Месси забил 105-му клубу в карьере – «Нэшвилу» в финал Кубка лиг. Всего Лео играл против 120 команд

«Нэшвилл» стал 105-м клубом, которому забил Лионель Месси.

Лео забил этой команде в финале Кубка лиг, который «Интер Майами».

Кроме того, «Нэшвилл» стал 116-м клубом, в матчах с которыми аргентинец забивал или ассистировал.

Всего Лео играл против 120 команд на клубном уровне.

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