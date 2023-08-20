«Интер Майами» с Месси выиграл все 7 матчей в Кубке лиг. Клуб набрал меньше всех очков в текущем сезоне МЛС

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

«Интер Майами» с Лионелем Месси выиграл все 7 матчей в Кубке лиг.

Клуб из Флориды стал победителем турнира, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9). 

36-летний нападающий дебютировал в футболке «Интера» в июле. На пути к финалу команда с Лео в составе последовательно прошла «Крус Асуль» (2:1), «Атланту» (4:0), «Орландо Сити» (3:1), «Даллас» (4:4, по пенальти – 5:3), «Шарлотт» (4:0) и «Филадельфию» (4:1).

Таким образом, «Майами» удалось взять верх во всех 7 играх с момента дебюта аргентинца (победы над «Далласом» и «Нэшвиллом» были достигнуты в серии пенальти). Флоридская команда забила 22 гола в игровое время в матчах с участием Месси.

Отметим, что в текущем чемпионате МЛС «Интер» набрал 18 очков (меньше всех в лиге) в 22 играх и занимает последнее, 15-е место в таблице Восточной конференции

Месси пока что не дебютировал за клуб в лиге. 

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

10 комментариев

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Пирс Морган
Тут хейтеры говорили, что Месси с командой со дна таблицы ничего не сможет выиграть, ну и что теперь скажете?
Потянула бы клубника такой вызов?
+12
-2
+10
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Cristiano Ronaldo
Великий Лео!
+9
-1
+8
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Agent Smith
Как же это круто. Голливудский фильм!
+8
-2
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Пирс Морган
Тут хейтеры говорили, что Месси с командой со дна таблицы ничего не сможет выиграть, ну и что теперь скажете? Потянула бы клубника такой вызов?
кто-то поднимает клуб верх, а кто-то опускает вниз! кто что умеет как говорится. Каждому своё!
+6
0
+6
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GuruFutbola
Волшебник Месси из тыквы сделал гегемона, так может только он)
+8
-3
+5
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Tristan...
Ответ Cristiano Ronaldo
Великий Лео!
Наконец ты это признал... А то вечно «я я я я»...
+5
0
+5
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Ник Гре
https://youtu.be/SCgH-08AoUo
Красивый матч. Пенальти двух вратарей - голливудский сюжет.
+4
0
+4
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VERBLYUD
Теперь нужно побеждать в оставшиеся 12 матчах регулярного чемпионата и выходить в плей-офф!
+2
0
+2
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Кино Музыка
Шансы есть. Отставание не критическое.
0
0
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