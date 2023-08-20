Месси забил 105-му клубу в карьере – «Нэшвилу» в финал Кубка лиг. Всего Лео играл против 120 команд

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами ФК Нэшвилл Футбол

«Нэшвилл» стал 105-м клубом, которому забил Лионель Месси.

Лео забил этой команде в финале Кубка лиг, который «Интер Майами».

Кроме того, «Нэшвилл» стал 116-м клубом, в матчах с которыми аргентинец забивал или ассистировал. 

Всего Лео играл против 120 команд на клубном уровне.

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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30 комментариев

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DenisLa
Там есть статистика поинтереснее.

Единственные четыре команды, которым Месси не забивал и не ассистировал (из тех, против которых играл): «Бордо», «Удинезе», «Граменет» и казанский «Рубин».

Причём, «Рубин» — единственная команда, против которой он играл больше одного раза (4!) и не отметился голевыми действиями.
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Montenegro Serbian
Интересна реакция вратаря Нэшвилла, если бы ему хотя бы полгода назад сказали: это, короче, вы тут с Майами в финале будете играть и тебе Месси забьёт, прикинь.
Он бы на этого человека как на наркомана бы посмотрел.
+13
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GuruFutbola
Не Люксембург и Лихтенштейн, но тоже ничего)
+14
-10
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GuruFutbola
Ответ jjeka
Ну кстати примерно тот же уровень, без шуток. В Европе Лео не видно было лет пять минимум, пришлось в 35 уйти в детскую лигу, чтобы на контрасте снова вспомнить свои лучшие годы. То как против него действуют защитники в каждом его голе... хз, это просто какой то двор, серьезно
36 и 37 без разницы особо, главное что кринж последние 2 года в европе был не футболистом, а мемом)
+4
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Montenegro Serbian
Ответ DenisLa
Там есть статистика поинтереснее. Единственные четыре команды, которым Месси не забивал и не ассистировал (из тех, против которых играл): «Бордо», «Удинезе», «Граменет» и казанский «Рубин». Причём, «Рубин» — единственная команда, против которой он играл больше одного раза (4!) и не отметился голевыми действиями.
Как тут не вспомнить знаменитую озвучку матча Барселона - Рубин и резинку Шаронова и Ибрагимовича🤣
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VERBLYUD
Офигеть, против 116 из 120 команд отметился результативными действиями!
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Knife707
Тактические четки Курбана Бекиевича остановили Месси
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Экспертное мнение
Ответ Mark Safa
Ну Месси тоже забывал туземцам типа барбадос и прочее…🤯
Кстати, самый дорогой трансфер в истории АПЛ - эквадорец. Тем временем, кринжеваны всерьез считают сборную Эквадора командой уровня Лихтенштейна. Всё что нужно знать о понимании футбола клубничных.
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deadjoker
Рубину не забил, остальное не считается :))
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haibr
Казанский Рубин остался непокорённым.
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Montenegro Serbian
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Комментарий удален пользователем
Я тоже минусую. Хотя не фанат Криша.
Просто устал от детского сада, когда школьники с ходу начинают приплетать Роналду в любой новости о Месси (впрочем как и фаны Рона аналогично в новостях про него, приплетают Месси).
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Экспертное мнение
Ответ Сергей Эйзенбраун
В школе ещё географию не проходили ?
В школе русский язык не проходил? Покоряет - значит Австралия, Антарктида и Африка на подходе.
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dudkinrs82
Ответ DenisLa
Там есть статистика поинтереснее. Единственные четыре команды, которым Месси не забивал и не ассистировал (из тех, против которых играл): «Бордо», «Удинезе», «Граменет» и казанский «Рубин». Причём, «Рубин» — единственная команда, против которой он играл больше одного раза (4!) и не отметился голевыми действиями.
Чётки бердыева в действии
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AnMe
Ответ Montenegro Serbian
Я тоже минусую. Хотя не фанат Криша. Просто устал от детского сада, когда школьники с ходу начинают приплетать Роналду в любой новости о Месси (впрочем как и фаны Рона аналогично в новостях про него, приплетают Месси).
Жирный плюс
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Экспертное мнение
Ответ jjeka
Ну Роналду до последнего пытался держаться за Европу так-то) А Месси по сути закончил карьеру перейдя в денежный мешок ПСЖ (уже в 33 года), где по сути не сделал вообще ничего. Напомню, что ушел в ПСЖ он после оглушительного провала в Барсе, от которой с каждым годом оставалось все больше пепла. И заметь, кроме ПСЖ он никому не понадобился. И это в 33. Ну а теперь кайфует с первоклассниками в МЛС, играя как в лучшие годы. Пойди во двор поиграй пятилетними детьми - тоже потешишь свое эго) Лео просто грамотнее, умнее построил закат своей карьеры - тут спору нет. Сначала ПСЖ предложил ему жирный контракт за пешую ходьбу по поле, затем Голливуд прислал ему свой сценарий заката карьеры. Месси оказался падок до таких соблазнов) и это и не хорошо и не плохо
Закончил карьеру - это Зидан в 34 года.
А Месси забрал кубок мира в 35 лет, умник)
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Блуждающий странник
Ответ jjeka
Ну кстати примерно тот же уровень, без шуток. В Европе Лео не видно было лет пять минимум, пришлось в 35 уйти в детскую лигу, чтобы на контрасте снова вспомнить свои лучшие годы. То как против него действуют защитники в каждом его голе... хз, это просто какой то двор, серьезно
Да вообще не видно. ЧМ какой-то выиграл, но я уже выяснил в комментах сборные не показатель, рандомный турик, 7 матчей и тд
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Игорь Климов
Величайший футболист! 🐐🇦🇷
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Экспертное мнение
Месси покоряет все континенты:

Олимпиада в Пекине - Азия
ЧМ в Катаре - покорил мир, тоже Азия
Копа Америка - на легендарном Маракане, ЮА
Европу покорил в Барселоне
Северную Америку покоряет в Майами

Тем временем тепличный Кришти за пределами Европы даже чемпионат Саудовской Аравии не может осилить.
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Александр Чижов
Не он еще и амкару вчера в фифе забил спортс недочет
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Barsa! bolshe chem klub
Комментарий удален пользователем
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