Норманн хочет расторгнуть контракты с «Динамо» и «Ростовом». Его юристы заявляют, что ситуация в России ухудшилась за последний месяц («РБ Спорт»)

Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Матиас Норманн Футбол

Матиас Норманн хочет расторгнуть контракты с российскими клубами.

Как утверждает «РБ Спорт», полузащитник хочет уйти и из «Динамо», которым арендован до конца августа, и из «Ростова», с которым у него контракт до конца 2025 года.

В связи с этим норвежец обратился в юридическую компанию, которая и будет представлять его интересы в переговорах с командами Мир РПЛ.

Сторона Норманна считает, что текущая ситуация является форс-мажорным обстоятельством, оправдывающим одностороннее расторжение договоров.

Юристы объясняют переход в «Динамо» тем, что игрок в сентябре 2022 года чувствовал себя «вполне в безопасности», в то время как в мае 2023 года ситуация якобы стала ухудшаться, что привело к беспокойству футболиста за его жизнь.

«Чувство страха усилилось, поскольку, когда игроку пришлось вернуться в Москву, он встретил город полностью изменившимся по сравнению с тем, который он покинул перед летними каникулами», – отмечается в письме юристов, направленном в российские команды.

По мнению стороны Норманна, ситуация за последний месяц критически изменилась в худшую сторону, и ни «Динамо», ни «Ростов» не в состоянии гарантировать ему безопасность.

В Мир РПЛ в сезоне-2022/23 хавбек провел 14 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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48 комментариев

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Peter Parker
«Он встретил город полностью изменившимся»

Что? Метро ближе к дому вырыли?
+57
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ks1923
Если подобное в объяснительной на работе написать, то прокатит?
+35
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Ramon Mercader
"Он встретил город полностью изменившимся по сравнению с тем, который он покинул перед летними каникулами" - это он про Париж, приснилось, что в ПСЖ перешёл.
+28
-2
+26
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Виталик Украинский
За время отпуска игрока Собянин поменял в столице плитку, чем сильно напугал футболиста.
+20
-1
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Gornostaev
Норвежский скоморох видимо роликов на ютубе пересмотрел про рейды Пригожина, а потом приехал в Россию и увидел массу улыбаюшихся и счастливых людей и евроочко этого персонажа сжалось от их невозмутимости и спокойствия...
Прощай, одноклеточный 🤡!
+22
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[ADO]
За прошедший год беспроводной интернет, удобство инфраструктуры, новые станции метро, количество прочих благ цивилизации в Москве настолько улучшились, что на простого деревенщину из провинциальной Норвегии это произвело гнетущее впечатление.
+13
-2
+11
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Peter Parker
Ответ ks1923
Если подобное в объяснительной на работе написать, то прокатит?
У меня друг однажды пару пропустил, что для него было весьма рядовым событием. Но препод в тот день обиделась на посещаемость и пожаловалась в деканат. Пришлось всем прогульщикам писать объяснительные. Дима тоже написал. Все как было в тот день: мол, простите, что застрял в пробке из-за перекрытия дорог, вызванных визитом Президента РФ Медведева Д.А.
Прокатило.
+7
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Гельмут Стой
Да этот Норманн уже давно себя обозначил, где он что он кто он после того как ушёл из Ростова? Никто! И зовут его никак.
+8
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Babyboy
Дешёвая отмазка. сдулся просто Матиас.
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An Kr
В ска-хабаровск в аренду, там ему безопасно будет?
+6
-1
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Роман Борошко
Запоздалая реакция на демарш Пригожина? Интересно кто его, при такой статистике, возьмёт?
+6
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Гоша Петров
Ответ Nik-17
Откуда в Москве метро?
кстати в Москве самая маленькая пауза между прибытием поездов метро)есть wi fi,и самые красивые станции
+3
-1
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Алексей к
всё на самом деле прозаично - Динамо не собирается продлевать-выкупать и ему придёться возвращаться в Ростов а он не хочет
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Павел Осипов
пускай валит
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Forte Live
Пусть оденет клетчатую рубашку и идёт на ... рубить деревьев на своей родине. Ростов реанимировал его карьеру, нашли его чуть ли не в слезах, потерявшего веру в себя. Так благодарил в интервью, а в итоге предал!
+4
-3
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An Kr
А в Неаполе ему безопасность гарантируют? А в Манчестере? Что-то я не слышал о нападениях на футболистов в РФ грабителей как в Европе?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Да какие вопросы, Матиас? Платишь сумму, устраивающую Ростов, и можешь быть абсолютно свободен.
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FromRostov
Матиас, Россия - это судьба, от неё не уйдешь. А ведь был шанс электриком стать...
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Сим Сим
Ответ Peter Parker
У меня друг однажды пару пропустил, что для него было весьма рядовым событием. Но препод в тот день обиделась на посещаемость и пожаловалась в деканат. Пришлось всем прогульщикам писать объяснительные. Дима тоже написал. Все как было в тот день: мол, простите, что застрял в пробке из-за перекрытия дорог, вызванных визитом Президента РФ Медведева Д.А. Прокатило.
А может многим опоздунам взять такую отмазку на вооружение? Да ещё на стаю пролетающих дронов можно валить.
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steinbek567
Ответ [ADO]
За прошедший год беспроводной интернет, удобство инфраструктуры, новые станции метро, количество прочих благ цивилизации в Москве настолько улучшились, что на простого деревенщину из провинциальной Норвегии это произвело гнетущее впечатление.
Съездите в Норвегию, посмотрите на инфраструктуру
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King_X
Ответ Peter Parker
«Он встретил город полностью изменившимся» Что? Метро ближе к дому вырыли?
Плитку и асфальт переложили😂
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Александр Смирнов
а что изменилось/ ухудшилось за это время в Москве? Собянин опять перестелил всю тротуарную плитку и открыл +100500 новых станций метро
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Pelerin
Контракт в рублях подписал? ))
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Faust Doc
Сейчас меня минусить будут, но!
Норман просто поймал звезду играя в рпл. По его поведению очень хорошо было заметно, когда он был скромным в прессе, улыбчивым на камеру и пахал на поле. Но потом стал звездить, постоянно аппелировать к арбитрам, , использовать грязные приемы. Поведение стало высокомерным, а потом и вовсе в глазах читалась презрение ко всему вокруг.
Давать пинка под зад надо таким!
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Mihail0910
Норман это пример футболиста, когда выбрал деньги вопреки здравому смыслу, а в итоге карьера пошла по одному месту и теперь нигде не нужен
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