Месси о победе в Кубке лиг: «Чемпионы!!! Очень рад первому титулу в истории клуба. Надеюсь, это только начало...»

Лионель Месси высказался о завоевании трофея с «Интер Майами».

Клуб стал победителем Кубка лиг, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).

36-летний форвард был признан лучшим игроком турнира и стал его лучшим бомбардиром с 10 голами в 7 играх.

«Чемпионы!!! Очень рад первому титулу в истории клуба. Усилия и вклад каждого сделали это возможным.

Надеюсь, это только начало... Вперед, « »!» – написал аргентинец в социальной сети.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ.

Клуб из Флориды за счет победы в Кубке лиг стартует в Кубке чемпионов КОНКАКАФ с 1/8 финала.

У Месси сразу трофей в США! Уже 44-й в карьере – Лео не остановить 🤩

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?