трёшку отгрузил:) с победой, СБГ!
+13
0
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unreality
Ответ Кирилл
Так, кто разбирается: какая сейчас стадия у болельщиков Спартака ? А то я уже запутался )
Похмелье. Слишком бурно чемпионство отмечали, сейчас тяжёлый отходняк
+11
0
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S. A.
Как дела у 3-туровых чемпионов?
+12
-1
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m2n2
прожарка мяска удалась а разговоров то было
+10
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Никита Аксанов
А теперь вспомним, что было в комментариях 2 недели назад.

https://www.sports.ru/football/1115361207-zenit-na-5-ochkov-otstaet-ot-lidiruyushhego-spartaka-posle-3-turov-rpl.html?sl=1
+10
0
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swinostyd
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хорошо зашло в спортак. С треском. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
+10
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Блог номер 12
как были рады коментаторы голу Спартака и как расстроились когда забил Зенит.
+7
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