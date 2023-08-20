«Интер Майами» с Месси выиграл все 7 матчей в Кубке лиг. Клуб набрал меньше всех очков в текущем сезоне МЛС

«Интер Майами» с Лионелем Месси выиграл все 7 матчей в Кубке лиг.

Клуб из Флориды стал победителем турнира, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).

36-летний нападающий дебютировал в футболке « » в июле. На пути к финалу команда с Лео в составе последовательно прошла «Крус Асуль» (2:1), «Атланту» (4:0), «Орландо Сити» (3:1), «Даллас» (4:4, по пенальти – 5:3), «Шарлотт» (4:0) и «Филадельфию» (4:1).

Таким образом, «Майами» удалось взять верх во всех 7 играх с момента дебюта аргентинца (победы над «Далласом» и «Нэшвиллом» были достигнуты в серии пенальти). Флоридская команда забила 22 гола в игровое время в матчах с участием .

Отметим, что в текущем чемпионате «Интер» набрал 18 очков (меньше всех в лиге) в 22 играх и занимает последнее, 15-е место в таблице Восточной конференции.

Месси пока что не дебютировал за клуб в лиге.

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