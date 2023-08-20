Херардо Мартино: «Месси подтверждает статус лучшего игрока в мире матч за матчем. Он пришел побеждать»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Футбол

Тренер «Интер Майами» назвал Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

Ранее «Интер Майами» выиграл первый трофей в истории – Кубок лиг.

«Обсуждая Лео, вы говорите, что он лучший игрок в мире. Выше похвалы быть не может. Месси подтверждает это матч за матчем. Лионель пришел [в МЛС], чтобы побеждать и соревноваться.

Бускетс и Альба сказали то же самое. Они приехали соревноваться. Можно выиграть или проиграть, но у них есть желание соревноваться. Сейчас пришла очередь побеждать», – сказал Херардо Мартино.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blаncо
Мог ли Мартино мечтать о том, что спустя десять лет ему снова посчастливится тренировать Месси..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<CRISTIANO>
Человек просто перешел в другой чемпионат и забил каждой команде, с которой играл и ни одного гола с пенальти.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BZB
Месси-победитель по жизни. Уникальный человек!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Северный
у меня даже нет слов. выключил телевизор, не смог смотреть серию пенальти. испытал за это время то же самое состояние и эмоции как в серии пенальти Аргентина - Франция
Браво Месси!!! Браво Интер Майями!!!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greatest Of All Time
Ответ Александр Северный
у меня даже нет слов. выключил телевизор, не смог смотреть серию пенальти. испытал за это время то же самое состояние и эмоции как в серии пенальти Аргентина - Франция Браво Месси!!! Браво Интер Майями!!!
Согласен)))
Но я решил рискнуть)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Esu
Повезло тренеру
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Это еще учитывая то,что Месси отдал 2 пенальти,хотя мог набить стату.👏
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
Наслаждаемся моментом, мы больше не увидим такого игрока
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greatest Of All Time
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Модераторы, прошу обратите внимание на этого пользователя. Прям только что создал аккаунт что бы нести ересь, уверен другой его аккаунт забанили, решил продолжить свою брехню создав новый аккаунт.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пирс Морган
Ответ blаncо
Мог ли Мартино мечтать о том, что спустя десять лет ему снова посчастливится тренировать Месси..
Противники тоже такого сюрприза думаю не ожидали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<CRISTIANO>
Кстати,спортс удивительный сайт. Сейчас много похвалы для Месси и заслуженно это всё, много плюсовых адекватных комментов, но когда Месси оступится, то заходишь на ветку, а там парад гнилья и всё в топах с большим количеством плюсов. Как так?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Очередной шаг ГОАТа к ЗМ!:) Не удивлюсь, если он Интер со дна еще в плей-офф МЛС затащит:))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Ответ Greatest Of All Time
Модераторы, прошу обратите внимание на этого пользователя. Прям только что создал аккаунт что бы нести ересь, уверен другой его аккаунт забанили, решил продолжить свою брехню создав новый аккаунт.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
St.7
Ответ rigobersong
Очередной шаг ГОАТа к ЗМ!:) Не удивлюсь, если он Интер со дна еще в плей-офф МЛС затащит:))
ЗМ с 2022 года вручают не по итогам года,а за сезон(22/23).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий