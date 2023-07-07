Норманн хочет расторгнуть контракты с «Динамо» и «Ростовом». Его юристы заявляют, что ситуация в России ухудшилась за последний месяц («РБ Спорт»)
Матиас Норманн хочет расторгнуть контракты с российскими клубами.
Как утверждает «РБ Спорт», полузащитник хочет уйти и из «Динамо», которым арендован до конца августа, и из «Ростова», с которым у него контракт до конца 2025 года.
В связи с этим норвежец обратился в юридическую компанию, которая и будет представлять его интересы в переговорах с командами Мир РПЛ.
Сторона Норманна считает, что текущая ситуация является форс-мажорным обстоятельством, оправдывающим одностороннее расторжение договоров.
Юристы объясняют переход в «Динамо» тем, что игрок в сентябре 2022 года чувствовал себя «вполне в безопасности», в то время как в мае 2023 года ситуация якобы стала ухудшаться, что привело к беспокойству футболиста за его жизнь.
«Чувство страха усилилось, поскольку, когда игроку пришлось вернуться в Москву, он встретил город полностью изменившимся по сравнению с тем, который он покинул перед летними каникулами», – отмечается в письме юристов, направленном в российские команды.
По мнению стороны Норманна, ситуация за последний месяц критически изменилась в худшую сторону, и ни «Динамо», ни «Ростов» не в состоянии гарантировать ему безопасность.
В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 хавбек провел 14 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Что? Метро ближе к дому вырыли?
Прощай, одноклеточный 🤡!
Прокатило.
Норман просто поймал звезду играя в рпл. По его поведению очень хорошо было заметно, когда он был скромным в прессе, улыбчивым на камеру и пахал на поле. Но потом стал звездить, постоянно аппелировать к арбитрам, , использовать грязные приемы. Поведение стало высокомерным, а потом и вовсе в глазах читалась презрение ко всему вокруг.
Давать пинка под зад надо таким!