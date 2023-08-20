Месси о победе в Кубке лиг: «Чемпионы!!! Очень рад первому титулу в истории клуба. Надеюсь, это только начало...»

Теги МЛС Лионель Месси Интер Майами Футбол

Лионель Месси высказался о завоевании трофея с «Интер Майами».

Клуб стал победителем Кубка лиг, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9). 

36-летний форвард был признан лучшим игроком турнира и стал его лучшим бомбардиром с 10 голами в 7 играх. 

«Чемпионы!!! Очень рад первому титулу в истории клуба. Усилия и вклад каждого сделали это возможным.

Надеюсь, это только начало... Вперед, «Интер Майами»!» – написал аргентинец в социальной сети. 

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. 

Клуб из Флориды за счет победы в Кубке лиг стартует в Кубке чемпионов КОНКАКАФ с 1/8 финала.

У Месси сразу трофей в США! Уже 44-й в карьере – Лео не остановить 🤩

Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?

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44 комментария

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The Highlander
Никогда не фанател ни за Роналду ни за Месси, но должен признать что Месси просто сожрал и окончательно уничтожил Роналду на последнем отрезке их карьеры. Слишком большая разница в футбольном мастерстве между ними. Любое сравнение некорректно и указывает на неадекватность автора такого сравнения.
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Jovid Mirzoev
G.O.A.T 💪
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Hella black
Первый титул для клуба ! И взяли они его благодаря Лучшему футболисту планеты,всех времён ! Какая История может быть круче этой ?
Apple и Disney уже в разработке фильма по этому поводу,будьте уверены. Это сказка 🤩 ставшая реальностью.
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Tseren031293
Скромняга! Везде МЫ
Говорит уровень подняли, благодаря Мартино (безусловно не без тренера)
Но мы то знаем, кто наибольший вклад внёс
С безнадёжного аутсайдера в чемпионы !
Сам как и на мундиале- решал на каждой стадии плей-офф !
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Отец Абду
"Чемпионы!!! Очень рад первому титулу в истории клуба. Усилия и вклад каждого сделали это возможным"

Кто то: мы, мы и мы, а кто то: я, я и я...
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BZB
Волшебный Лео Месси!
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Spaten
Пришёл увидел победил
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Александр Г.
Ответ The Highlander
Никогда не фанател ни за Роналду ни за Месси, но должен признать что Месси просто сожрал и окончательно уничтожил Роналду на последнем отрезке их карьеры. Слишком большая разница в футбольном мастерстве между ними. Любое сравнение некорректно и указывает на неадекватность автора такого сравнения.
Так ты забыл один важный момент. Они не ровесники, Роналду старше, и в том возрасте (который сейчас у Месси) Рон играл ещё в Европе. Получается Месси раньше сдулся и уехал из Европы
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Любезный Коссутий
поздравляю Интер, Месси и Бэкса с первым трофеем
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Пирс Морган
Роналду: "Астанавитесь"
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GuruFutbola
Все правильно, через 4 дня уже борьба за второй 💪🏻
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Профессор из Кобхэма
Ответ Эрнандес Эрнандес
А все понятно) Никому не интересный кубок… Просто удивляюсь как радуются этому кубку… который никто практически не смотрит 😆 А в МЛС сейчас есть нормальный футболист или все сбитые летчики там? Насколько я знаю, достойные футболисты долго не играют в США)
Месси, Альба, Бускетс.
У них на троих трофеев больше, чем у всех игроков СА вместе взятых.
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Радость Ди Мария
Ответ BolxoB
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Замыкатель и рядом не стоял с Художником. Величайшее футбольное надувательство.
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jjeka
Шоу удалось, всё как и предполагалось)) напряженнейшая серия пенальти, все как мы любим в кино) Буки раздают потрясающие подарки высокими кэфами на гол Месси и победу Интера, видимо не осознавая сути происходящего) Лео красава конечно, но абсолютно безликий период в ПСЖ после полного провала в конце Барсы ( каток от Баварии) могли сильно испортить впечатление под конец карьеры, поэтому его сначала вытащили за уши в финал ЧМ, а затем купили америкосы, чтобы делать именно подобное шоу и стричь гигантские бабки. Криш кстати до последнего держался в Европе, насколько это было возможно, этим и усложнил себе красивый закат карьеры, но в этом весь его характер. И с Португалией он сделал абсолютный максимум, взяв ЧЕ-2016
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Роман
Не Лига Чемпионов, но тоже неплохо)
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Statist
И ведь какими шикарными голами Месси сопровождал этот турнир. Индивидуально Лео на невероятном уровне. По сути в одиночку выиграл трофей
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BZB
Месси может стать в один ряд с Майклом Джорданом и Уэйном Гретцки для Северной Америки!
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angliiskiilion
Месси в США играет на уровне сложности «Начинающий», чисто на чилле, на расслабоне
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Машина Мощная
пешком, на футбольной пенсии, сотворил историю для штата Флорида выиграв для них первый трофей в истории
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Любезный Коссутий
Ответ Aleksandr Danilov
Кубок Лиг МЛС. Что за топ трофей.
свеженький. 4-й розыгрыш только
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QWertY
Ответ BolxoB
Каким "вам"? Каким ’нашим"? что за каша в голове?
Такие как ты, которые везде орут «ани оба виликие, хватит их сравнивать», тогда как на протяжении всей карьеры их сравнивали. А теперь, когда Месси по всем фронтам обставил нашу Кришти, то их нельзя сравнивать. Смешно
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cektor
"Мы" , не "я я я я"
Великий !
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Заборостроитель
Ответ Эрнандес Эрнандес
А все понятно) Никому не интересный кубок… Просто удивляюсь как радуются этому кубку… который никто практически не смотрит 😆 А в МЛС сейчас есть нормальный футболист или все сбитые летчики там? Насколько я знаю, достойные футболисты долго не играют в США)
Отдельный турнир для попадания в ЛЧ.
Разыгрывается за короткий промежуток времени.
Похож на Кубок Интертото, не знаю чего минусует.
Ладно, клуб новый первый трофей, но вряд ли фанаты ПСЖ гордятся победой в кубке интертото. Тогда почему фанаты обожествленного гордятся, коллажики рисуют с этой чашкой и кубками ЛЧ, копой, кубком Мира🤦‍♂️
Джовинко был хорош когда-то😅
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Rafikov Kirei
Ответ noti22
Какие же Бускетс и Альба великие игроки, подняли со дна Майами и принесли клубу первый трофей!
Самому не смешно?
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Константин Симкин
Ответ noti22
Какие же Бускетс и Альба великие игроки, подняли со дна Майами и принесли клубу первый трофей!
ты болеешь?
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