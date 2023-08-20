Месси о победе в Кубке лиг: «Чемпионы!!! Очень рад первому титулу в истории клуба. Надеюсь, это только начало...»
Лионель Месси высказался о завоевании трофея с «Интер Майами».
Клуб стал победителем Кубка лиг, обыграв в финале «Нэшвилл» (1:1, по пенальти – 10:9).
36-летний форвард был признан лучшим игроком турнира и стал его лучшим бомбардиром с 10 голами в 7 играх.
«Чемпионы!!! Очень рад первому титулу в истории клуба. Усилия и вклад каждого сделали это возможным.
Надеюсь, это только начало... Вперед, «Интер Майами»!» – написал аргентинец в социальной сети.
Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ.
Клуб из Флориды за счет победы в Кубке лиг стартует в Кубке чемпионов КОНКАКАФ с 1/8 финала.
У Месси сразу трофей в США! Уже 44-й в карьере – Лео не остановить 🤩
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Apple и Disney уже в разработке фильма по этому поводу,будьте уверены. Это сказка 🤩 ставшая реальностью.
Говорит уровень подняли, благодаря Мартино (безусловно не без тренера)
Но мы то знаем, кто наибольший вклад внёс
С безнадёжного аутсайдера в чемпионы !
Сам как и на мундиале- решал на каждой стадии плей-офф !
Кто то: мы, мы и мы, а кто то: я, я и я...
У них на троих трофеев больше, чем у всех игроков СА вместе взятых.
Великий !
Разыгрывается за короткий промежуток времени.
Похож на Кубок Интертото, не знаю чего минусует.
Ладно, клуб новый первый трофей, но вряд ли фанаты ПСЖ гордятся победой в кубке интертото. Тогда почему фанаты обожествленного гордятся, коллажики рисуют с этой чашкой и кубками ЛЧ, копой, кубком Мира🤦♂️
Джовинко был хорош когда-то😅