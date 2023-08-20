Херардо Мартино: «Месси подтверждает статус лучшего игрока в мире матч за матчем. Он пришел побеждать»

Тренер «Интер Майами» назвал Лионеля Месси лучшим игроком в мире.

Ранее «Интер Майами» выиграл первый трофей в истории – Кубок лиг.

«Обсуждая Лео, вы говорите, что он лучший игрок в мире. Выше похвалы быть не может. Месси подтверждает это матч за матчем. Лионель пришел [в МЛС], чтобы побеждать и соревноваться.

Бускетс и Альба сказали то же самое. Они приехали соревноваться. Можно выиграть или проиграть, но у них есть желание соревноваться. Сейчас пришла очередь побеждать», – сказал Херардо Мартино.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?