Месси забил 105-му клубу в карьере – «Нэшвилу» в финал Кубка лиг. Всего Лео играл против 120 команд
«Нэшвилл» стал 105-м клубом, которому забил Лионель Месси.
Лео забил этой команде в финале Кубка лиг, который «Интер Майами».
Кроме того, «Нэшвилл» стал 116-м клубом, в матчах с которыми аргентинец забивал или ассистировал.
Всего Лео играл против 120 команд на клубном уровне.
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Единственные четыре команды, которым Месси не забивал и не ассистировал (из тех, против которых играл): «Бордо», «Удинезе», «Граменет» и казанский «Рубин».
Причём, «Рубин» — единственная команда, против которой он играл больше одного раза (4!) и не отметился голевыми действиями.
Он бы на этого человека как на наркомана бы посмотрел.
Просто устал от детского сада, когда школьники с ходу начинают приплетать Роналду в любой новости о Месси (впрочем как и фаны Рона аналогично в новостях про него, приплетают Месси).
А Месси забрал кубок мира в 35 лет, умник)
Олимпиада в Пекине - Азия
ЧМ в Катаре - покорил мир, тоже Азия
Копа Америка - на легендарном Маракане, ЮА
Европу покорил в Барселоне
Северную Америку покоряет в Майами
Тем временем тепличный Кришти за пределами Европы даже чемпионат Саудовской Аравии не может осилить.